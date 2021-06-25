Куда обращаться, если после прививки от COVID на Госуслугах нет электронного сертификата

Жители Алтайского края жалуются, что получают через "Госуслуги" уведомления о поставленной прививке против коронавируса, хотя не делали её. По мнению читателей amic.ru, это мошенничество, из-за которого они не смогут пройти вакцинацию. Есть проблемы и у привитых: не все получили электронный сертификат. А он необходим, например, при поездке в некоторые страны. В региональном Минздраве говорят: паниковать не нужно и разъясняют, что делать и куда обращаться в таких случаях.
Не прививался, а сертификат пришёл
Читательница amic.ru Арина Шмакова очень удивилась, когда получила на "Госуслугах" сообщение об успешной вакцинации и о том, что теперь ей предстоит вести дневник и вносить данные о самочувствии.
"Пришло оповещение, что была выполнена вакцинация от коронавируса "Гам-КОВИД-Вак". И случилось это якобы в краснодарской поликлинике. Мы живём в Барнауле, и никакую прививку я не ставила, хотя планировала. Теперь опасаюсь, что мне её не поставят, ведь по данным "Госуслуг" она у меня уже есть", – рассказывает Арина.
В Министерстве здравоохранения Алтайского края уверяют: повода для беспокойства нет. Всем желающим прививки обязательно поставят, так как сертификат на "Госуслугах" – не единственный документ, подтверждающий вакцинацию. Перепроверить данные легко и просто.
"Люди беспокоятся, что из-за такого рода ошибок они не будут привиты, но ничего подобно не случится. Если человек фактически не ставил прививку, значит, его нет в регистре привитых пациентов. Гражданин может обратиться в мобильный пункт вакцинации или записаться на прививку через "Госуслуги". Эта функция сохраняется. Вакцинацию он пройдёт по своим документам. И что интересно, ему пришлют правильный сертификат", – пояснили в ведомстве.
Привился, а сертификата нет
У барнаульца Андрея Громова ситуация обратная: он прививку поставил почти месяц назад, а сертификата на "Госуслугах" до сих пор нет. Хотя информация должна появиться в личном кабинете в течение суток после вакцинации. Молодой человек опасается, что у него возникнут сложности с путешествием за границу либо придётся тратиться на ПЦР-тест.
"Я специально сделал прививку, чтобы без проблем полететь на отдых за границу. В личном кабинете после второй прививки должен был появиться сертификат с QR-кодом, а его нет. Если в ближайшее время ситуация не решится, придётся за свой счёт сдавать тест на отсутствие коронавируса. А зачем мне эти дополнительные расходы?" – переживает Андрей Громов.
Кто виноват и что делать?
"После введения вакцины данные о привившемся вносят в Федеральный регистр вакцинированных от COVID-19. Эти данные из регистра автоматически отправляются на портал "Госуслуги". Выдать электронный сертификат с QR-кодом медицинская организация не может. Он формируется на портале государственных услуг", – пояснили в Минздраве.
В профильном ведомстве amic.ru сообщили, что к ним тоже поступают обращения от жителей края, которые столкнулись с такой проблемой. После рассмотрения ряда случаев совместно с технической поддержкой "Госуслуг" были выявлены основные причины такого сбоя:
– неполное заполнение личных данных и отсутствие подтверждённой учетной записи с завершёнными проверками на портале государственных услуг на момент прохождения вакцинации;
– некорректно введённые персональные данные о гражданине, прошедшем вакцинацию, медицинской организацией в регистр Минздрава России;
– пользователь не заходил в дневник вакцинированного и не подтверждал факт вакцинации.
В первом случае вам нужно пройти полную регистрацию на портале "Госуслуги". Если же ваша учетная запись была подтверждена на момент вакцинации, то стоит обратиться в медицинскую организацию, где ставили прививку, чтобы сотрудники поликлиники проверили корректность введённых данных в регистр. Если ваш случай не подходит ни под одну из указанных причин, то стоит обратиться в техподдержку портала "Госуслуги" за помощью.
Как связаться с техподдержкой?
Можно позвонить по телефону 8-800-100-70-10, с мобильного по короткому номеру – 115.
Или написать о проблеме в специальном окошке "Задать вопрос". Оно доступно в нижнем правом углу на любой странице сайта "Госуслуги".
Кроме того, на главной странице портала можно кликнуть на баннер "Проблемы с вакцинацией". Затем – перейти по ссылке и нажать кнопку "Нет сертификата/дневника". В течение нескольких дней представители техподдержки должны решить вопрос.
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Комментарии
Cтарая добрая машина приписок работает во всю дурь.
А как еще бороться с глобальным ковидобедствием, если кто хотел, давно вакцинировался, а большинство не хочет и не будет? Только вот так.
На сайте Темпы вакцинации от коронавируса в России, ежедневно обновляемом, давным давно каждый третий регион отчитывается о темпах вакцинирования цифрами с двумя-тремя нулями - априори туфтой. Ясно, что и остальные две трети штабов региональных минздравов - тоже, но они просто поумней.
Разумеется, не прибавят долю и недавние распоряжения ряда региональных глав о 60 процентах вакцинированных, о недопущении не вакцинированных в кафе и т.д. Были бы невакцинированные работники единичны, их можно было бы душить и отстранять, а когда невакцинированных большинство, никто не будет закрывать учреждения и бизнес, ни один директор и бизнесмен своему учреждению и бизнесу не враг.
И весь общепит в регионах, где ввели норму об обслуживании только вакцинированных клиентов, тихо просаботирует это. Возможно, некоторые попадут под раздачу, но немногие. Привитых не более 10 процентов, а закрываться никто не хочет. Будут крутиться, потому что жить все хотят.
Люди давно выработали здоровое отношение и к ограничениям, и к прививкам, а машина по борьбе с ковидобедствием пусть крутится как хочет, это ее вопрос.
(C)
Пришел сертификат через 4 дня после 2й прививки. все норм.
– пользователь не заходил в дневник вакцинированного и не подтверждал факт вакцинации. а вот заполнение дневника не обязательно, опять принуждают
Дневник самонаблюдения заполняет добровольно, т.е. за неподачу информации никаких штрафов и санкций не предусмотрено. Основные правила: в дневнике нужно отмечать состояние здоровья, любые ухудшения в период после вакцинации;