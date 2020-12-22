У Тельцов – густо, у Весов – пусто. Что нам обещает финансовый гороскоп на 2021-й год

2020-й год принес с собой не только пандемию ковида, но и так называемый "коронакризис". Из-за локдауна многие потеряли работу и лишились доходов. Теперь все надеются на 2021-й. К тому же и астрологи успокаивают: в новом году нам точно будет полегче. Юпитер с Сатурном перейдут в знак Водолея, а потому нас ждут важные открытия и светлые перспективы, уверила amic.ru барнаульский астролог Алена Жиронкина. А с деньгами-то как? Рассказываем, кому астрологи в 2021-м году обещают богатство, а кому – разбитое корыто.
Овнам в 2021 году следует соблюдать осторожность. Астрологи предупреждают: вы можете как внезапно разбогатеть, так и остаться без последних штанов. Причина – постоянные смены настроения, которые будут преследовать представителей знака в следующем году. Вот вы упорно трудитесь и откладываете деньги "на всякий случай", а вот уже спустили все на покупку, которую захотелось "здесь и сейчас". Белый Металлический Бык таких порывов не любит и бездумных трат не прощает.
Потому, дорогие Овны, используйте ваше главное качество –
твердолобое упрямство завидное упорство, которое вам поможет идти вперед и добиваться целей. И да: от сделок с недвижимостью и других больших покупок лучше отказаться. И в долг тоже постарайтесь не брать. Зато можете смело пробовать себя в какой-то сфере в 2021-м году: звезды обещают, что новые начинания будут даваться вам с легкостью.
Советы Овнам в 2021 году
- Старайтесь откладывать сбережения
- Избегайте больших и спонтанных трат
- Смело пробуйте себя в новых сферах
Тельцы, так уж повелось, с Быком очень дружны. А потому представители знака могут рассчитывать на покровительство звезд в финансовых делах в 2021-м году. Вообще, после Нового года звезды обещают Тельцам, что те смогут в полной мере раскрыть свои таланты. И бизнес – не исключение.
В этом году звезды постоянно будут подталкивать представителей знака к переменам: найти себе новую работу или вообще переехать в другой город. И в этом нет ничего страшного, убеждены астрологи. Главное, по их мнению, – хорошо подумать и не принимать спонтанных решений. Ну а определившись с выбором, упорно трудиться, вложить в свой проект все силы и, наконец, получить денежное вознаграждение.
Советы Тельцам в 2021 году
- Попробуйте понять себя, почувствовать свой талант
- Не бойтесь перемен
- Продумывайте каждый свой шаг
Близнецов ждет насыщенный год: работать придется много и упорно, но и результат вас не разочарует. Главное в работе, предупреждают астрологи, – не надеяться на других. В 2021 году велика вероятность, что вас попытаются обмануть или просто подведут. А потому в работе лучше полагаться только на свои собственные силы.
Кстати, год отлично подходит для того, чтобы найти альтернативный заработок. Звезды будут благосклонны к тому, чтобы Близнецы открывали новые грани своего таланта. Ваши спутники успеха: смелость, упорство, выдержка.
Советы Близнецам в 2021 году
- Не полагайтесь на других
- Приготовьтесь: работы будет очень много
- Смело пробуйте себя в других сферах
Раки с Белым Металлическим Быком одинаково смотрят на деньги: не любят излишних трат и умеют копить. А потому 2021 год для представителей знака будет стабильным и спокойным. Никаких резких перемен в работе звезды вам не обещают. Зато это прекрасное время, чтобы обеспечить себе хорошую финансовую подушку безопасности.
Чтобы добиться в 2021 году карьерного роста и денег, вам нужно просто оставаться верными себе: упорно работать и "не дергаться". Кстати, насчет денег: велика вероятность, что вам вернут долги, про которые вы уже и позабыли. Год также отлично подходит для инвестиций, но не стоит вкладываться в первый попавшийся проект. К выбору подходите тщательно.
Советы Ракам в 2021 году
- Избегайте резких перемен
- Старайтесь накопить побольше в 2021 году
- Попробуйте инвестировать деньги
Ох уж эти Львы: в любые новые дела они бросаются с энтузиазмом, ставят амбициозные цели и добиваются их. Вот и в 2021 году у представителей знака есть все шансы заметно улучшить свое финансовое положение. Особенно успешными будут те, кто сможет, наконец, взрастить в себе лидерские качества и вести за собой других. Если у вас получится, то в 2021-м можно вполне рассчитывать на повышение и долгожданную руководящую должность.Астрологи обещают, что все ваши труды в следующем году будут оплачены по достоинству. Подвох кроется лишь в том, как вы эти средства потратите. Те, кому успех вскружит голову, рискуют потерять все, вложившись в сомнительный проект или вообще подсев на азартные игры.
Советы Львам в 2021 году
- Смело беритесь за новые проекты
- Приучайте себя к тому, чтобы быть во всем лидером
- Тратьте деньги осторожнее
Девам пришлось несладко в 2021 году: Белая Металлическая Крыса не дала им полностью раскрыть свой потенциал. Но Бык не такой жестокий: расчетливым и рассудительным представителям знака он обязательно даст возможность, наконец, поправить свое финансовое положение. Шансов вокруг будет предостаточно. Главное – определиться, какие из них принесут вам наибольшую выгоду. А Девы это умеют, убеждены астрологи.
