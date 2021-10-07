Можно ли заболеть после прививки от коронавируса и что тогда делать?

Вакцинация от ковида в Алтайском крае заметно "буксует". Ещё весной в региональном Минздраве заявляли, что намерены привить 60% (более миллиона человек) взрослого населения уже к сентябрю. Но к началу октября в крае вакцину поставили чуть меньше 700 тысяч человек – 55% от плана. Темпы вакцинации снизились настолько, что за 4 октября в регионе привились только 62 человека. И это при том, что алтайский Минздрав готов делать по 15 тысяч уколов в день.
Специалисты считают, что причина низкого темпа вакцинации кроется в недоверии жителей к "наспех сделанному" препарату. Одни не верят, что вакцина действительно защищает от ковида, а другие убеждены, что заболеть можно и от самого укола. Рассказываем, можно ли заразиться после прививки от коронавируса, виновата ли в этом вакцина и куда обращаться в этом случае.
Министр объяснил, что среди привитых есть те, кто даже после укола остаётся в группе риска. Такие пациенты и стали жертвами ковида.
"Нужно же понимать, что мы прививать стараемся всех. В том числе и пожилых. И у человека к моменту ковида может быть накоплен очень большой багаж хронических заболеваний. Всё это сказывается", – объяснил глава регионального Минздрава.
Российские медики решительно это отрицают. В Минздраве России не раз заявляли, что отечественные вакцины безвредны. По словам главы ведомства Михаила Мурашко, в стране пока не зафиксировали ни одного случая, который был бы напрямую связан с вакцинацией.
При этом врачи напоминают, что нужно внимательно читать противопоказания к прививкам. У большинства отечественных препаратов от ковида они примерно схожи:
- гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или к вакцине, содержащей аналогичные компоненты;
- тяжёлые аллергические реакции в прошлом;
- острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний (в этом случае вакцинацию откладывают, прививку можно ставить только через 2-4 недели после выздоровления или ремиссии);
- тяжёлые осложнения после ввода первого компонента (в этом случае второй компонент не вводится);
- беременность и период грудного вскармливания.
У человека с противопоказаниями после прививки может ухудшиться состояние. Поэтому лучше рассказать медикам перед вакцинацией обо всех своих заболеваниях.
Самые тяжёлые осложнения вызваны аллергическими реакциями на вакцину. Чтобы их не возникло, после укола медики рекомендуют остаться на полчаса в медучреждении, чтобы врач за вами понаблюдал.
Совсем не факт. Скорее всего, это "нормальная" реакция на вакцину. В инструкции к каждому препарату указан список побочных эффектов, которые медики считают естественными. В случае с отечественными вакцинами от ковида "побочки" очень схожи. Основные из них – озноб, слабость, повышенная температура, головная боль и неприятные ощущения в месте укола. По словам специалистов, так наш организм вырабатывает иммунитет. Обычно нежелательные явления длятся не дольше трёх дней.
Медики рекомендуют пить жаропонижающие и, если необходимо, соблюдать постельный режим. Но если температура не сбивается или состояние совсем тяжёлое, лучше вызвать врача или скорую помощь.
Кроме того, осень – время эпидподъёма по гриппу и ОРВИ (они из нашей жизни никуда не делись). От этих заболеваний вакцины против ковида не спасают. Возможно, вы подхватили другое респираторное заболевание. Кстати, привиться от гриппа в Алтайском крае можно совершенно бесплатно.
Для вакцинированных план действий точно такой же, как и для всех остальных. Если вы заметили у себя симптомы ковида (или любого другого респираторного заболевания), нужно вызывать врача или скорую. Медики вас обследуют, возьмут анализы (если необходимо), выяснят диагноз и назначат лечение. И бесплатные лекарства от коронавируса в Алтайском крае привитым тоже выдают. В общем, никаких отличий нет.
В ближайшие полгода – нет. Если у вас подтвердился ковид, то после выздоровления вы уже будете защищены. Дополнительное "усиление" иммунитета не требуется.
"Сразу после коронавируса прививку можно не ставить. У переболевшего сформирован иммунитет. А если он будет дальше контактировать с ковидными, антитела будут жить довольно долго", – считает Андрей Коломиец.
После болезни укол нужно отложить на шесть месяцев. Это срок ревакцинации, который определили в федеральном Минздраве на время пандемии. Неважно, переболели вы или привились – через полгода нужно поставить вакцину. Тем, кто до ковида успел поставить только первый компонент, нужно будет лишь "довакцинироваться" вторым. А тем, кто заболел после двух уколов, нужно будет заново пройти полную вакцинацию.
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Комментарии
План прививочной компании проваливается! Вот и пишут всякую ересь. Давно пора понять, что народ все понял и кто хотел привиться - это сделал! А кто не хотел, того и не заманить никакими пряниками. Тем более, что пряники, то из картона!
Еврогады, давайте подтягивайтесь! Пора на газ зарабатывать! Тема ваша!
Еврогеи, пора зарабатывать на газ. Подтягивайтесь! Ждем ваших комментариев про вымершие подъезды после вакцинации.
