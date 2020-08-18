В Алтайском крае массово гибнут пчелы

В Шипуновском районе Алтайского края зафиксирована массовая гибель пчел из-за обработки полей опасным препаратом, сообщают "Вести-Алтай".
По подсчетам ветеринарной службы, от действий фермеров пострадала 51 пасека. При этом никаких разрешений на химобработку не выдавалось, а пчеловодов о предстоящем распылении химикатов не предупредили.
"Начали выяснять, кто и что. Выяснили, что один фермер обрабатывал с дельтаплана поля. И все пасеки в радиусе 10 км погибли", — рассказала владелица семейной пасеки Ольга Юхина.
По словам Юхиной, для защиты посевов рапса от тли с воздуха разбрызгали инсектицид третьего класса опасности для человека и первого класса – для пчел. Его запрещают использовать в личных подсобных хозяйствах, авиационным методом и в водоохранной зоне.
Как уточняет директор алтайского филиала "Центральной научно-методической ветеринарной лаборатории" Ирина Питина, в пострадавших ульях находится около пяти тонн меда, в которых могут оказаться химикаты. Сейчас продукт взяли на анализ, а пчеловоды уже подали заявление в полицию.
Напомним, что последний аналогичный случай произошел 30 июня. Тогда массовую гибель пчел зафиксировали в селе Гришенское Мамонтовского района и в селах Гонохово и Овечкино Завьяловского района.
Комментарии
Доимпортозамещались
Шо?Опять?
18.08.2020 16:59
- гость -
Шо?Опять?
В крае есть службы,которые должны этот процесс хоть как-то контролировать?По подсчетам ветеринарной службы, от действий фермеров пострадала 51 пасека.
Алтайский край всегда считался медовым краем.А в последнее время подобные сообщения появляются всё чаще и чаще.
Красного петуха фермерам от пасечников подпустить.