Кстати, в 2021 году представители знака тоже могут попробовать себя в инвестициях. Астрологи уверены: звезды точно не дадут вам сделать неправильный выбор и прогореть. А в трудные моменты можно смело обращаться к друзьям и близким: они вас в беде не оставят.
Советы Девам в 2021 году
- Не падайте духом и трудитесь упорно, пока не добьетесь результата
- Смотрите на новые проекты с точки зрения собственной выгоды
- Не стесняйтесь просить помощи в делах у близких
Ну кто-то же должен был стать главным неудачником гороскопа на 2021 год. Так уж случилось, что это Весы. Представители знака склонны постоянно сомневаться в том, что они делают. А Белый Металлический Бык этого не любит. Поэтому есть риск, что вы сами свернете с правильного пути к успеху, в очередной раз усомнившись в своих талантах.
Больших финансовых успехов в 2021 году звезды Весам не обещают. Главное – не впадать в депрессию из-за того, что обогатиться в ближайшее время не получится. Лучше задуматься о том, чтобы не обеднеть, предупреждают астрологи. Весы очень отзывчивы и всегда готовы материально поддержать других. В 2021 году, возможно, найдутся нехорошие люди, которые попробуют этим воспользоваться.
Советы Весам в 2021 году
- Меньше сомневайтесь и больше действуйте
- Не ждите от 2021 года сказочного богатства
- Помогайте другим осторожно и остерегайтесь обмана
Скорпионам в 2021-м году придется больше бороться с собой, чем искать возможности для заработка. Зарабатывать представители знака и так умеют неплохо. Но их так и тянет рискнуть и вложиться в какой-нибудь не самый рентабельный проект. Астрологи в 2021 году советуют поумерить свой пыл и выбирать более надежные варианты для заработка.
С тратами – то же самое. Для каких-то больших сделок и дорогостоящих покупок 2021 год не очень подходит. Сменить машину или купить недвижимость вы еще успеете: а пока лучше использовать все возможности будущего года, чтобы приумножить свои богатства.
Советы Скорпионам в 2021 году
- Старайтесь не брать денег в долг. Даже если уверены, что вернете
- Не совершайте ненужных больших покупок
- Крайне осторожно выбирайте варианты для инвестиций и затевайте новые проекты
Со Стрельцами в 2021 году все не очень понятно. С одной стороны – возможности обогатиться у них точно будут, обещают звезды. С другой – представители знака вступают в 2021 год практически без сил: слишком уж тяжело им было уживаться с Белой Металлической Крысой. А потому Стрельцы могут запросто "прохлопать" все свои золотые шансы.
Чтобы этого не случилось, астрологи советуют составить четкий план на год: чем вы хотите заниматься и каких результатов намерены достичь. И, конечно же, в этом графике обязательно должно быть место для отдыха. Ведь денег не заработать, если ты уставший.
Советы Стрельцам в 2021 году
- Старайтесь бороться с импульсивностью и подходить к делам системно
- Научитесь видеть вокруг возможности для обогащения
- Не забывайте об отдыхе: всех денег не заработаешь
Козероги привыкли брать любые высоты "с наскока". Достигнув одной цели, они тут же бросаются вдогонку за новой. Астрологи уверены, что в 2021 году эту бесконечную погоню следует прекратить. Во-первых, представители знака часто отвлекаются от насущных дел, пока добиваются целей. А потому в следующем году лучше сосредоточиться на них: поправить здоровье, сделать ремонт или вообще сменить жилье.
Во-вторых, звезды сулят вам в 2021 году немало завистников и недоброжелателей. И если вы будете торопиться и потеряете бдительность, рискуете вообще остаться без денег. Другими словами, ваш ключ к успеху: поменьше эмоций и побольше расчетливости.
Советы Козерогам в 2021 году
- Не проявляйте излишних эмоций в финансовых вопросах
- Сосредоточьтесь больше на текущих делах
- Внимательнее присматривайтесь к тем, с кем ведете дела
Как бы странно это ни звучало, но чтобы Водолеям в 2021 году заработать денег, нужно перестать о них думать. Астрологи уверены, что Белый Металлический Бык в любом случае с пустым кошельком вас не оставит. Поэтому лучше сосредоточиться на своих профессиональных навыках: оттачивать мастерство или вообще пробовать что-то новое.
Но если вы хотите значительно увеличить свой доход в 2021 году, астрологи советуют развивать навыки как делового, так и неформального общения. Звезды не обещают вам сказочного богатства, если вы не научитесь работать в команде.
Советы Водолеям в 2021 году
- Думайте больше о своих навыках, а не о прибыли
- Открывайте в себе новые таланты и ищите способы, как их монетизировать
- Учитесь договариваться с коллегами и бизнес-партнерами
У Рыб все очень странно. Продвижения по карьерной лестнице "наверх" звезды вам не обещают, а вот "вбок" – вполне. Это мы о том, что в 2021 году представители знака могут смело пробовать смежные (или вообще абсолютно новые) профессии. Астрологи уверены, что возможностей проявить себя во всей красе у вас будет много.
Правда, безграничной помощи от Вселенной ждать не стоит. Звезды готовы дать Рыбам только удочку, но никак не рыбу (простите нас за каламбур). А потому вам потребуется немало сил, терпения и упорства. Чтобы ваши карьерные приключения в конце года вылились в денежное вознаграждение.
Советы Рыбам в 2020 году
- Смотрите по сторонам: возможно, в другой профессии вы тоже хороши
- Ищите в себе то, что отличает вас от коллег по работе
- Легкой прогулки ждать не стоит: чтобы заработать, придется очень постараться
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