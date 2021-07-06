В алтайском минздраве рассказали, кто чаще всего умирает от коронавируса в третью волну

Последнюю неделю в Алтайском крае отмечается сильный подъем заболеваемости ковидом. Об этом заместитель главы регионального Роспотребнадзора Ульяна Калинина заявила на пресс-конференции в региональном минздраве 5 июля. По ее словам, вирус стал более заразным и быстрее приводит к летальному исходу. И чаще всего в новую волну от коронавируса и его осложнений умирают пациенты старше 60 лет.
"Несмотря на то, что новым штаммом заболевают чаще люди до 40 лет, умирают по-прежнему больше пожилые — от 60 и старше, либо от самого ковида, либо от его осложнений", — отметила замглавы Роспотребнадзора.
Основной процент заболевших (41%), по данным регионального оперштаба, проживает в Барнауле, но последние дни отмечается прирост и в других городах и районах края (в том числе отдаленных от региональной столицы).
При этом произошли изменения по возрасту заболевших — сейчас больше всего зараженных среди работоспособных граждан до 50 лет. В основном это те, кто работает с большим количеством людей — сотрудники сферы торговли, госслужбы, услуг, банковские работники и другие. На втором месте по заболеваемости пожилые, на третьем — молодые люди от 18 до 29 лет. По словам Калининой, основная причина такой статистики — пренебрежение мерами безопасности.
"На сегодняшний день на рабочих местах недостаточно качественно соблюдаются противоэпидемические меры, хотя базовые принципы всем известны еще с прошлого года — маски, антисептик, перчатки, обработка поверхностей и социальная дистанция", — добавила замглавы регионального Роспотребнадзора.
Напомним, 5 июля 2021 года губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал указ о новых ограничениях в регионе в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки из-за COVID-19. Глава региона подчеркнул, что около 500 человек сейчас находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.Остановить ухудшение ситуации, по его словам, можно через новые ограничения, разорвав этим "цепочки передачи вируса" и проведение вакцинации – это вторая часть. Согласно нововведениям, временно под запрет попали проведение дискотек в ночных клубах.
Помимо этого, 22 июня Виктор Томенко подписал указ о запрете массовых мероприятий в регионе, в которых участвуют более тысячи человек, а количество посетителей в театрах, кинотеатрах и спортивных учреждениях сократилось согласно указу вполовину. Кроме того, в регионе по-прежнему действует масочный режим и требование соблюдать социальную дистанцию полтора метра,а работодателям рекомендовано по возможности перевести сотрудников на удалённый либо посменный режим работы.
Комментарии
При этом произошли изменения по возрасту заболевших — сейчас больше всего зараженных среди работоспособных граждан до 50 лет. В основном это те, кто работает с большим количеством людей — сотрудники сферы торговли, госслужбы, услуг, банковские работники и другие.
Как раз те, кто активно прививается(
6.07.2021 14:58
- гость -
Как раз те, кто активно прививается(
"Кто про что, а вшивый про баню" С
пенсионный фонд нервно потирает пухлые ручонки - умирают в основном те, кому скоро на пенсию...
6.07.2021 14:58
- гость -
Да как бы прививаться-то надо было до того, как. Иммунитет не за день вырабатывается. Теперь уж кому как повезет - кто-то успеет, а кто-то в процессе в больничку уедет.
Как раз те, кто активно прививается(
Им следовало месяца 2-3 назад привиться,а не сейчас,если вы это понимаете. Или лишь бы кукарекнуть?
6.07.2021 14:58
- гость -
Похоронный бизнес имеешь?
Уж больно активно агитируешь народ подыхать.
Гость 15-11: вот объясните: ребёнок переболел в декабре, потом полгода ходил в школу, там никакого режима масляного не было, окончил школу и хочет поработать летом. В чем он Вам виноват? Что сделал не так?
6.07.2021 15:20
Ируся
Пусть "ребёнок" поработает,в чём проблема? Не отпускаете из дома?
"По словам Калининой, основная причина такой статистики — пренебрежение мерами безопасности."
Калинина наверно не в курсе, что маски и перчатки не помогают защититься от вируса. Уже сотню раз это было сказано
15.34 Вас тысячу раз сказано привиться! И все правила рекомендованные в карантин следует соблюдать.
Желаю не поступить к нам к ковидный госпиталь.
Берегите себя и близких.
Здоровья всем.
Невероятный рост заболеваемости несмотря на прививочную компанию.
6.07.2021 15:58
Дарина
Прививочную кАмпанию нужно было проводить месяца три-четыре назад. Но тогда наши власти ее провалили. А сейчас поздно пить Боржоми, те, кто уже подхватил вирус, все равно заболеют. Привьются они или нет.
И чаще всего от коронавируса умирают старше 60 лет.
Они это сделали, чтобы пенсию не платить.
Как раз те, кто активно прививается(
Так они главные разносчики заразы, после шмурдяка, что им вкололи.
Калинина наверно не в курсе, что маски и перчатки не помогают защититься от вируса. Уже сотню раз это было сказано
Калинина в курсе что ее начальница Попова как учредитель производства вакцины деньги на этом лопатой гребет, и больше ей ни в чем в курсе быть не надо, надо помогать бизнесу своей начальницы, главы Роспотребнадзора.
6.07.2021 16:12
- гость -
Так они главные разносчики заразы, после шмурдяка, что им вкололи.
О, смотрю, эксперты подключились.
Невежи, но транслируют ересь в пеной у рта.
В Израиле 80% привилось самой лучшей вакциной, а рост заболеваемости идет. Потому, что вакцины от вируса не помогают, он мутирует, это вам не оспа или энцефалит. Я когда то по глупости прививался от гриппа на работе, а когда заболел, мне объяснили, что привился я от одного вида гриппа, а заболел другим. То же самое с ковидом, а вакцинация лишь обогащает производителей.
Ульяна Калинина заявила на пресс-конференции в региональном минздраве 5 июля. По ее словам, вирус стал более заразным и быстрее приводит к летальному исходу.
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Калинина не уточнила причины, кооорые "быстрее приводит к летальному исходу" в случаях:
1. Несвоевременной диагностики (несвоевременное обращение заболевшего за медпомощью; сроки готовности результатов тест-диагностики ковида)
2. и, следовательно, неправильному лечению
3.несвоевременной госпитализации
4.некомпетентность врачей
5.отсутствие необходимых лекарственных средств для лечения в инфекционных стационарах
6.нехватка мед.кадров.
Или речь идет о сокращении сроков течения болезни, и быстрому/молниеносномк развитию осложнений, приводящих к смерти?