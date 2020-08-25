Волейболисты барнаульского "Университета" узнали дату первого матча

Волейболисты барнаульского "Университета" проведут первый матч чемпионата России 2 октября. Календарь нового сезона публикует Всероссийская федерация волейбола.
В предстоящем чемпионате высшей лиги "А" сыграют 17 команд. Их разделили на две группы. Барнаульцы выступят в зоне "Восток". Соперниками "Универа" станут "Динамо" (Челябинск), "Локомотив-Изумруд" (Екатеринбург), "Тюмень", "Локомотив-2" (Новосибирск), "Нова" (Новокуйбышевск), "Тархан" (Стерлитамак), "Магнитка" (Магнитогорск), "Кама" (Пермский край).
В первом туре барнаульцы сыграют в Новосибирске против местного "Локомотива-2".
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