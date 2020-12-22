У Тельцов – густо, у Весов – пусто. Что нам обещает финансовый гороскоп на 2021-й год

Овны

Овнам в 2021 году следует соблюдать осторожность. Астрологи предупреждают: вы можете как внезапно разбогатеть, так и остаться без последних штанов. Причина – постоянные смены настроения, которые будут преследовать представителей знака в следующем году. Вот вы упорно трудитесь и откладываете деньги "на всякий случай", а вот уже спустили все на покупку, которую захотелось "здесь и сейчас". Белый Металлический Бык таких порывов не любит и бездумных трат не прощает.

Потому, дорогие Овны, используйте ваше главное качество – твердолобое упрямство завидное упорство, которое вам поможет идти вперед и добиваться целей. И да: от сделок с недвижимостью и других больших покупок лучше отказаться. И в долг тоже постарайтесь не брать. Зато можете смело пробовать себя в какой-то сфере в 2021-м году: звезды обещают, что новые начинания будут даваться вам с легкостью.

Советы Овнам в 2021 году