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Спикер алтайского Заксобрания ушел на самоизоляцию вслед за губернатором

, ИА "Амител"
Александр Романенко будет руководить краевым парламентом дистанционно
Фото: amic.ru

Фото: amic.ru

Председатель Алтайского краевого Законодательного собрания Александр Романенко ушел на самоизоляцию. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента. Романенко ушел на "удаленку" в связи с наличием прямых контактов с окружением губернатора. Отмечается, что перед этим спикер сдал тест на коронавирус, однако результатов анализа пока нет.

Сегодняшнюю сессию АКЗС вместо Романенко будет вести Сергей Серов. Сам председатель парламента намерен руководить Заксобранием дистанционно.

Как уже сообщал amic.ru, накануне на удаленный формат работы перешел губернатор Алтайского края Виктор Томенко. По его словам, тестирование на коронавирус показало положительный результат сразу у нескольких сотрудников, с которыми глава региона общался почти в ежедневном режиме.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

26.06.2020 10:02
Гость

Ну вот не хочется пожелать "здоровья",как спикеру!

26.06.2020 10:05
Дядька

Разница есть?

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