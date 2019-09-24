"Небольшая накладка": министр спорта Алтая о переносе открытия "Титов-Арены"

Министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев прокомментировал перенос открытия "Титов-Арены" на два дня.

"Небольшая накладка техническая и чуть-чуть смещение. Давайте примем эту ситуацию. Многое сделано, многое готовится. Хочется как можно лучше чтобы было для наших болельщиков. Поэтому в четверг матч состоится на Карандин Арене. В субботу у нас будет уже возможность на "Титов-Арене" посмотреть все в новом Дворце", — вкратце объяснил ситуацию Перфильев.

Предполагалось, что 26 сентября ХК "Динамо-Алтай" сыграет свой первый домашний матч в новом сезоне первенства ВХЛ против курганского "Юниора". Это должен был быть матч-открытие Дворца зрелищ и спорта имени Титова после его капитального ремонта.

Позже появилась информация, что по техническим причинам первый домашний матч ХК "Динамо-Алтай" пройдет 26 сентября, но не в "Титов-Арене", как планировалось, а в ЛДС "Динамо" (Карандин Арена).

Церемония, посвященная открытию первенства ВХЛ в Барнауле, состоится в "Титов-Арене" в субботу, 28 сентября.