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Как задать вопрос Владимиру Путину на прямую линию

, ИА "Амител"
Рассказываем, как задать вопрос президенту страны
Прямая линия с президентом состоится в 17-й раз / Фото: moskva-putinu.ru

Прямая линия с президентом состоится в 17-й раз / Фото: moskva-putinu.ru


20 июня состоится традиционная прямая линия с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которой глава государства ответит на волнующие жителей страны вопросы. Разбираемся, как задать вопрос президенту, и до какого числа нужно это сделать.

1

Как задать вопрос президенту?

Задать вопрос президенту можно несколькими способами:

  • по телефону 8-800-200-40-40, звонок с городских и мобильных телефонов бесплатный. Эта опция доступна для телефонов российских операторов связи. Из-за границы позвонить в центр обработки сообщений можно по телефонам: +7-499-550-40-40, +7-495-539-40-40;
  • отправить SMS- и MMS-сообщение на номер 0-40-40 (только с телефонов российских операторов связи). Задать вопрос можно будет только на русском языке и объемом не более 70 знаков;
  • отправить видеообращение или задать вопрос можно на сайте moskva-putinu.ru через раздел "Задать вопрос". Опция доступна как с компьютера, так и с любого мобильного устройства, где есть веб-камера;
  • через официальное сообщество "Прямая линия с Владимиром Путиным" "ВКонтакте" "Одноклассники" – vk.com/moskvaputinu и ok.ru/moskvaputinu;
  • через мобильное приложение "Москва-Путину", которое можно скачать в Google Play и App Store. Пользователи приложения смогут выйти на прямую видеосвязь со студией непосредственно во время эфира.
2

Звонки и СМС бесплатные?

Да. Для того чтобы задать свой вопрос президенту, средства на счету не потребуются.

3

Кто может задать вопрос президенту?

Вопрос задать может кто угодно, ограничений по возрасту нет.

4

До какого числа можно задавать вопросы на прямую линию?

Вопросы уже принимаются. Задавать их можно с 9 июня вплоть до окончания программы 20 июня.

5

Где посмотреть, какие вопросы президенту уже задали?

На сайте программы moskva-putinu.ru есть раздел "Вопросы", в котором собраны часто задаваемые президенту вопросы.

6

Где посмотреть прямую линию с президентом?

Посмотреть прямую линию можно в эфире телеканалов "Первый", "Россия 1", "Россия 24", НТВ, ОТР, "Мир", радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России".
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Читайте также в сюжете: Прямая линия с Путиным-2019
Автор:
Олеся Пастухова корреспондент +79831832299

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Комментарии

14.06.2019 16:50
ЖДУН

1. Удвоение ВВП за 10 лет.

Это одно из самых старых и знаменитых обещаний Путина. Оно возникло в мае 2003 года в обращении к Федеральному Собранию. Любопытно, что уже после победы на выборах 2004 года Путин "переобещал" это обещание и поставил задачу удвоить ВВП не за 10 лет, а уже к 2010 году, то есть всего за 6 лет.

Правда сторонники Путина утверждали, что президент имел ввиду удвоение ВВП за период с 2000 по 2010 год, однако даже при таком варианте подсчета обещание так и осталось не выполненным.


ВВП в рублях с поправкой на инфляцию за период с 2000 по 2010 год вырос с 24,8 млрд. рублей до 39,7 млрд. рублей - то есть на 60%. ВВП по ППС в долларах - с 2059 млрд. до 3300 млрд. - опять же на 60%.

Если считать 10-летний период с 2004 по 2014 год - рост получится еще меньше, всего 42%.

Даже если взять 15-летний период с 2000 по 2014 год - рост получится 79%, но никак не 100%.

Короче говоря, удвоить ВВП у ВВП не получилось - ни за 10 лет, ни за 15 лет, ни даже за 19, потому что после 2014 года ВВП с поправкой на инфляцию уже не рос, а наоборот сокращался.

Да и тот рост ВВП, которого удалось достичь, осел главным образом в карманах узкой группы лиц, а для народа рост ВВП сопровождался таким же ростом цен на услуги ЖКХ и прочие товары, в результате чего большинство россиян даже в сравнении с 2000-м годом живут не многим лучше. Не в два раза точно. И вряд ли в полтора.

Таким образом, одно из самых первых и самых знаменитых обещаний Путина так и не было выполнено - ни формально, ни по существу. Хотя в какой-то момент, а именно в начале 2014 года, к выполнению этого обещания Путин был довольно близок.

Посмотрим, как обстоят дела с другими...

0  0
14.06.2019 16:50
ЖДУН

Это обещание возникло в сентябре 2005 года, когда Путин сформулировал четыре приоритетных национальных проекта - развитие образования, здравоохранения, сельского хозяйства и... строительство доступного жилья.

Из всех перечисленных проектов "доступное жилье" запомнилось россиянам больше всего. Оно и понятно - тема актуальная и для многих очень острая.

Впоследствии обещание "доступного и комфортного жилья" фигурировало в предвыборных обещаниях Единой России и "переобещивалось" неоднократно.

Удалось ли Путину его выполнить?

