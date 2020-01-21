Жителей Алтайского края предупреждают о двух днях непогоды

На территории Алтайского края днем 23 января и сутки 24 числа установится непогода, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
В частности, синоптики ожидают сильную гололедицу, усиление ветра до 18-23 м/с, обильные снегопады. Местами возможны продолжительные метели и снежные заносы.
В связи с этим региональное управление МЧС напоминает водителям о мерах безопасности при движении на транспорте в сложных погодных условиях.
Во время поездок за пределы сел и городов следует тщательно проверить техническое состояние автомобиля, наличие аптечки, огнетушителя, топора, буксировочного троса и средств связи. При возможности от дальних поездок лучше воздержаться.
Пережидать непогоду лучше всего в капитальном строении. Пешеходам рекомендуют обходить стороной рекламные щиты и другие слабозакрепленные конструкции. Кроме того, не следует укрываться под деревьями и возле стен домов, так как не исключено падение ветвей, а также различных предметов с балконов.
Комментарии
Предупредили ? Значит ничего не будет
"Пешеходам рекомендуют обходить..."
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Как им обходить, если проход есть только кое-где по козьим тропкам?
Когда ЧС вводить будем? Когда полная жопа случится?
лопаты берите и каждый возле своих домов помогайте дворникам а не сидите и не нойте !!!
21.01.2020 15:11
BLATNOI
Улицы тоже все с лопатами должны чистить? Или все-таки те, кто за это деньги получает?
Теперь на трассах тыц тыц предупрежденные водители будут делать
Blatnoi. Согласен с вами . Пора уже каждому понять , что хотя бы во дворах жильцы приняли участие в очистке территории . Очень жаль , что мы впали в беспамятство и забыли 60 е , 70е годы , ни техники , ни дорог , но не ныли , а жили и все работало. Одним словом давайте почитаем Н Островского ,, Как закалялась сталь'' и вспомним героя его произведения Павку Корчагина , с лопатой и вперед , и козьи тропы исчезнут .
>21.01.2020 16:18
Очень правильно предлагать поработать за капиталистов, вспоминая и оправдывая это социалистической риторикой.
В ночь на пятницу метель все таки будет, но не такая мощная, как в прошлую пятницу. Но достаточно существенная. Будет что-то типа на уровне конца декабря перед Новым годом.