В АТОР назвали список стран, готовых принять российских туристов уже сегодня

На данный момент восемь стран официально объявили о готовности принимать российских туристов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майю Ломидзе.
По ее словам, на 14 июля на определенных условиях встречать путешественников из России готовы Турция, Куба, Доминикана, Мексика, Мальдивы, Хорватия, Египет и ОАЭ. Большинство из стран потребуют от приезжающих справку об отсутствии коронавируса, а на границе установят температурный контроль.
"Где-то есть требование скачать приложение, которое позволяет понимать, где турист находится. Часть стран требует заполнения специальных анкет на границе. Это все было бы возможно, если бы мы могли туда долететь", — подчеркнула Ломидзе.
Директор отметила, что особенностью текущего сезона стало отсутствие предварительной информации.
"Мы по факту узнаем, какая страна и на каких условиях готова принимать туристов", – сказала эксперт.
Напомним, что 10 июля вице-премьер Татьяна Голикова анонсировала постепенное снятие ограничений на полеты в другие страны. По ее словам, международное авиасообщение должно частично возобновиться с 15 июля.
Комментарии
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