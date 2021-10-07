Можно ли заболеть после прививки от коронавируса и что тогда делать?

Вакцинация от ковида в Алтайском крае заметно "буксует". Ещё весной в региональном Минздраве заявляли, что намерены привить 60% (более миллиона человек) взрослого населения уже к сентябрю. Но к началу октября в крае вакцину поставили чуть меньше 700 тысяч человек – 55% от плана. Темпы вакцинации снизились настолько, что за 4 октября в регионе привились только 62 человека. И это при том, что алтайский Минздрав готов делать по 15 тысяч уколов в день.

Специалисты считают, что причина низкого темпа вакцинации кроется в недоверии жителей к "наспех сделанному" препарату. Одни не верят, что вакцина действительно защищает от ковида, а другие убеждены, что заболеть можно и от самого укола. Рассказываем, можно ли заразиться после прививки от коронавируса, виновата ли в этом вакцина и куда обращаться в этом случае.

1 Можно ли заболеть коронавирусом после прививки? Можно. И в этом нет ничего аномального или удивительного, твердят медики и учёные по всему миру. Прививка от ковида, как и любая другая вакцина, не даёт стопроцентной защиты от заболевания. Укол нужен, чтобы свести к минимуму риск тяжёлого течения болезни. Риск заболеть препарат тоже снижает, но не исключает его вовсе. "Есть такое понятие, как эффективность вакцины, и если она выше 90%, то препарат считается высококлассным. К таким относится и наш "Спутник V". Да, каждый десятый всё же может остаться без иммунитета и заболеть. Либо в лёгкой, либо в тяжёлой форме. Но уже каждый десятый, а не все. Получить тяжёлую форму после прививки также в разы сложнее", – рассказывал amic.ru об эффективности отечественной вакцины главврач барнаульской 11-й горбольницы Андрей Коломиец. По его словам, у небольшого количества людей иммунитет после прививки вырабатывается плохо из-за особенностей организма. Соответственно, большой риск заболеть сохраняется. Кроме того, подхватить ковид можно ещё до укола. У инфекции есть инкубационный период, в который болезнь никак себя не проявляет. А симптомы появляются уже после того как человек привился. В алтайском крайздраве не раз заявляли , что таких заболевших среди вакцинированных большинство.

2 Сколько человек в Алтайском крае заболело после прививки? 14 тысяч человек. Об этом на пресс-конференции 4 октября 2% от общего количества привитых в крае. Большинство вакцинированных болеют в лёгкой или средней форме. Но есть в регионе и те, кто переносит коронавирус тяжело и даже попадает в ковидные госпитали, отметил Попов. Правда, количество таких пациентов он не назвал. Около. Об этом на пресс-конференции 4 октября рассказал министр здравоохранения региона Дмитрий Попов . Чиновник подчеркнул, что это очень мало –от общего количества привитых в крае. Большинство вакцинированных болеют в лёгкой или средней форме. Но есть в регионе и те, кто переносит коронавирус тяжело и даже попадает в ковидные госпитали, отметил Попов. Правда, количество таких пациентов он не назвал.

3 А есть ли те, кто умер после вакцинации? Есть. Точное (и приблизительное) количество умерших в крайздраве не называют. По словам Дмитрия Попова, это единичные случаи, которые на фоне всех вакцинированных исчисляются "сотыми долями процента" Министр объяснил, что среди привитых есть те, кто даже после укола остаётся в группе риска. Такие пациенты и стали жертвами ковида. "Нужно же понимать, что мы прививать стараемся всех. В том числе и пожилых. И у человека к моменту ковида может быть накоплен очень большой багаж хронических заболеваний. Всё это сказывается", – объяснил глава регионального Минздрава.

4 А может, это вакцина во всём виновата? Российские медики решительно это отрицают. В Минздраве России не раз заявляли, что отечественные вакцины безвредны. По словам главы ведомства Михаила Мурашко, в стране пока не зафиксировали ни одного случая, который был бы напрямую связан с вакцинацией. "Спутник", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Чем отличаются вакцины от ковида и какая лучше? Для тех, кто всё ещё не решил, чем прививаться При этом врачи напоминают, что нужно внимательно читать противопоказания к прививкам. У большинства отечественных препаратов от ковида они примерно схожи: гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или к вакцине, содержащей аналогичные компоненты;

тяжёлые аллергические реакции в прошлом;

острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний (в этом случае вакцинацию откладывают, прививку можно ставить только через 2-4 недели после выздоровления или ремиссии);

тяжёлые осложнения после ввода первого компонента (в этом случае второй компонент не вводится);

беременность и период грудного вскармливания. У человека с противопоказаниями после прививки может ухудшиться состояние. Поэтому лучше рассказать медикам перед вакцинацией обо всех своих заболеваниях. Самые тяжёлые осложнения вызваны аллергическими реакциями на вакцину. Чтобы их не возникло, после укола медики рекомендуют остаться на полчаса в медучреждении, чтобы врач за вами понаблюдал.

5 Я поставил прививку и у меня температура. Я заболел ковидом? Как после войны. Попов о причинах "сверхсмертности" на Алтае и том, когда она закончится По словам министра, остановка плановой медпомощи ни при чём – её последствия ударят по региону позднее Совсем не факт. Скорее всего, это "нормальная" реакция на вакцину. В инструкции к каждому препарату указан список побочных эффектов, которые медики считают естественными. В случае с отечественными вакцинами от ковида "побочки" очень схожи. Основные из них – озноб, слабость, повышенная температура, головная боль и неприятные ощущения в месте укола. По словам специалистов, так наш организм вырабатывает иммунитет. Обычно нежелательные явления длятся не дольше трёх дней. Медики рекомендуют пить жаропонижающие и, если необходимо, соблюдать постельный режим. Но если температура не сбивается или состояние совсем тяжёлое, лучше вызвать врача или скорую помощь. Кроме того, осень – время эпидподъёма по гриппу и ОРВИ (они из нашей жизни никуда не делись). От этих заболеваний вакцины против ковида не спасают. Возможно, вы подхватили другое респираторное заболевание. Кстати, привиться от гриппа в Алтайском крае можно совершенно бесплатно.

6 Что делать, если я всё же заболел после вакцинации? Для вакцинированных план действий точно такой же, как и для всех остальных. Если вы заметили у себя симптомы ковида (или любого другого респираторного заболевания), нужно вызывать врача или скорую. Медики вас обследуют, возьмут анализы (если необходимо), выяснят диагноз и назначат лечение. И бесплатные лекарства от коронавируса в Алтайском крае привитым тоже выдают. В общем, никаких отличий нет.