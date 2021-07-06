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Новости

В алтайском минздраве рассказали, кто чаще всего умирает от коронавируса в третью волну

, ИА "Амител"
Эксперты подчеркнули, что новые штаммы ковида более заразны и быстрее приводят к летальному исходу
Фото: https://pixabay.com

Фото: https://pixabay.com

Последнюю неделю в Алтайском крае отмечается сильный подъем заболеваемости ковидом. Об этом заместитель главы регионального Роспотребнадзора Ульяна Калинина заявила на пресс-конференции в региональном минздраве 5 июля. По ее словам, вирус стал более заразным и быстрее приводит к летальному исходу. И чаще всего в новую волну от коронавируса и его осложнений умирают пациенты старше 60 лет.

"Несмотря на то, что новым штаммом заболевают чаще люди до 40 лет, умирают по-прежнему больше пожилые — от 60 и старше, либо от самого ковида, либо от его осложнений", — отметила замглавы Роспотребнадзора.

Основной процент заболевших (41%), по данным регионального оперштаба, проживает в Барнауле, но последние дни отмечается прирост и в других городах и районах края (в том числе отдаленных от региональной столицы).

При этом произошли изменения по возрасту заболевших — сейчас больше всего зараженных среди работоспособных граждан до 50 лет. В основном это те, кто работает с большим количеством людей — сотрудники сферы торговли, госслужбы, услуг, банковские работники и другие. На втором месте по заболеваемости пожилые, на третьем — молодые люди от 18 до 29 лет. По словам Калининой, основная причина такой статистики — пренебрежение мерами безопасности.

"На сегодняшний день на рабочих местах недостаточно качественно соблюдаются противоэпидемические меры, хотя базовые принципы всем известны еще с прошлого года — маски, антисептик, перчатки, обработка поверхностей и социальная дистанция", — добавила замглавы регионального Роспотребнадзора. 

Напомним, 5 июля 2021 года губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал указ о новых ограничениях в регионе в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки из-за COVID-19. Глава региона подчеркнул, что около 500 человек сейчас находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.Остановить ухудшение ситуации, по его словам, можно через новые ограничения, разорвав этим "цепочки передачи вируса" и проведение вакцинации – это вторая часть. Согласно нововведениям, временно под запрет попали проведение дискотек в ночных клубах.

Помимо этого, 22 июня Виктор Томенко подписал указ о запрете массовых мероприятий в регионе, в которых участвуют более тысячи человек, а количество посетителей в театрах, кинотеатрах и спортивных учреждениях сократилось согласно указу вполовину. Кроме того, в регионе по-прежнему действует масочный режим и требование соблюдать социальную дистанцию полтора метра,а работодателям рекомендовано по возможности перевести сотрудников на удалённый либо посменный режим работы.

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Автор:
Полина Жданова Редактор-журналист 89836019359

Комментарии

6.07.2021 14:58
- гость -

При этом произошли изменения по возрасту заболевших — сейчас больше всего зараженных среди работоспособных граждан до 50 лет. В основном это те, кто работает с большим количеством людей — сотрудники сферы торговли, госслужбы, услуг, банковские работники и другие.

Как раз те, кто активно прививается(

6.07.2021 15:01
- гость -

6.07.2021 14:58
- гость -
Как раз те, кто активно прививается(

"Кто про что, а вшивый про баню" С

6.07.2021 15:03
- гость -

пенсионный фонд нервно потирает пухлые ручонки - умирают в основном те, кому скоро на пенсию...

6.07.2021 15:10
- гость -

6.07.2021 14:58
- гость -
Да как бы прививаться-то надо было до того, как. Иммунитет не за день вырабатывается. Теперь уж кому как повезет - кто-то успеет, а кто-то в процессе в больничку уедет.

6.07.2021 15:11
Гость

Как раз те, кто активно прививается(

Им следовало месяца 2-3 назад привиться,а не сейчас,если вы это понимаете. Или лишь бы кукарекнуть?

6.07.2021 15:15
Павлик Морозов

6.07.2021 14:58
- гость -
Похоронный бизнес имеешь?
Уж больно активно агитируешь народ подыхать.

6.07.2021 15:20
Ируся

Гость 15-11: вот объясните: ребёнок переболел в декабре, потом полгода ходил в школу, там никакого режима масляного не было, окончил школу и хочет поработать летом. В чем он Вам виноват? Что сделал не так?

6.07.2021 15:24
Гость

6.07.2021 15:20
Ируся
Пусть "ребёнок" поработает,в чём проблема? Не отпускаете из дома?

6.07.2021 15:34
- гость -

"По словам Калининой, основная причина такой статистики — пренебрежение мерами безопасности."
Калинина наверно не в курсе, что маски и перчатки не помогают защититься от вируса. Уже сотню раз это было сказано

6.07.2021 15:49
гость

15.34 Вас тысячу раз сказано привиться! И все правила рекомендованные в карантин следует соблюдать.
Желаю не поступить к нам к ковидный госпиталь.
Берегите себя и близких.
Здоровья всем.

6.07.2021 15:58
Дарина

Невероятный рост заболеваемости несмотря на прививочную компанию.

6.07.2021 16:08
- гость -

6.07.2021 15:58
Дарина
Прививочную кАмпанию нужно было проводить месяца три-четыре назад. Но тогда наши власти ее провалили. А сейчас поздно пить Боржоми, те, кто уже подхватил вирус, все равно заболеют. Привьются они или нет.

6.07.2021 16:10
- гость -

И чаще всего от коронавируса умирают старше 60 лет.

Они это сделали, чтобы пенсию не платить.

6.07.2021 16:12
- гость -

Как раз те, кто активно прививается(

Так они главные разносчики заразы, после шмурдяка, что им вкололи.

6.07.2021 16:16
- гость -

Калинина наверно не в курсе, что маски и перчатки не помогают защититься от вируса. Уже сотню раз это было сказано

Калинина в курсе что ее начальница Попова как учредитель производства вакцины деньги на этом лопатой гребет, и больше ей ни в чем в курсе быть не надо, надо помогать бизнесу своей начальницы, главы Роспотребнадзора.

6.07.2021 16:17
- гость -

6.07.2021 16:12
- гость -
Так они главные разносчики заразы, после шмурдяка, что им вкололи.

О, смотрю, эксперты подключились.
Невежи, но транслируют ересь в пеной у рта.

6.07.2021 16:24
- гость -

В Израиле 80% привилось самой лучшей вакциной, а рост заболеваемости идет. Потому, что вакцины от вируса не помогают, он мутирует, это вам не оспа или энцефалит. Я когда то по глупости прививался от гриппа на работе, а когда заболел, мне объяснили, что привился я от одного вида гриппа, а заболел другим. То же самое с ковидом, а вакцинация лишь обогащает производителей.

6.07.2021 16:32
- гость -

Ульяна Калинина заявила на пресс-конференции в региональном минздраве 5 июля. По ее словам, вирус стал более заразным и быстрее приводит к летальному исходу.
^
Калинина не уточнила причины, кооорые "быстрее приводит к летальному исходу" в случаях:
1. Несвоевременной диагностики (несвоевременное обращение заболевшего за медпомощью; сроки готовности результатов тест-диагностики ковида)
2. и, следовательно, неправильному лечению
3.несвоевременной госпитализации
4.некомпетентность врачей
5.отсутствие необходимых лекарственных средств для лечения в инфекционных стационарах
6.нехватка мед.кадров.
Или речь идет о сокращении сроков течения болезни, и быстрому/молниеносномк развитию осложнений, приводящих к смерти?

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