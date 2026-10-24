В мэрии назвали суммы, которые потратят на важные для города направления

24 октября 2026, 15:15, ИА Амител

Барнаул. Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В администрации Барнаула прошло рабочее совещание, где говорили о дорогах, жилищно‑коммунальном хозяйстве и развитии транспортной инфраструктуры города, сообщили в мэрии.

В обсуждении участвовали высокопоставленные чиновники: заместитель председателя правительства Алтайского края, министр промышленности и энергетики Александр Климин, министр строительства и ЖКХ Иван Гилев, глава города Вячеслав Франк, а также заместители главы администрации и руководители профильных комитетов.

Расселение из аварийного жилья: сколько людей уже переехали

Один из вопросов — расселение аварийного жилья и капремонт домов. Заместитель главы администрации по городскому хозяйству Сергей Татьянин сообщил, что в 2024 году на переселение людей из аварийных домов выделили 1,37 млрд рублей из бюджетов разных уровней. С начала года из непригодного для жизни жилья переселили 719 человек. Они переехали из 366 помещений общей площадью 13,3 тысячи квадратных метров.

Новые автобусы и планы по обслуживанию транспорта

О дорожном хозяйстве и пассажирском транспорте рассказал заместитель главы администрации по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Курышин. Он напомнил, что в этом году автопарк Барнаула пополнился 31 новым автобусом — это часть нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Среди новых машин 20 больших автобусов НефАЗ, которые вмещают до 110 человек, а также 11 автобусов среднего класса Vector Next на 60 пассажиров.

Общая стоимость автобусов по контрактам — 380 миллионов рублей, еще 61 миллион добавили из городского бюджета. Сейчас городские власти вместе с МУП "Горэлектротранс" думают, как создать новое автотранспортное предприятие и подготовить инфраструктуру для обслуживания новых автобусов.

Комитету по дорожному хозяйству и транспорту поручили составить подробную дорожную карту по техобслуживанию "Горэлектротранса". Александр Климин подчеркнул, что краевые власти уделяют большое внимание развитию муниципального транспорта, и вопросы инфраструктуры для него очень важны.

Дороги: сколько денег выделят и что планируют строить

Также на совещании говорили о дорожном хозяйстве. Андрей Курышин сообщил, что на дорожные работы в 2027 году планируют потратить 1,3 млрд рублей: 600 миллионов выделят из краевого бюджета, 700 миллионов — из городского.

Комитет по дорожному хозяйству и транспорту рассматривает проекты по строительству и капитальному ремонту дорог. Главная цель — сделать город удобнее: обеспечить хорошую транспортную доступность, особенно в новых жилых кварталах. По итогам совещания Александр Климин и Вячеслав Франк дали ряд поручений профильным комитетам.