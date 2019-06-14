20 июня состоится традиционная прямая линия с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которой глава государства ответит на волнующие жителей страны вопросы. Разбираемся, как задать вопрос президенту, и до какого числа нужно это сделать.
Как задать вопрос президенту?
Задать вопрос президенту можно несколькими способами:
- по телефону 8-800-200-40-40, звонок с городских и мобильных телефонов бесплатный. Эта опция доступна для телефонов российских операторов связи. Из-за границы позвонить в центр обработки сообщений можно по телефонам: +7-499-550-40-40, +7-495-539-40-40;
- отправить SMS- и MMS-сообщение на номер 0-40-40 (только с телефонов российских операторов связи). Задать вопрос можно будет только на русском языке и объемом не более 70 знаков;
- отправить видеообращение или задать вопрос можно на сайте moskva-putinu.ru через раздел "Задать вопрос". Опция доступна как с компьютера, так и с любого мобильного устройства, где есть веб-камера;
- через официальное сообщество "Прямая линия с Владимиром Путиным" "ВКонтакте" "Одноклассники" – vk.com/moskvaputinu и ok.ru/moskvaputinu;
- через мобильное приложение "Москва-Путину", которое можно скачать в Google Play и App Store. Пользователи приложения смогут выйти на прямую видеосвязь со студией непосредственно во время эфира.
Звонки и СМС бесплатные?
Да. Для того чтобы задать свой вопрос президенту, средства на счету не потребуются.
Кто может задать вопрос президенту?
Вопрос задать может кто угодно, ограничений по возрасту нет.
До какого числа можно задавать вопросы на прямую линию?
Вопросы уже принимаются. Задавать их можно с 9 июня вплоть до окончания программы 20 июня.
Где посмотреть, какие вопросы президенту уже задали?
На сайте программы moskva-putinu.ru есть раздел "Вопросы", в котором собраны часто задаваемые президенту вопросы.
Где посмотреть прямую линию с президентом?
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Комментарии
1. Удвоение ВВП за 10 лет.
Это одно из самых старых и знаменитых обещаний Путина. Оно возникло в мае 2003 года в обращении к Федеральному Собранию. Любопытно, что уже после победы на выборах 2004 года Путин "переобещал" это обещание и поставил задачу удвоить ВВП не за 10 лет, а уже к 2010 году, то есть всего за 6 лет.
Правда сторонники Путина утверждали, что президент имел ввиду удвоение ВВП за период с 2000 по 2010 год, однако даже при таком варианте подсчета обещание так и осталось не выполненным.
ВВП в рублях с поправкой на инфляцию за период с 2000 по 2010 год вырос с 24,8 млрд. рублей до 39,7 млрд. рублей - то есть на 60%. ВВП по ППС в долларах - с 2059 млрд. до 3300 млрд. - опять же на 60%.
Если считать 10-летний период с 2004 по 2014 год - рост получится еще меньше, всего 42%.
Даже если взять 15-летний период с 2000 по 2014 год - рост получится 79%, но никак не 100%.
Короче говоря, удвоить ВВП у ВВП не получилось - ни за 10 лет, ни за 15 лет, ни даже за 19, потому что после 2014 года ВВП с поправкой на инфляцию уже не рос, а наоборот сокращался.
Да и тот рост ВВП, которого удалось достичь, осел главным образом в карманах узкой группы лиц, а для народа рост ВВП сопровождался таким же ростом цен на услуги ЖКХ и прочие товары, в результате чего большинство россиян даже в сравнении с 2000-м годом живут не многим лучше. Не в два раза точно. И вряд ли в полтора.
Таким образом, одно из самых первых и самых знаменитых обещаний Путина так и не было выполнено - ни формально, ни по существу. Хотя в какой-то момент, а именно в начале 2014 года, к выполнению этого обещания Путин был довольно близок.
Посмотрим, как обстоят дела с другими...
Это обещание возникло в сентябре 2005 года, когда Путин сформулировал четыре приоритетных национальных проекта - развитие образования, здравоохранения, сельского хозяйства и... строительство доступного жилья.
Из всех перечисленных проектов "доступное жилье" запомнилось россиянам больше всего. Оно и понятно - тема актуальная и для многих очень острая.
Впоследствии обещание "доступного и комфортного жилья" фигурировало в предвыборных обещаниях Единой России и "переобещивалось" неоднократно.
Удалось ли Путину его выполнить?
