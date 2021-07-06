В алтайском минздраве рассказали, кто чаще всего умирает от коронавируса в третью волну

Последнюю неделю в Алтайском крае отмечается сильный подъем заболеваемости ковидом. Об этом заместитель главы регионального Роспотребнадзора Ульяна Калинина заявила на пресс-конференции в региональном минздраве 5 июля. По ее словам, вирус стал более заразным и быстрее приводит к летальному исходу. И чаще всего в новую волну от коронавируса и его осложнений умирают пациенты старше 60 лет.

"Несмотря на то, что новым штаммом заболевают чаще люди до 40 лет, умирают по-прежнему больше пожилые — от 60 и старше, либо от самого ковида, либо от его осложнений", — отметила замглавы Роспотребнадзора.

Основной процент заболевших (41%), по данным регионального оперштаба, проживает в Барнауле, но последние дни отмечается прирост и в других городах и районах края (в том числе отдаленных от региональной столицы).

При этом произошли изменения по возрасту заболевших — сейчас больше всего зараженных среди работоспособных граждан до 50 лет. В основном это те, кто работает с большим количеством людей — сотрудники сферы торговли, госслужбы, услуг, банковские работники и другие. На втором месте по заболеваемости пожилые, на третьем — молодые люди от 18 до 29 лет. По словам Калининой, основная причина такой статистики — пренебрежение мерами безопасности.

"На сегодняшний день на рабочих местах недостаточно качественно соблюдаются противоэпидемические меры, хотя базовые принципы всем известны еще с прошлого года — маски, антисептик, перчатки, обработка поверхностей и социальная дистанция", — добавила замглавы регионального Роспотребнадзора.

Напомним, 5 июля 2021 года губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал указ о новых ограничениях в регионе в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки из-за COVID-19. Глава региона подчеркнул, что около 500 человек сейчас находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.Остановить ухудшение ситуации, по его словам, можно через новые ограничения, разорвав этим "цепочки передачи вируса" и проведение вакцинации – это вторая часть. Согласно нововведениям, временно под запрет попали проведение дискотек в ночных клубах.

Помимо этого, 22 июня Виктор Томенко подписал указ о запрете массовых мероприятий в регионе, в которых участвуют более тысячи человек, а количество посетителей в театрах, кинотеатрах и спортивных учреждениях сократилось согласно указу вполовину. Кроме того, в регионе по-прежнему действует масочный режим и требование соблюдать социальную дистанцию полтора метра,а работодателям рекомендовано по возможности перевести сотрудников на удалённый либо посменный режим работы.