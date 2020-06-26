Спикер алтайского Заксобрания ушел на самоизоляцию вслед за губернатором

Председатель Алтайского краевого Законодательного собрания Александр Романенко ушел на самоизоляцию. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента. Романенко ушел на "удаленку" в связи с наличием прямых контактов с окружением губернатора. Отмечается, что перед этим спикер сдал тест на коронавирус, однако результатов анализа пока нет.
Сегодняшнюю сессию АКЗС вместо Романенко будет вести Сергей Серов. Сам председатель парламента намерен руководить Заксобранием дистанционно.
Как уже сообщал amic.ru, накануне на удаленный формат работы перешел губернатор Алтайского края Виктор Томенко. По его словам, тестирование на коронавирус показало положительный результат сразу у нескольких сотрудников, с которыми глава региона общался почти в ежедневном режиме.
Комментарии
Ну вот не хочется пожелать "здоровья",как спикеру!
Разница есть?