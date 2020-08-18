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Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 142

, ИА "Амител"
Главное за 18 августа
Фото: amic.ru

Фото: amic.ru

Покупательница устроили в скандал из-за требования надеть маску. В Алтайском крае началась реабилитация для переболевших коронавирусом, а в Барнауле продолжают дезинфицировать подземные переходы и остановки. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.

1
Сколько заболевших в Алтайском крае 18 августа?

91 новый случай заражения коронавирусной инфекцией выявили в Алтайском крае. Теперь в регионе 10802 инфицированных, среди них 941 ребенок.

Еще 43 заболевших зарегистрировали в Барнауле, 13 – в Рубцовске, 7 – в Хабарском районе, 6 – в Новоалтайске, 3 – в Яровом. Остальные 19 случаев заражения выявили в 16 городах и районах края.

Из больниц уже выписали 9134 выздоровевших, из низ 191 — за последние сутки.

На лечение до сих пор находятся 1387 пациента. Тяжелое течение болезни наблюдается у 122 человек, а к аппарату ИВД подключены 30 человек.

За сутки скончались еще 6 человек с диагностированным коронавирусом. Всего в регионе зарегистрирован 281 летальный случай, но не у всех причиной смерти стал COVID-19.

2
Противница масок устроила скандал

Жительница Барнаула устроила скандал в магазине "Ярче" из-за того, что ее отказались обслуживать без маски.

По данным региональной прокураторы, в ответ на требование соблюдать масочный режим женщина обругала директора торговой точки, используя нецензурную брань.

Руководитель магазина сочла это унижением чести и достоинства и обратилась в прокуратуру.

Теперь в отношении противницы масок возбудили административное дело за оскорбление. 

3
Реабилитация для переболевших

На базе Алтайского врачебно-физкультурного диспансера начинается реабилитация пациентов, которые перенесли коронавирус. Пациенты смогут получить помощь медработников дистанционно, в режиме онлайн.  

Такая реабилитация требуется не всем выздоровевшим. "Если человек переболел коронавирусом в легкой форме или бессимптомно, то реабилитация не требуется. Но, к сожалению, часть пациентов переносит заболевание в тяжелой форме, которая сопровождается поражением легких. В таком случае, конечно, требуется реабилитация", — пояснила Ирина Бахарева, главный терапевт-пульмонолог Алтайского края.

Помимо ЛФК, пациентам нужно будет оптимизировать питание. В некоторых случаях может понадобиться поддержка психотерапевта или психиатра.

4
Учителя наденут маски?

Учителей обяжут носить медицинские маски в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции, рассказали ТАСС в Минпросвещения.

Причем если педагоги не будут выполнять требования ведомства, то родители смогут обратиться в администрацию школы. И там уже примут решение о применении в отношении педагога каких-либо санкций. 

Причем детей не станут обязывать носить средства защиты, но они могут это делать, если настоят родители.

5
Обработка остановок

В Барнауле начался очередной цикл дезинфекции остановок общественного транспорта и подземных пешеходных переходов.

Обрабатывать объекты будут в течение недели, с 17 по 23 августа 2020. За это время сотрудники компании ДЦ "Биоальтернатива" дезинфицируют 626 остановок и все подземные пешеходные переходы.

С начала апреля это уже седьмой цикл обеззараживания остановок в Барнауле. Как отмечают в мэрии, все используемые препараты разрешены к применению, согласованы с Роспотребнадзором и безопасны для жителей города.

6
В качестве информационной профилактики

Amic.ru ежедневно обновляет для вас подборку познавательных и актуальных материалов о коронавирусе, режиме самоизоляции, выплатах и многом другом.

Об ограничениях и возможностях

О детях и учебе

О работе

О профилактике

Об отдыхе и развлечениях

Что еще почитать и посмотреть 18 августа:

 

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Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

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