Такой день. Набережная на Барнаулке и судьба членов "банды каменских подростков"

Amic.ru – о главных событиях в Алтайском крае за 17 августа. Без коронавируса.
Мэрия показала проект набережной на Барнаулке. Ее планируют обустроить с двух сторон реки на участке от проспекта Красноармейского до улицы Приречной. Здесь рассчитывают установить освещение, провести дополнительное озеленение и построить два моста.
Владислав Бомбизо 17 августа покинул пост главного врача краевой клинической больницы скорой медицинской помощи (БСМП). СМИ узнали имя его возможного преемника. Возглавить больницу может экс-министр здравоохранения Республики Алтай Андрей Макин.
Родители девочки, которая получила серьезную травму в барнаульской школе №31 подали заявление в суд. Директора школы и учителя привлекли к дисциплинарной ответственности в виде выговора с полным урезанием стимулирующих выплат.
Массовую гибель пчел зафиксировали в Алтайском крае. Причиной стала обработка полей опасным препаратом.
СУ СКР по Алтайскому краю возбудил уголовное дело в отношении врио начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Барнаулу. Его подозревают в получении крупной взятки.
Уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае Ольга Казанцева во время онлайн-брифинга 18 августа рассказала о том, что стало с подростками, которые держали в страхе детей в Камне-на-Оби.
Погода в Алтайском крае резко ухудшится. Вечером 18 августа и ночью 19 августа в регионе ожидаются дожди, грозы, в отдельных районах град, в предгорьях местами сильные ливневые дожди.
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