Куда обращаться, если после прививки от COVID на Госуслугах нет электронного сертификата

Жители Алтайского края жалуются, что получают через "Госуслуги" уведомления о поставленной прививке против коронавируса, хотя не делали её. По мнению читателей amic.ru, это мошенничество, из-за которого они не смогут пройти вакцинацию. Есть проблемы и у привитых: не все получили электронный сертификат. А он необходим, например, при поездке в некоторые страны. В региональном Минздраве говорят: паниковать не нужно и разъясняют, что делать и куда обращаться в таких случаях.

Не прививался, а сертификат пришёл

Читательница amic.ru Арина Шмакова очень удивилась, когда получила на "Госуслугах" сообщение об успешной вакцинации и о том, что теперь ей предстоит вести дневник и вносить данные о самочувствии.

"Пришло оповещение, что была выполнена вакцинация от коронавируса "Гам-КОВИД-Вак". И случилось это якобы в краснодарской поликлинике. Мы живём в Барнауле, и никакую прививку я не ставила, хотя планировала. Теперь опасаюсь, что мне её не поставят, ведь по данным "Госуслуг" она у меня уже есть", – рассказывает Арина.

В Министерстве здравоохранения Алтайского края уверяют: повода для беспокойства нет. Всем желающим прививки обязательно поставят, так как сертификат на "Госуслугах" – не единственный документ, подтверждающий вакцинацию. Перепроверить данные легко и просто.

"Люди беспокоятся, что из-за такого рода ошибок они не будут привиты, но ничего подобно не случится. Если человек фактически не ставил прививку, значит, его нет в регистре привитых пациентов. Гражданин может обратиться в мобильный пункт вакцинации или записаться на прививку через "Госуслуги". Эта функция сохраняется. Вакцинацию он пройдёт по своим документам. И что интересно, ему пришлют правильный сертификат", – пояснили в ведомстве.

Привился, а сертификата нет

У барнаульца Андрея Громова ситуация обратная: он прививку поставил почти месяц назад, а сертификата на "Госуслугах" до сих пор нет. Хотя информация должна появиться в личном кабинете в течение суток после вакцинации. Молодой человек опасается, что у него возникнут сложности с путешествием за границу либо придётся тратиться на ПЦР-тест.

"Я специально сделал прививку, чтобы без проблем полететь на отдых за границу. В личном кабинете после второй прививки должен был появиться сертификат с QR-кодом, а его нет. Если в ближайшее время ситуация не решится, придётся за свой счёт сдавать тест на отсутствие коронавируса. А зачем мне эти дополнительные расходы?" – переживает Андрей Громов.

Кто виноват и что делать?

"После введения вакцины данные о привившемся вносят в Федеральный регистр вакцинированных от COVID-19. Эти данные из регистра автоматически отправляются на портал "Госуслуги". Выдать электронный сертификат с QR-кодом медицинская организация не может. Он формируется на портале государственных услуг", – пояснили в Минздраве.

В профильном ведомстве amic.ru сообщили, что к ним тоже поступают обращения от жителей края, которые столкнулись с такой проблемой. После рассмотрения ряда случаев совместно с технической поддержкой "Госуслуг" были выявлены основные причины такого сбоя:

– неполное заполнение личных данных и отсутствие подтверждённой учетной записи с завершёнными проверками на портале государственных услуг на момент прохождения вакцинации;

– некорректно введённые персональные данные о гражданине, прошедшем вакцинацию, медицинской организацией в регистр Минздрава России;

– пользователь не заходил в дневник вакцинированного и не подтверждал факт вакцинации.

В первом случае вам нужно пройти полную регистрацию на портале "Госуслуги". Если же ваша учетная запись была подтверждена на момент вакцинации, то стоит обратиться в медицинскую организацию, где ставили прививку, чтобы сотрудники поликлиники проверили корректность введённых данных в регистр. Если ваш случай не подходит ни под одну из указанных причин, то стоит обратиться в техподдержку портала "Госуслуги" за помощью.

Как связаться с техподдержкой?

Можно позвонить по телефону 8-800-100-70-10, с мобильного по короткому номеру – 115.

Или написать о проблеме в специальном окошке "Задать вопрос". Оно доступно в нижнем правом углу на любой странице сайта "Госуслуги".

Кроме того, на главной странице портала можно кликнуть на баннер "Проблемы с вакцинацией". Затем – перейти по ссылке и нажать кнопку "Нет сертификата/дневника". В течение нескольких дней представители техподдержки должны решить вопрос.