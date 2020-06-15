В Ростуризме уточнили правила заселения супругов в номера отелей

Туристов, вместе приехавших на отдых, не будут обязывать предъявлять свидетельство о браке при заселении в гостиницу, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Ростуризма.

"У людей, которые приехали на отдых вместе, при заселении не будут спрашивать документы, подтверждающие брак", – сообщили в ведомстве.

Напомним, что 14 июня стало известно о новых рекомендациях Роспотребнадзора для предприятий гостиничного бизнеса. В частности, гостиницы и отели обязали отчитываться о заселяющихся в одном номере людях. При этом обязанности по выявлению семейного статуса должны лечь на сотрудников туристических компаний.