Из 8 человек лежащих в палате ковид-госпиталя 7 привитых, делайте выводы.
7.10.2021 08:15
- гость -
А точную ссылку?
народ все понял и кто хотел привиться - это сделал!
Да просто бюджетники кончились.
- При этом врачи напоминают, что нужно внимательно читать противопоказания к прививкам....
Как все грамотно обставляют. Теперь оказывается, что само население виновато, не читаете противопоказания к прививкам.
Про то как заставляли делать прививки, запугивали на слова.
Еще месяц полтора назад о противопоказаниях все молчали в тряпочку и министр в частности.
Совкогеи ну где-же вы давайте скорее сюда, расскажите как:
После прививки не заболеешь
После прививки не будешь распространять вирус
После прививки переболеешь легко
После прививки не попадёшь в больницу
После прививки не попадёшь на ивл
После прививки не умрёшь
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Сейчас тут
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После прививки помрёшь легко
7.10.2021 08:29
- гость -
Ссылка - бывшое родильное отделение г. Бийска...переделанное в ковидгоспиталь.
7.10.2021 08:34
- гость - тебе,что за товарищей по по несчастью обидно?
"Кроме того, подхватить ковид можно ещё до укола", так получается, что перед прививкой никаких обследований человека не проводят? Пришел - вкололи и иди? Красиво все обставлено: если не заболел - прививка помогла, заболел - болел до прививки, умер - хронические заболевания виноваты...
Что за мотивация у вас, ни как не пойму.
Ну не хотите вы ставить прививку, земля вам пухом.
Зачем писать под каждой новостью эту ересь, которая к реальности отношения не имеет?
О людях заботитесь?
Так они и так мрут пачками, в Барнауле в крематорий не попасть.
И бесплатные лекарства от коронавируса в Алтайском крае привитым тоже выдают.
Ага выдают бесплатно. Парацетамол и капли в нос. А антибиотик и другие необходимые лекарства, которые стоят прилично, нужно покупать самим.
Если они и выделены в мед.учреждение, то не факт, что его людям обычным бесплатно дадут.
Медики уже все по "своим" растащили.
Про ремень безопасности в машине у многих такое же мнение.
Он ведь убить может, а гарантий что вы выживете не даёт. Да и вообще сразу "вспоминается знакомый" который вылетел из машины отряхнулся и пошёл. А пристегнутый умер бы.
Да и вообще ремни придумали, чтобы штрафы выписывать.
И то же ведь фиг убедишь!
Про ремень безопасности в машине у многих такое же мнение.
Он ведь убить может, а гарантий что вы выживете не даёт. Да и вообще сразу "вспоминается знакомый" который вылетел из машины отряхнулся и пошёл. А пристегнутый умер бы.
Да и вообще ремни придумали, чтобы штрафы выписывать.
И то же ведь фиг убедишь!
+++++++++
очень хороший и красноречивый пример
выдают бесплатно. Парацетамол и капли в нос. А антибиотик и другие необходимые лекарства, которые стоят прилично, нужно покупать самим
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Нам каждому в семье, когда заболели, в мае этого года, бесплатно выдали арепливир на 10 тыс. руб. каждому, я цену проверял.
Второй сказочник про тысячи заболевших вакцинированных уже подтянулся. У него весь подъезд, как никак, вакцинировался и заразился, и вся работа. А он отпетлял)))
А вот «шмурдяк» что то отсутствует, спит что ли?)))
7.10.2021 10:33
- гость -
"Шмурдяк" -прививку пошёл ставить.
У него сегодня вторая, по графику
08:33 Дэн "После прививки помрёшь легко"
"Кто привился, тот попадет в рай, а остальные сдохнут" ))
Сами знаете, чьи это слова...
"и что тогда делать?"
Скорую не вызываем, а заворачиваемся в белую простынь, самостоятельно и медленно ползем в эпицентр прививочный. Медленно, чтобы панику не создавать...))
7.10.2021 10:45
- гость -
Отличный комментарий!!!!
Насильники. Раком людей загибают. Хотите - ставьте. Нафига пристаете к тем, кто не желает, кто переболел?! Добровольно? Ага, щассс. Слова президента - это просто пустой звук. Всем рулит Роспотребнадзор, и плевать это российский потребитель-надзиратель за страной хотел на слова кого-то там в кремле.
7.10.2021 11:46
про
Нет, не знаем! Ну-ка, просветите нас с гиперссылкой!
13:54 - гость - "Ну-ка, просветите нас с гиперссылкой!"
"Гиперссылка может быть добавлена к любому элементу HTML-документа. Часть текста с добавленной ссылкой по умолчанию выделяется синим цветом. При наведении курсора мыши на текст со ссылкой он или меняет цвет или выделяется подчеркиванием. Посещенная ранее ссылка обычно выделяется цветом, отличным от цвета непосещённой ссылки." (из Википедии). Так, это понятно.
А как вы добавляете гиперссылку в своем комментарии на амике? Поделитесь опытом...После вашего объяснения мною будет по теме (Сами знаете, чьи это слова) добавлена гиперссылка. Заранее благодарю...