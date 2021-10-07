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Можно ли заболеть после прививки от коронавируса и что тогда делать?

, ИА "Амител"
Виновата ли вакцина, если вы заболели после укола?
Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Вакцинация от ковида в Алтайском крае заметно "буксует". Ещё весной в региональном Минздраве заявляли, что намерены привить 60% (более миллиона человек) взрослого населения уже к сентябрю. Но к началу октября в крае вакцину поставили чуть меньше 700 тысяч человек – 55% от плана. Темпы вакцинации снизились настолько, что за 4 октября в регионе привились только 62 человека. И это при том, что алтайский Минздрав готов делать по 15 тысяч уколов в день.

Специалисты считают, что причина низкого темпа вакцинации кроется в недоверии жителей к "наспех сделанному" препарату. Одни не верят, что вакцина действительно защищает от ковида, а другие убеждены, что заболеть можно и от самого укола. Рассказываем, можно ли заразиться после прививки от коронавируса, виновата ли в этом вакцина и куда обращаться в этом случае.

1
Можно ли заболеть коронавирусом после прививки?
Можно. И в этом нет ничего аномального или удивительного, твердят медики и учёные по всему миру. Прививка от ковида, как и любая другая вакцина, не даёт стопроцентной защиты от заболевания. Укол нужен, чтобы свести к минимуму риск тяжёлого течения болезни. Риск заболеть препарат тоже снижает, но не исключает его вовсе.
 
"Есть такое понятие, как эффективность вакцины, и если она выше 90%, то препарат считается высококлассным. К таким относится и наш "Спутник V". Да, каждый десятый всё же может остаться без иммунитета и заболеть. Либо в лёгкой, либо в тяжёлой форме. Но уже каждый десятый, а не все. Получить тяжёлую форму после прививки также в разы сложнее", – рассказывал amic.ru об эффективности отечественной вакцины главврач барнаульской 11-й горбольницы Андрей Коломиец.
 
По его словам, у небольшого количества людей иммунитет после прививки вырабатывается плохо из-за особенностей организма. Соответственно, большой риск заболеть сохраняется.
 
Кроме того, подхватить ковид можно ещё до укола. У инфекции есть инкубационный период, в который болезнь никак себя не проявляет. А симптомы появляются уже после того как человек привился. В алтайском крайздраве не раз заявляли, что таких заболевших среди вакцинированных большинство.
2
Сколько человек в Алтайском крае заболело после прививки?
Около 14 тысяч человек. Об этом на пресс-конференции 4 октября рассказал министр здравоохранения региона Дмитрий Попов. Чиновник подчеркнул, что это очень мало – 2% от общего количества привитых в крае. Большинство вакцинированных болеют в лёгкой или средней форме. Но есть в регионе и те, кто переносит коронавирус тяжело и даже попадает в ковидные госпитали, отметил Попов. Правда, количество таких пациентов он не назвал.
3
А есть ли те, кто умер после вакцинации?
Есть. Точное (и приблизительное) количество умерших в крайздраве не называют. По словам Дмитрия Попова, это единичные случаи, которые на фоне всех вакцинированных исчисляются "сотыми долями процента".

Министр объяснил, что среди привитых есть те, кто даже после укола остаётся в группе риска. Такие пациенты и стали жертвами ковида.

"Нужно же понимать, что мы прививать стараемся всех. В том числе и пожилых. И у человека к моменту ковида может быть накоплен очень большой багаж хронических заболеваний. Всё это сказывается", – объяснил глава регионального Минздрава.

4
А может, это вакцина во всём виновата?

Российские медики решительно это отрицают. В Минздраве России не раз заявляли, что отечественные вакцины безвредны. По словам главы ведомства Михаила Мурашко, в стране пока не зафиксировали ни одного случая, который был бы напрямую связан с вакцинацией.

При этом врачи напоминают, что нужно внимательно читать противопоказания к прививкам. У большинства отечественных препаратов от ковида они примерно схожи:

  • гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или к вакцине, содержащей аналогичные компоненты;
  • тяжёлые аллергические реакции в прошлом;
  • острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний (в этом случае вакцинацию откладывают, прививку можно ставить только через 2-4 недели после выздоровления или ремиссии);
  • тяжёлые осложнения после ввода первого компонента (в этом случае второй компонент не вводится);
  • беременность и период грудного вскармливания.

У человека с противопоказаниями после прививки может ухудшиться состояние. Поэтому лучше рассказать медикам перед вакцинацией обо всех своих заболеваниях.

