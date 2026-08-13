Единый реестр педофилов создадут в России к 2027 году

Власти России разрабатывают меры контроля над преступниками

13 августа 2026, 19:10, ИА Амител

Арест / Арестован / Полиция / Наручники / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

МВД России планирует к 2027 году создать единую электронную базу людей, совершивших преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Об этом пишет "База". При этом силовые ведомства и правительство прорабатывают несколько дополнительных мер контроля.

Одна из них станет сервис "Насильник-Педофил". В нем будут собирать данные, которые помогут идентифицировать неизвестных преступников и потерпевших по изображениям, а также сохранять материалы, которые используют в качестве доказательств.

«Идет разработка проекта федерального закона, в котором предлагается наказывать за хранение, изготовление, приобретение и перемещение через границу материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних независимо от цели. Сейчас для привлечения по этим действиям необходимо доказать цель распространения, публичной демонстрации или рекламирования», — говорится в публикации.

Власти обсуждают и еще одну меру контроля педофилов — электронные браслеты для людей, находящихся под административным надзором. МВД уже подготовило технические требования и ищет российских производителей. Но до этого реализацию проекта откладывали из-за нехватки финансирования.

Пока МВД не объявляло официальные сроки запуска перечисленных инициатив. Все они находятся на стадии разработки.