Не просто мамочки в декрете. "Ростелеком" наградил лучших "инстамам" Барнаула

В Барнауле прошла первая ежегодная премия InstamamBrnAward-2020, в которой соревновались барнаульские мамы-блогеры. В конкурсе приняли участие 500 женщин города, которые успешно воспитывают детей, работают и заодно ведут популярные блоги в Instagram. Организаторы мероприятия – барнаульское интернет-сообщество "InstaМамы" и "Ростелеком".

"InstaМамы давно доказали, что воспитание детей не препятствует саморазвитию. Домохозяйки могут реализовать себя в разных профессиях и активно делиться опытом в соцсетях. Мы несколько лет сотрудничаем с сообществом "Мамы Барнаула", и с удовольствием поддержали нашего партнера в проведении такого интересного мероприятия", – рассказала ведущий специалист отдела продаж Алтайского филиала "Ростелекома" Полина Азмеева.

В финал по итогам интернет-голосования прошли 33 мамы. Победителями стали 12 человек в 12 номинациях. Церемония награждения прошла в барнаульском банкет-холле "Времена года" с прямой трансляцией на YouTube-канале и в Instagram, набравшей более 7 000 просмотров.

"Ростелеком" наградил тройку участниц в номинации "Профи-мама". Первое место завоевала Олеся Пикалова из села Родино. По профессии она – консультант-диетолог, воспитывает двух дочерей: Ариану (4 года) и Наташу (3 года). В своем блоге Олеся помогает женщинам худеть, публикует полезные рецепты, рассказывает о семейных проблемах и их решениях. Компания вручила "профи-маме" подарочный сертификат на год бесплатного пользования интернетом и цифровым ТВ.

Второе и третье место заняли Анастасия Иващенко и Ирина Тютнева. Оператор подарил девушкам сертификаты на доступ в интернет вместе с цифровым видеосервисом Wink сроком на шесть месяцев.