Самые тяжёлые осложнения вызваны аллергическими реакциями на вакцину. Чтобы их не возникло, после укола медики рекомендуют остаться на полчаса в медучреждении, чтобы врач за вами понаблюдал.

5
Я поставил прививку и у меня температура. Я заболел ковидом?

Совсем не факт. Скорее всего, это "нормальная" реакция на вакцину. В инструкции к каждому препарату указан список побочных эффектов, которые медики считают естественными. В случае с отечественными вакцинами от ковида "побочки" очень схожи. Основные из них – озноб, слабость, повышенная температура, головная боль и неприятные ощущения в месте укола. По словам специалистов, так наш организм вырабатывает иммунитет. Обычно нежелательные явления длятся не дольше трёх дней.

Медики рекомендуют пить жаропонижающие и, если необходимо, соблюдать постельный режим. Но если температура не сбивается или состояние совсем тяжёлое, лучше вызвать врача или скорую помощь.

Кроме того, осень – время эпидподъёма по гриппу и ОРВИ (они из нашей жизни никуда не делись). От этих заболеваний вакцины против ковида не спасают. Возможно, вы подхватили другое респираторное заболевание. Кстати, привиться от гриппа в Алтайском крае можно совершенно бесплатно.

6
Что делать, если я всё же заболел после вакцинации?

Для вакцинированных план действий точно такой же, как и для всех остальных. Если вы заметили у себя симптомы ковида (или любого другого респираторного заболевания), нужно вызывать врача или скорую. Медики вас обследуют, возьмут анализы (если необходимо), выяснят диагноз и назначат лечение. И бесплатные лекарства от коронавируса в Алтайском крае привитым тоже выдают. В общем, никаких отличий нет.

7
Нужно ли ставить вторую прививку, если заболел после первой?

В ближайшие полгода – нет. Если у вас подтвердился ковид, то после выздоровления вы уже будете защищены. Дополнительное "усиление" иммунитета не требуется.

"Сразу после коронавируса прививку можно не ставить. У переболевшего сформирован иммунитет. А если он будет дальше контактировать с ковидными, антитела будут жить довольно долго", – считает Андрей Коломиец.

После болезни укол нужно отложить на шесть месяцев. Это срок ревакцинации, который определили в федеральном Минздраве на время пандемии. Неважно, переболели вы или привились – через полгода нужно поставить вакцину. Тем, кто до ковида успел поставить только первый компонент, нужно будет лишь "довакцинироваться" вторым. А тем, кто заболел после двух уколов, нужно будет заново пройти полную вакцинацию.

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Читайте также в сюжете: Вакцинация от коронавируса
Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

Комментарии

7.10.2021 07:54
1

План прививочной компании проваливается! Вот и пишут всякую ересь. Давно пора понять, что народ все понял и кто хотел привиться - это сделал! А кто не хотел, того и не заманить никакими пряниками. Тем более, что пряники, то из картона!

7.10.2021 07:58
- гость -

Еврогады, давайте подтягивайтесь! Пора на газ зарабатывать! Тема ваша!

7.10.2021 08:01
- гость -

Еврогеи, пора зарабатывать на газ. Подтягивайтесь! Ждем ваших комментариев про вымершие подъезды после вакцинации.

7.10.2021 08:15
- гость -

Из 8 человек лежащих в палате ковид-госпиталя 7 привитых, делайте выводы.

7.10.2021 08:29
- гость -

7.10.2021 08:15
- гость -

А точную ссылку?

7.10.2021 08:32
- гость -

народ все понял и кто хотел привиться - это сделал!

Да просто бюджетники кончились.

7.10.2021 08:33
Дэн

- При этом врачи напоминают, что нужно внимательно читать противопоказания к прививкам....
Как все грамотно обставляют. Теперь оказывается, что само население виновато, не читаете противопоказания к прививкам.
Про то как заставляли делать прививки, запугивали на слова.
Еще месяц полтора назад о противопоказаниях все молчали в тряпочку и министр в частности.

7.10.2021 08:34
- гость -

Совкогеи ну где-же вы давайте скорее сюда, расскажите как:
После прививки не заболеешь
После прививки не будешь распространять вирус
После прививки переболеешь легко
После прививки не попадёшь в больницу
После прививки не попадёшь на ивл
После прививки не умрёшь
-----------------------------------------------------------
Сейчас тут
-----------------------------------------------------------
После прививки помрёшь легко

7.10.2021 08:36
- гость -

7.10.2021 08:29
- гость -

Ссылка - бывшое родильное отделение г. Бийска...переделанное в ковидгоспиталь.

