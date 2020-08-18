Родители из-за травмы дочери судятся с барнаульской школой №31

Родители девочки, которая получила серьезную травму в барнаульской школе № 31, подали исковое заявление в суд о возмещении вреда.
Напомним, что инцидент случился 19 февраля. Тогда во время перемены девочку толкнул школьник. Она упала и ударилась головой об дверь.
Школьница обратилась к учителю с жалобой на головную боль, однако преподаватель не стал вызывать скорую, и вскоре девочка потеряла сознание. В больнице ей экстренно выполнили операцию по трепанации черепа.
Позднее следственный комитет возбудил уголовное дело, выявив в действиях должностных лиц признаки оказания услуг, не отвечающих безопасности жизни и здоровья потребителей.
Как рассказала во время онлайн-брифинга 18 августа уполномоченная по правам ребенка в Алтайском крае Ольга Казанцева, 2 сентября состоится второе заседание по делу. Родители считают, что учителя не сразу вызвали скорую помощь, из-за чего под угрозой оказались жизнь и здоровье ребенка.
Сама девочка получила очень тяжелую травму и лишь недавно закончила первый блок лечения. Ребенку пришлось отказаться от художественной гимнастики, которой она серьезно занималась.
Директора школы и учителя привлекли к дисциплинарной ответственности в виде выговора с полным урезанием стимулирующих выплат.
Комментарии
А медиков сейчас в школах нет? Раньше учителя к медику отправляли учеников, которые жаловались на плохое самочувствие. А медик уже решал - надо скорую вызывать или нет.
А родителей мальчика привлекут? Какие медики, вы что с дуба рухнули?
в детсады и школы скоро никто работать не пойдет.