Стоимость жилья в разных городах сильно отличается, но в основном цены на квартиры начинаются от 1,5 миллионов рублей. При медианной зарплате, которая составляет порядка 25 тысяч рублей в месяц, из которой нужно 5 тысяч платить за услуги ЖКХ и 10 тысяч за еду - копить на квартиру, откладывая по 10 тысяч в месяц, придется 12 лет. Если в семье работают двое - задача с одной стороны упрощается, а с другой стороны наоборот усложняется, потому что в такой семье наверняка есть дети, которых надо кормить, одевать, обувать, а главное - квартира нужна уже не за 1,5 миллиона рублей, а заметно дороже. В общем, все равно придется копить больше 12 лет.
Ипотека тоже не очень помогает, потому что при ставках больше 9% годовых платить по ипотеке придется много и долго.
В результате, жилье можно считать условно-доступным лишь для тех, чья зарплата выше медианной, то есть - для половины страны. Для другой половины, чья зарплата ниже медианной - покупка жилья недоступна.
Вывод - обещание доступного жилья Путин выполнил еще хуже, чем удвоение ВВП - менее, чем наполовину. То есть не выполнил.
Впервые о цели по снижению ипотечных ставок Путин начал говорить в 2011 году, накануне выборов 2012 года. В качестве цели Путин поставил тогда снижение ипотечных ставок до 6,5 - 7% годовых.
По факту средневзвешенная ипотечная ставка по данным Центробанка в 2011 году составляла 12,32% и в следующие 5 лет выросла до 12,67%.
Правда в начале 2018 года ставки в отдельных банках все-таки снизились до 9%, но в октябре Сбербанк объявил о повышении до 9,4-9,6%.
В общем, обещание доступной ипотеки оказалось исполнено еще хуже обещания доступного жилья, то есть практически никак.
Рассуждая в 2011 году про доступное жилье, Путин отдельно сказал и про тарифы ЖКХ - цитирую:
"Доступное жилье - это еще и понятные и справедливые цены на коммунальные услуги. Мы не должны мириться с тем, что людям лезут в карман." и "... сдерживание тарифов естественных монополий должно сдержать и рост тарифов на услуги ЖКХ".
Но и с этим обещанием ничего не получилось.
За период с 2011 по 2015 год плата за жилье и горячее водоснабжение выросла на 50-57%, заметно опередив общий индекс роста потребительских цен, который составил 42,8%.
Таким образом, тарифы ЖКХ после обещания Путина их сдерживать начали расти еще быстрее, обгоняя инфляцию и рост многих других цен.
Однако Путин обещал сдерживать не только тарифы ЖКХ...
Обещание остановить рост цен на бензин - одно из самых переобещиваемых обещаний Путина за все время его пребывания в Кремле. Сколько раз он переобещивал это обещание - трудно даже подсчитать. Раз десять наверное. Почти каждый год.
Если собрать все высказывания Путина о том, что рост цен на бензин должен быть остановлен или ограничен - получится целый цитатник. Не такой толстый, как у товарища Мао, конечно, но тоже ничего.
Удалось ли выполнить это обещание?
(здесь так и хочется крикнуть "гусары, молчать!"
Обратимся к цифрам:
За период с 2001 по 2014 год цена на бензин АИ-95 выросла в 3,84 раза, то есть на 384%, оставив далеко позади и рост тарифов ЖКХ и рост ВВП.
Быстрее цен на бензин росли только зарплаты министров и глав корпораций. И доходы олигархов.
Самое интересное, что с 2014 по 2018 года цены на бензин тоже выросли, правда уже не так сильно - всего в 1,2 раза (на 20%).
Итого - с 2001 по 2018 год цены на бензин выросли примерно в 4 раза (по разным маркам и регионам показатель может немного отличаться).
Цены на бензин при Путине снизились только один раз - с 2008 на 2009 год. Все остальное время они непрерывно росли. Почти так же непрерывно, как Путин обещал их сдерживать.
И в следующем году снова ожидается рост цен на топливо, в сети даже появились сканы контрактов на оптовые поставки с новыми, заметно повышенными тарифами.
При этом не надо забывать про транспортные налоги и систему Платон.
Но может быть благодаря всему этому у нас стало больше хороших дорог
В 2011 году Путин объявил:
"За ближайшие 10 лет в два раза увеличим объемы дорожного строительства в стране".
За первые 4 года после этого обещания инвестиции в транспортную отрасль сократились на 27%, в железнодорожный транспорт - на 34,3%, в автомобильный (автобусный) - на 50,8%. В 2015 году было введено всего 18 километров новых железных дорог (по стране!), степень износа основных фондов на транспорте выросла с 34,7% до 41,1% (на автобусном - с 55,3% до 59,2%).
Про сокращение числа электричек и появление платных дорог думаю лишний раз напоминать не нужно.
Что еще нам обещал самый влиятельный политик мира?
В том же 2011 году Путин объявил:
"Это должен быть не сырьевой, а качественно иной рост, построенный на инвестициях, передовых технологиях, на повышении эффективности, на создании современной индустрии".
