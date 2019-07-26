Мобильное приложение "Мой паспорт" появится для всех зарубежных и российских мобильных платформ, сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера Максима Акимова.

"Инновация состоит в том, что на российской криптозащите для всех платформ – и для Android, и для iOS, и для российской платформы "Аврора", которую мы надеемся запустить, – будет доступно мобильное приложение "Мой паспорт", которое нельзя будет взломать, изменить, подделать", – заявил Акимов.

Электронные паспорта в России планируют ввести к 2024 году, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Ранее стало известно, что для реализации проекта в качестве основных рассматриваются концепции, предложенные ФГБУ НИИ "Восход" компаниями "Гознак" и "Ростелеком". Все они предусматривают сохранение пошлины за выдачу паспорта в размере 300 рублей.

"Восход" предлагает создать за счет бюджетных средств систему производства чипов, на которые будут записаны все паспортные данные, а также биометрическая информация (отпечаток пальца) и электронная подпись. Специальное оборудование для записи таких чипов предлагается разместить в каждом отделении полиции.

Окупать вложенные средства планируется за счет коммерческих услуг, когда, например, банки будут платить государству за подтверждение личности человека, обратившегося к ним за кредитом.

"Гознак" предлагает удешевить систему на 8 млрд рублей за счет централизованной записи данных на электронные паспорта, что удлиняет время ожидания нового паспорта или внесения изменений в паспортные данные.

Кроме того, компания предлагает наладить производство за собственный счет, а окупать вложенные средства за счет взимания платы с граждан за подтверждение личности при проведении транзакций.

Принципиально отличающийся проект предлагает "Ростелеком". Компания имеет систему биометрической идентификации, которой не нужен носитель в виде чипа. Ее можно будет просто установить на смартфон как приложение.

Это делает введение системы максимально дешевым за счет отказа от производства чипов, но может создать другие трудности. Например, может возникнуть ситуация, когда человеку не удастся подтвердить свою личность, из-за того что у него села батарейка смартфона или сломалось устройство.