Стоимость жилья в разных городах сильно отличается, но в основном цены на квартиры начинаются от 1,5 миллионов рублей. При медианной зарплате, которая составляет порядка 25 тысяч рублей в месяц, из которой нужно 5 тысяч платить за услуги ЖКХ и 10 тысяч за еду - копить на квартиру, откладывая по 10 тысяч в месяц, придется 12 лет. Если в семье работают двое - задача с одной стороны упрощается, а с другой стороны наоборот усложняется, потому что в такой семье наверняка есть дети, которых надо кормить, одевать, обувать, а главное - квартира нужна уже не за 1,5 миллиона рублей, а заметно дороже. В общем, все равно придется копить больше 12 лет.

Ипотека тоже не очень помогает, потому что при ставках больше 9% годовых платить по ипотеке придется много и долго.

В результате, жилье можно считать условно-доступным лишь для тех, чья зарплата выше медианной, то есть - для половины страны. Для другой половины, чья зарплата ниже медианной - покупка жилья недоступна.

Вывод - обещание доступного жилья Путин выполнил еще хуже, чем удвоение ВВП - менее, чем наполовину. То есть не выполнил.

0  0
14.06.2019 16:50
ЖДУН

Впервые о цели по снижению ипотечных ставок Путин начал говорить в 2011 году, накануне выборов 2012 года. В качестве цели Путин поставил тогда снижение ипотечных ставок до 6,5 - 7% годовых.

По факту средневзвешенная ипотечная ставка по данным Центробанка в 2011 году составляла 12,32% и в следующие 5 лет выросла до 12,67%.

Правда в начале 2018 года ставки в отдельных банках все-таки снизились до 9%, но в октябре Сбербанк объявил о повышении до 9,4-9,6%.

В общем, обещание доступной ипотеки оказалось исполнено еще хуже обещания доступного жилья, то есть практически никак.

0  0
14.06.2019 16:51
ЖДУН

Рассуждая в 2011 году про доступное жилье, Путин отдельно сказал и про тарифы ЖКХ - цитирую:

"Доступное жилье - это еще и понятные и справедливые цены на коммунальные услуги. Мы не должны мириться с тем, что людям лезут в карман." и "... сдерживание тарифов естественных монополий должно сдержать и рост тарифов на услуги ЖКХ".

Но и с этим обещанием ничего не получилось.

За период с 2011 по 2015 год плата за жилье и горячее водоснабжение выросла на 50-57%, заметно опередив общий индекс роста потребительских цен, который составил 42,8%.

Таким образом, тарифы ЖКХ после обещания Путина их сдерживать начали расти еще быстрее, обгоняя инфляцию и рост многих других цен.

Однако Путин обещал сдерживать не только тарифы ЖКХ...

0  0
14.06.2019 16:52
ЖДУН

Обещание остановить рост цен на бензин - одно из самых переобещиваемых обещаний Путина за все время его пребывания в Кремле. Сколько раз он переобещивал это обещание - трудно даже подсчитать. Раз десять наверное. Почти каждый год.

Если собрать все высказывания Путина о том, что рост цен на бензин должен быть остановлен или ограничен - получится целый цитатник. Не такой толстый, как у товарища Мао, конечно, но тоже ничего.

Удалось ли выполнить это обещание?

(здесь так и хочется крикнуть "гусары, молчать!"

Обратимся к цифрам:

За период с 2001 по 2014 год цена на бензин АИ-95 выросла в 3,84 раза, то есть на 384%, оставив далеко позади и рост тарифов ЖКХ и рост ВВП.

Быстрее цен на бензин росли только зарплаты министров и глав корпораций. И доходы олигархов.

Самое интересное, что с 2014 по 2018 года цены на бензин тоже выросли, правда уже не так сильно - всего в 1,2 раза (на 20%).

Итого - с 2001 по 2018 год цены на бензин выросли примерно в 4 раза (по разным маркам и регионам показатель может немного отличаться).

Цены на бензин при Путине снизились только один раз - с 2008 на 2009 год. Все остальное время они непрерывно росли. Почти так же непрерывно, как Путин обещал их сдерживать.

И в следующем году снова ожидается рост цен на топливо, в сети даже появились сканы контрактов на оптовые поставки с новыми, заметно повышенными тарифами.

При этом не надо забывать про транспортные налоги и систему Платон.

Но может быть благодаря всему этому у нас стало больше хороших дорог

0  0
14.06.2019 16:52
ЖДУН

В 2011 году Путин объявил:

"За ближайшие 10 лет в два раза увеличим объемы дорожного строительства в стране".

За первые 4 года после этого обещания инвестиции в транспортную отрасль сократились на 27%, в железнодорожный транспорт - на 34,3%, в автомобильный (автобусный) - на 50,8%. В 2015 году было введено всего 18 километров новых железных дорог (по стране!), степень износа основных фондов на транспорте выросла с 34,7% до 41,1% (на автобусном - с 55,3% до 59,2%).

Про сокращение числа электричек и появление платных дорог думаю лишний раз напоминать не нужно.

Что еще нам обещал самый влиятельный политик мира?