Уже после победы на выборах 2012 года Путин в своих знаменитых майских указах поставил задачу по созданию "25 миллионов новых, высокотехнологичных и хорошо оплачиваемых (рабочих) мест".
И где эти места?
Кто-нибудь их видел?
По статистике производительность труда за период 2012-2016 гг снизилась на 0,1%. Вроде бы и не сильно снизилась, но факт в том, что снизилась, а не выросла. Отсюда вывод, что ни 25 миллионов, ни даже 2,5 миллионов новых высокотехнологичных мест в стране не появилось.
Выпуск машин и оборудования за период 2012-2016 гг сократился на 6,6%, производство автомобилей - на 26,3%. Зато добыча сырья выросла на 5,4%.
Разговоры про строительство инновационной экономики остались разговорами и плавно перетекли в разговоры про строительство цифровой экономики, которые пока тоже остаются не более, чем разговорами.
С обещанием развивать структуру экономики у Путина получилось точно так же как с обещанием сдерживать цены на бензин - с точностью до наоборот.
Что "великий комбинатор" обещал нам еще?
ро развитие здравоохранения Путин впервые объявил еще в сентябре 2005 года, формулируя четыре приоритетных национальных проекта - здравоохранение было одним из них.
В 2011 году Путин по сложившейся традиции это обещание переобещал.
Нужно ли пояснять, как оно было выполнено?
По стране были закрыты тысячи региональных больниц, а лекарства подорожали и обещание развивать здравоохранение было очередной раз переобещано в обещание ограничить рост цен на жизненно важные медикаменты.
Очень показательным в плане выполнения данного обещания был звонок в 2017 году на Прямую линию Путина медсестры с космодрома Восточный, которая сообщила о том, что получает 13 000 рублей. Пикантности звонку добавляет то, что он был именно с Восточного.
Демография, которую Путин регулярно приводит в числе успехов, рассуждая про снижение смертности и рост рождаемости - на практике тоже выглядит не так радужно.
В 2013-2015 гг действительно наблюдался естественный прирост населения - 23 000, 34 000 и 32 000 человек в год. Но уже в 2016 году рождаемость снизилась, а смертность наоборот выросла и в 2017 году убыль населения уже составила 78 000 человек.
Не лучше обстоят дела и с другим "приоритетным нацпроектом" Путина -
Этот нацпроект тоже входил в четверку объявленных еще в 2005 году и после этого развитие образования по традиции "переобещивалось" регулярно.
Результатом стало... правильно, закрытие школ.
Кстати, а как вы догадались?
За период 2012-2016 гг из 48 800 школ было закрыто 6 900, то есть 14% или каждая седьмая.
По состоянию на 1 ноября 2016 года в очереди на получение места в детких садах находилось более 391 000 детей.
О том, что растет число платных образовательных услуг и постоянно повышается финансовая нагрузка на родителей, думаю напоминать не нужно.
Особенно любопытно в плане обещания о развитии образования выглядит составление рейтинга ВУЗов, в котором одним из главных показателей стала коммерческая успешность заведения. Созданием данного рейтинга фактически было провозглашено, что высшее образование должно превратиться в бизнес и государство собирается избавиться от его финансирования.
В общем, с развитием образования, как и со здравоохранением, как и со сдерживанием цен на бензин, как и с тарифами на ЖКХ, как и с целым рядом других обещаний - все получилось с точностью до наоборот.
Сказаться, что оно не было выполнено - это ничего не сказать, потому что оно было выполнено "с точностью до наоборот" и с образованием в стране стало еще хуже, чем было.
И напоследок предлагаю вспомнить про одно из комплексных обещаний Путина:
В начале 2008 года, когда завершался второй президентский срок, Путин объявил, что России нужна долгосрочная стратегия.
В мае по поручению Путина (в тот момент председателя правительства) Минэкономразвития приступило к созданию концепции долгосрочного развития страны. В ноябре документ под названием "Стратегия 2020" был утвержден.
Вот, что предполагалось этой стратегией:
1) Доля среднего класса в структуре населения должна составить 60-70%.
2) Рост заработной платы в целом по экономике к 2020 году - 3,3 раза по сравнению с 2007 годом.
3). Жилье среднестатистической российской семьи - около 100 кв. м к 2020 году.
4) Снижение уровня абсолютной бедности до 6-7% в 2020 году и относительной бедности (малообеспеченной части населения) до 15% в 2020 году.
5) Экономика страны не должна зависеть от цен на энергоресурсы.
Как за период с 2008 по 2018 год Путину удается выполнять эту стратегию и есть ли шансы, что за оставшийся год (а до 2020 года осталось пол-года) удастся выполнить хоть что-то,-я пожалуй промолчу...
много букв