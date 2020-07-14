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В АТОР назвали список стран, готовых принять российских туристов уже сегодня

, ИА "Амител"
Однако путешественники могут столкнуться с некоторыми условиями для въезда
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

На данный момент восемь стран официально объявили о готовности принимать российских туристов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майю Ломидзе.

По ее словам, на 14 июля на определенных условиях встречать путешественников из России готовы Турция, Куба, Доминикана, Мексика, Мальдивы, Хорватия, Египет и ОАЭ. Большинство из стран потребуют от приезжающих справку об отсутствии коронавируса, а на границе установят температурный контроль.

"Где-то есть требование скачать приложение, которое позволяет понимать, где турист находится. Часть стран требует заполнения специальных анкет на границе. Это все было бы возможно, если бы мы могли туда долететь", — подчеркнула Ломидзе.

Директор отметила, что особенностью текущего сезона стало отсутствие предварительной информации.

"Мы по факту узнаем, какая страна и на каких условиях готова принимать туристов", – сказала эксперт.

Напомним, что 10 июля вице-премьер Татьяна Голикова анонсировала постепенное снятие ограничений на полеты в другие страны. По ее словам, международное авиасообщение должно частично возобновиться с 15 июля.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

14.07.2020 21:09
CALIBR

Кипр уже месяц как открылся для туризма,но Россия и Великобритания - главные доноры туристического бизнеса , находятся в группе С - стран с которых не сняты ограничения на свободный въезд.
Четвертое место в мире по заболеваемости есть этому причина...

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