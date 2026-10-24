Дороги, жилье и новые автобусы. Власти обсудили будущее Барнаула
В мэрии назвали суммы, которые потратят на важные для города направления
24 октября 2026, 15:15, ИА Амител
В администрации Барнаула прошло рабочее совещание, где говорили о дорогах, жилищно‑коммунальном хозяйстве и развитии транспортной инфраструктуры города, сообщили в мэрии.
В обсуждении участвовали высокопоставленные чиновники: заместитель председателя правительства Алтайского края, министр промышленности и энергетики Александр Климин, министр строительства и ЖКХ Иван Гилев, глава города Вячеслав Франк, а также заместители главы администрации и руководители профильных комитетов.
Расселение из аварийного жилья: сколько людей уже переехали
Один из вопросов — расселение аварийного жилья и капремонт домов. Заместитель главы администрации по городскому хозяйству Сергей Татьянин сообщил, что в 2024 году на переселение людей из аварийных домов выделили 1,37 млрд рублей из бюджетов разных уровней. С начала года из непригодного для жизни жилья переселили 719 человек. Они переехали из 366 помещений общей площадью 13,3 тысячи квадратных метров.
Новые автобусы и планы по обслуживанию транспорта
О дорожном хозяйстве и пассажирском транспорте рассказал заместитель главы администрации по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Курышин. Он напомнил, что в этом году автопарк Барнаула пополнился 31 новым автобусом — это часть нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Среди новых машин 20 больших автобусов НефАЗ, которые вмещают до 110 человек, а также 11 автобусов среднего класса Vector Next на 60 пассажиров.
Общая стоимость автобусов по контрактам — 380 миллионов рублей, еще 61 миллион добавили из городского бюджета. Сейчас городские власти вместе с МУП "Горэлектротранс" думают, как создать новое автотранспортное предприятие и подготовить инфраструктуру для обслуживания новых автобусов.
Комитету по дорожному хозяйству и транспорту поручили составить подробную дорожную карту по техобслуживанию "Горэлектротранса". Александр Климин подчеркнул, что краевые власти уделяют большое внимание развитию муниципального транспорта, и вопросы инфраструктуры для него очень важны.
Дороги: сколько денег выделят и что планируют строить
Также на совещании говорили о дорожном хозяйстве. Андрей Курышин сообщил, что на дорожные работы в 2027 году планируют потратить 1,3 млрд рублей: 600 миллионов выделят из краевого бюджета, 700 миллионов — из городского.
Комитет по дорожному хозяйству и транспорту рассматривает проекты по строительству и капитальному ремонту дорог. Главная цель — сделать город удобнее: обеспечить хорошую транспортную доступность, особенно в новых жилых кварталах. По итогам совещания Александр Климин и Вячеслав Франк дали ряд поручений профильным комитетам.
15:33:00 24-10-2026
Надо дополнить список , про учёбу в вузах горожан , городу на приезжих с образованием не выжить .
(буквально каждого , после школы , принудительно учиться в вуз , даже если не желает дальше учиться ....)
18:15:46 24-10-2026
Гость (15:33:00 24-10-2026) Надо дополнить список , про учёбу в вузах горожан , городу н... А чем ваши доморошенные городские бездельники и бездари лучше деревенских приезжих? Гонором и надутыми сопливыми пузырями?
23:53:32 24-10-2026
Гость (15:33:00 24-10-2026) Надо дополнить список , про учёбу в вузах горожан , городу н... Ты, гражданин попутал, конкретно. Принкдительно всех на учебу в вуз?
Да ты, походу, на российскую армию бочку катишь?
18:17:43 24-10-2026
29 автобус верните
18:58:58 24-10-2026
На счёт дорог: положенный новый асфальт не означает, что дорога стала или станет безопасной.
11:31:30 25-10-2026
Гость (18:58:58 24-10-2026) На счёт дорог: положенный новый асфальт не означает, что дор... Освоение денег и не более того. Срок службы меньше пяти лет. Шукшина ремонтировали в 2019 году,но заново перекладывали в этом году. Павловский тракт от Георгиева до Сельскохозяйственной ремонтировали в 2021,но рассыпался в прах и до сих пор стоит в таком виде. Имеют место дичайшие отступления от проектной документации в сторону ухудшения работ(недокладка бордюр на Попова,Солнечной поляне,Взлетной,отсутствие ремонта подпорных стенок на Попова,замена щебня на обочинах на асфальтовый скол как,например, на дороге к СНТ Луговое)