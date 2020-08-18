Погода резко испортится в Алтайском крае

Алтайский Гидрометцентр предупреждает о резком ухудшении погоды в крае.
Вечером 18 августа и ночью 19 августа в регионе ожидаются дожди, грозы, в отдельных районах град, в предгорьях местами сильные ливневые дожди. Ветер усилится усиление до 17 м/с, при грозах порывы до 22 метров.
19 августа днем в Алтайском крае синоптики обещают +21...+26 градусов. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы до 20 метров. В отдельных районах кратковременные дожди, грозы, по югу и востоку местами сильные дожди, град.
В Барнауле в среду +22...+24 градуса, ветер юго-западный, 7-12 м/с, порывы до 17 метров. Ожидается кратковременный дождь, гроза.
Как уже сообщал amic.ru, непогода не задержится в Алтайском крае. Уже с 21 августа столбики термометров поползут вверх. На выходных в регионе вновь установится жаркая летняя погода.
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