7.10.2021 09:02
могиканин

7.10.2021 08:34
- гость - тебе,что за товарищей по по несчастью обидно?

7.10.2021 09:04
- гость -

"Кроме того, подхватить ковид можно ещё до укола", так получается, что перед прививкой никаких обследований человека не проводят? Пришел - вкололи и иди? Красиво все обставлено: если не заболел - прививка помогла, заболел - болел до прививки, умер - хронические заболевания виноваты...

7.10.2021 09:10
- гость -

Что за мотивация у вас, ни как не пойму.
Ну не хотите вы ставить прививку, земля вам пухом.
Зачем писать под каждой новостью эту ересь, которая к реальности отношения не имеет?
О людях заботитесь?
Так они и так мрут пачками, в Барнауле в крематорий не попасть.

7.10.2021 09:14
гость

И бесплатные лекарства от коронавируса в Алтайском крае привитым тоже выдают.


Ага выдают бесплатно. Парацетамол и капли в нос. А антибиотик и другие необходимые лекарства, которые стоят прилично, нужно покупать самим.
Если они и выделены в мед.учреждение, то не факт, что его людям обычным бесплатно дадут.
Медики уже все по "своим" растащили.

7.10.2021 09:15
- гость -

Про ремень безопасности в машине у многих такое же мнение.
Он ведь убить может, а гарантий что вы выживете не даёт. Да и вообще сразу "вспоминается знакомый" который вылетел из машины отряхнулся и пошёл. А пристегнутый умер бы.
Да и вообще ремни придумали, чтобы штрафы выписывать.

И то же ведь фиг убедишь!

7.10.2021 09:22
- гость -

Про ремень безопасности в машине у многих такое же мнение.
Он ведь убить может, а гарантий что вы выживете не даёт. Да и вообще сразу "вспоминается знакомый" который вылетел из машины отряхнулся и пошёл. А пристегнутый умер бы.
Да и вообще ремни придумали, чтобы штрафы выписывать.

И то же ведь фиг убедишь!
+++++++++
очень хороший и красноречивый пример

7.10.2021 09:22
- гость -

выдают бесплатно. Парацетамол и капли в нос. А антибиотик и другие необходимые лекарства, которые стоят прилично, нужно покупать самим
----------------------

Нам каждому в семье, когда заболели, в мае этого года, бесплатно выдали арепливир на 10 тыс. руб. каждому, я цену проверял.

7.10.2021 10:33
- гость -

Второй сказочник про тысячи заболевших вакцинированных уже подтянулся. У него весь подъезд, как никак, вакцинировался и заразился, и вся работа. А он отпетлял)))
А вот «шмурдяк» что то отсутствует, спит что ли?)))

7.10.2021 10:45
- гость -

7.10.2021 10:33
- гость -
"Шмурдяк" -прививку пошёл ставить.
У него сегодня вторая, по графику

7.10.2021 11:46
про

08:33 Дэн "После прививки помрёшь легко"

"Кто привился, тот попадет в рай, а остальные сдохнут" ))
Сами знаете, чьи это слова...

7.10.2021 11:54
про

"и что тогда делать?"

Скорую не вызываем, а заворачиваемся в белую простынь, самостоятельно и медленно ползем в эпицентр прививочный. Медленно, чтобы панику не создавать...))

7.10.2021 12:35
- гость -

7.10.2021 10:45
- гость -

Отличный комментарий!!!!

7.10.2021 12:49
- гость -

Насильники. Раком людей загибают. Хотите - ставьте. Нафига пристаете к тем, кто не желает, кто переболел?! Добровольно? Ага, щассс. Слова президента - это просто пустой звук. Всем рулит Роспотребнадзор, и плевать это российский потребитель-надзиратель за страной хотел на слова кого-то там в кремле.

7.10.2021 13:54
- гость -

7.10.2021 11:46
про

Нет, не знаем! Ну-ка, просветите нас с гиперссылкой!

7.10.2021 15:50
про

13:54 - гость - "Ну-ка, просветите нас с гиперссылкой!"

"Гиперссылка может быть добавлена к любому элементу HTML-документа. Часть текста с добавленной ссылкой по умолчанию выделяется синим цветом. При наведении курсора мыши на текст со ссылкой он или меняет цвет или выделяется подчеркиванием. Посещенная ранее ссылка обычно выделяется цветом, отличным от цвета непосещённой ссылки." (из Википедии). Так, это понятно.

А как вы добавляете гиперссылку в своем комментарии на амике? Поделитесь опытом...После вашего объяснения мною будет по теме (Сами знаете, чьи это слова) добавлена гиперссылка. Заранее благодарю...

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