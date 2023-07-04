30-градусная жара ожидается в Алтайском крае 4 июля

Не исключены при этом грозы и дожди

04 июля 2023, 06:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Жаркая погода будет в Алтайском крае днем 4 июля, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

По краю температура воздуха составит +25...+30 градусов. Преимущественно без осадков, по востоку местами кратковременные дожди, грозы.

Ветер подует восточный, 7-12 м/с, местами порывы до 17 м/с.

В Барнауле термометры покажут +26... +28 градусов. В конце дня – кратковременный дождь, гроза. Скорость ветра – до 12 м/с.