0  0
14.06.2019 16:53
ЖДУН

В том же 2011 году Путин объявил:

"Это должен быть не сырьевой, а качественно иной рост, построенный на инвестициях, передовых технологиях, на повышении эффективности, на создании современной индустрии".

Уже после победы на выборах 2012 года Путин в своих знаменитых майских указах поставил задачу по созданию "25 миллионов новых, высокотехнологичных и хорошо оплачиваемых (рабочих) мест".

И где эти места?

Кто-нибудь их видел?

По статистике производительность труда за период 2012-2016 гг снизилась на 0,1%. Вроде бы и не сильно снизилась, но факт в том, что снизилась, а не выросла. Отсюда вывод, что ни 25 миллионов, ни даже 2,5 миллионов новых высокотехнологичных мест в стране не появилось.

Выпуск машин и оборудования за период 2012-2016 гг сократился на 6,6%, производство автомобилей - на 26,3%. Зато добыча сырья выросла на 5,4%.

Разговоры про строительство инновационной экономики остались разговорами и плавно перетекли в разговоры про строительство цифровой экономики, которые пока тоже остаются не более, чем разговорами.

С обещанием развивать структуру экономики у Путина получилось точно так же как с обещанием сдерживать цены на бензин - с точностью до наоборот.

Что "великий комбинатор" обещал нам еще?

0  0
14.06.2019 16:53
ЖДУН

ро развитие здравоохранения Путин впервые объявил еще в сентябре 2005 года, формулируя четыре приоритетных национальных проекта - здравоохранение было одним из них.

В 2011 году Путин по сложившейся традиции это обещание переобещал.

Нужно ли пояснять, как оно было выполнено?

По стране были закрыты тысячи региональных больниц, а лекарства подорожали и обещание развивать здравоохранение было очередной раз переобещано в обещание ограничить рост цен на жизненно важные медикаменты.

Очень показательным в плане выполнения данного обещания был звонок в 2017 году на Прямую линию Путина медсестры с космодрома Восточный, которая сообщила о том, что получает 13 000 рублей. Пикантности звонку добавляет то, что он был именно с Восточного.

Демография, которую Путин регулярно приводит в числе успехов, рассуждая про снижение смертности и рост рождаемости - на практике тоже выглядит не так радужно.

В 2013-2015 гг действительно наблюдался естественный прирост населения - 23 000, 34 000 и 32 000 человек в год. Но уже в 2016 году рождаемость снизилась, а смертность наоборот выросла и в 2017 году убыль населения уже составила 78 000 человек.

Не лучше обстоят дела и с другим "приоритетным нацпроектом" Путина -

0  0
14.06.2019 16:54
ЖДУН

Этот нацпроект тоже входил в четверку объявленных еще в 2005 году и после этого развитие образования по традиции "переобещивалось" регулярно.

Результатом стало... правильно, закрытие школ.

Кстати, а как вы догадались?

За период 2012-2016 гг из 48 800 школ было закрыто 6 900, то есть 14% или каждая седьмая.

По состоянию на 1 ноября 2016 года в очереди на получение места в детких садах находилось более 391 000 детей.

О том, что растет число платных образовательных услуг и постоянно повышается финансовая нагрузка на родителей, думаю напоминать не нужно.

Особенно любопытно в плане обещания о развитии образования выглядит составление рейтинга ВУЗов, в котором одним из главных показателей стала коммерческая успешность заведения. Созданием данного рейтинга фактически было провозглашено, что высшее образование должно превратиться в бизнес и государство собирается избавиться от его финансирования.

В общем, с развитием образования, как и со здравоохранением, как и со сдерживанием цен на бензин, как и с тарифами на ЖКХ, как и с целым рядом других обещаний - все получилось с точностью до наоборот.

Сказаться, что оно не было выполнено - это ничего не сказать, потому что оно было выполнено "с точностью до наоборот" и с образованием в стране стало еще хуже, чем было.

И напоследок предлагаю вспомнить про одно из комплексных обещаний Путина:

0  0
14.06.2019 16:55
ЖДУН

В начале 2008 года, когда завершался второй президентский срок, Путин объявил, что России нужна долгосрочная стратегия.

В мае по поручению Путина (в тот момент председателя правительства) Минэкономразвития приступило к созданию концепции долгосрочного развития страны. В ноябре документ под названием "Стратегия 2020" был утвержден.

Вот, что предполагалось этой стратегией:

1) Доля среднего класса в структуре населения должна составить 60-70%.

2) Рост заработной платы в целом по экономике к 2020 году - 3,3 раза по сравнению с 2007 годом.

3). Жилье среднестатистической российской семьи - около 100 кв. м к 2020 году.

4) Снижение уровня абсолютной бедности до 6-7% в 2020 году и относительной бедности (малообеспеченной части населения) до 15% в 2020 году.

5) Экономика страны не должна зависеть от цен на энергоресурсы.

Как за период с 2008 по 2018 год Путину удается выполнять эту стратегию и есть ли шансы, что за оставшийся год (а до 2020 года осталось пол-года) удастся выполнить хоть что-то,-я пожалуй промолчу...

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14.06.2019 17:00
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