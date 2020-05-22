В алтайском медуниверситете показали, как студенты проводят карантин в общежитии

Третье общежитие алтайского медицинского университета работает по принципу обсерватора из-за того, что у нескольких постояльцев нашли коронавирус. В вузе рассказали, как у жильцов проходит карантин.

Отмечается, что каждый день в общежитии используются средства индивидуальной защиты и дезинфицирующие средства, которые выдаются каждому проживающему – это маски, антисептические гели для рук, средства для уборки комнат, проводится влажная уборка, кварцевание и проветривание комнат.

Студенты продолжают учиться дистанционно и относятся к новому режиму с пониманием. Несколько из них рассказали о том, как проходит их самоизоляция.

Юлия Санарова, студентка 5-го курса лечебного факультета:

"Конечно, очень тяжело находиться в четырех стенах целый день. Несмотря на то, что нам нельзя выходить из комнат, за исключением нужды, я нахожу, чем заняться: учусь, играю на гитаре, смотрю фильмы, разбираю старые вещи. Также в общежитии организована волонтерская деятельность. Волонтеры осуществляют помощь в передаче документов, покупке лекарств и других важных просьб. И даже если мы изолированы от внешнего мира, то всегда можем найти поддержку у нашего психолога Эльвиры Дмитриевны".



Денис Буханов, студент 1-го курса педиатрического факультета:



"Отдельно хотел бы поблагодарить администрацию вуза и общежития за заботу о трехразовом питании, так как в связи с двухнедельным карантином нет возможности покупать продукты. Я вызвался быть ответственным на своем этаже за доставку еды. Каждое утро, когда на этаж нам приносят пакеты с контейнерами, я отношу их до комнаты каждому студенту, соблюдая при этом все правила безопасности. Рацион наш разнообразный, а главное, вкусный, сытный и всегда теплый".





Дмитрий Дементьев, студент 3-го курса стоматологического факультета:



"Многие интересуются, как живут и в каких условиях находятся студенты, попавшие в изоляцию. Это непросто – лишиться необходимых благ для тебя, но мне нравится наблюдать, как наши будущие коллеги не падают духом. Некоторые мои знакомые, которые уже попали в больницу, в отдельные палаты, не унывают и остаются позитивными. Рано или поздно это пройдет. Самое главное – оставаться отзывчивыми и помогать друг другу в сложной ситуации. Я могу только пожелать всем, кто на изоляции, не падать духом, писать друг другу, общаться по телефону с родными, поддерживать своих людей дистанционно".

Напомним, как ранее стало известно, коронавирусом заразились 38 проживающих в общежитии № 3 АГМУ. Болезнь у них протекает бессимптомно. Первым почувствовал себя плохо студент пятого курса, который параллельно с учебой, по словам источника в вузе, работал медбратом в Краевой клинической больнице скорой медицинской помощи.