Куда сдать елку в Барнауле после Нового года?

Если вам уже надоела новогодняя елочка, не спешите выставлять ее у подъезда и злить дворника. Используйте более цивилизованные методы: привезите елку в специальный пункт сбора новогодних деревьев, которые организует отдел по охране окружающей среды администрации города совместно с некоммерческой организацией "Мусора.Больше.Нет". Ваша елочка послужит еще доброму делу: из веток и хвои сделают подкормку для животных, а из ствола – щепу. Администрация Барнаула опубликовала адреса, где будут принимать елки.

И когда начнут принимать елочки?

Уже с воскресенья, 3 января. Пункты сбора новогодних деревьев будут работать по 24 января. Главное условие: на дереве не должно быть мишуры и игрушек.

Куда нести елку?

С 3 по 24 января вы можете принести вашу елочку на стационарные точки приема елок. Они будут работать у гипермаркета "Леруа Мерлен" по адресам: Правобережный тракт, 25 (у летнего павильона "Стройдвор") и Павловский тракт, 192а/1 (у летнего павильона "Сад").

23 января точки сбора елей будут организованы с 11 до 13 часов по следующим адресам:

площадь Октября, "Зеленый сквер";

ТРЦ " Гулливер Парк", пр. Красноармейский, 51а;

ул. Балтийская, 53;

площадь Народная;

​ТРЦ "Огни".

А если елки "оптом" хочет сдать ТСЖ?

В этом случае управляющим компаниям или ТСЖ можно позвонить координатору акции Екатерине по телефону 8-961-999-28-50 и договориться о том, как сдать елочки.

А все-таки, куда пойдут елочки?

Как мы уже говорили, елочки пойдут на подкормку животных или на щепу. Например, в 2019 году барнаульцы сдали 1970 елок. Из них порядка 300 было передано в КСК "Карина" на подкорм лошадей, более 1600 елок отправлено на изготовление щепы. В 2020 году горожане сдали в пункты сбора 4086 елок. Из них около 500 елок отправили на подкормку животных, остальные – на изготовление щепы.