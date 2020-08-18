Покупательница устроили в скандал из-за требования надеть маску. В Алтайском крае началась реабилитация для переболевших коронавирусом, а в Барнауле продолжают дезинфицировать подземные переходы и остановки. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.
91 новый случай заражения коронавирусной инфекцией выявили в Алтайском крае. Теперь в регионе 10802 инфицированных, среди них 941 ребенок.
Еще 43 заболевших зарегистрировали в Барнауле, 13 – в Рубцовске, 7 – в Хабарском районе, 6 – в Новоалтайске, 3 – в Яровом. Остальные 19 случаев заражения выявили в 16 городах и районах края.
Из больниц уже выписали 9134 выздоровевших, из низ 191 — за последние сутки.
На лечение до сих пор находятся 1387 пациента. Тяжелое течение болезни наблюдается у 122 человек, а к аппарату ИВД подключены 30 человек.
За сутки скончались еще 6 человек с диагностированным коронавирусом. Всего в регионе зарегистрирован 281 летальный случай, но не у всех причиной смерти стал COVID-19.
Жительница Барнаула устроила скандал в магазине "Ярче" из-за того, что ее отказались обслуживать без маски.
По данным региональной прокураторы, в ответ на требование соблюдать масочный режим женщина обругала директора торговой точки, используя нецензурную брань.
Руководитель магазина сочла это унижением чести и достоинства и обратилась в прокуратуру.
Теперь в отношении противницы масок возбудили административное дело за оскорбление.
На базе Алтайского врачебно-физкультурного диспансера начинается реабилитация пациентов, которые перенесли коронавирус. Пациенты смогут получить помощь медработников дистанционно, в режиме онлайн.
Такая реабилитация требуется не всем выздоровевшим. "Если человек переболел коронавирусом в легкой форме или бессимптомно, то реабилитация не требуется. Но, к сожалению, часть пациентов переносит заболевание в тяжелой форме, которая сопровождается поражением легких. В таком случае, конечно, требуется реабилитация", — пояснила Ирина Бахарева, главный терапевт-пульмонолог Алтайского края.
Помимо ЛФК, пациентам нужно будет оптимизировать питание. В некоторых случаях может понадобиться поддержка психотерапевта или психиатра.
Учителей обяжут носить медицинские маски в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции, рассказали ТАСС в Минпросвещения.
Причем если педагоги не будут выполнять требования ведомства, то родители смогут обратиться в администрацию школы. И там уже примут решение о применении в отношении педагога каких-либо санкций.
Причем детей не станут обязывать носить средства защиты, но они могут это делать, если настоят родители.
В Барнауле начался очередной цикл дезинфекции остановок общественного транспорта и подземных пешеходных переходов.
Обрабатывать объекты будут в течение недели, с 17 по 23 августа 2020. За это время сотрудники компании ДЦ "Биоальтернатива" дезинфицируют 626 остановок и все подземные пешеходные переходы.
С начала апреля это уже седьмой цикл обеззараживания остановок в Барнауле. Как отмечают в мэрии, все используемые препараты разрешены к применению, согласованы с Роспотребнадзором и безопасны для жителей города.
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Об ограничениях и возможностях
- первый этап снятия ограничений: что теперь можно;
- второй этап снятия ограничений: что разрешили в августе;
- масочный режим в Алтайском крае ужесточили: как и зачем;
- могут ли выгнать из магазина и автобуса, если нет маски;
- какой штраф в Алтайском крае за нарушение масочного режима.
О детях и учебе
- как получить выплаты на детей от 3 до 16 лет;
- как получить выплаты на детей до 3 лет;
- кто может получить и 5, и 10 тыс. на ребенка;
- как получить выплаты на детей от 3 до 7 лет;
- как получить повторные выплаты на ребенка;
- нужно ли ребенку сдавать тест на COVID-19 для детского сада.
О работе
- куда пожаловаться, если начальник не соблюдает профилактические меры;
- как организовать рабочий процесс в условиях пандемии.
О профилактике
- как правильно носить перчатки, чтобы не заразиться коронавирусом;
- как правильно носить маску и где именно она нужна;
- что делать, чтобы не заболеть коронавирусной инфекцией, и какие меры помогут существенно снизить риск заражения;
- как сделать медицинскую маску, если в аптеке нет.
Об отдыхе и развлечениях
- есть ли у россиян шансы отдохнуть за границей летом 2020;
- кому можно выезжать из России и когда разрешат отдых за рубежом;
- отдых на Алтае: куда уже можно поехать и что с ценами.
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- Какие рекорды побило жаркое лето 2020 на Алтае
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