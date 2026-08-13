Единый реестр педофилов создадут в России к 2027 году
Власти России разрабатывают меры контроля над преступниками
13 августа 2026, 19:10, ИА Амител
МВД России планирует к 2027 году создать единую электронную базу людей, совершивших преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Об этом пишет "База". При этом силовые ведомства и правительство прорабатывают несколько дополнительных мер контроля.
Одна из них станет сервис "Насильник-Педофил". В нем будут собирать данные, которые помогут идентифицировать неизвестных преступников и потерпевших по изображениям, а также сохранять материалы, которые используют в качестве доказательств.
«Идет разработка проекта федерального закона, в котором предлагается наказывать за хранение, изготовление, приобретение и перемещение через границу материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних независимо от цели. Сейчас для привлечения по этим действиям необходимо доказать цель распространения, публичной демонстрации или рекламирования», — говорится в публикации.
Власти обсуждают и еще одну меру контроля педофилов — электронные браслеты для людей, находящихся под административным надзором. МВД уже подготовило технические требования и ищет российских производителей. Но до этого реализацию проекта откладывали из-за нехватки финансирования.
Пока МВД не объявляло официальные сроки запуска перечисленных инициатив. Все они находятся на стадии разработки.
19:26:48 13-08-2026
вспоминаю дело когда тренер просто сидел рядом с подростком ...
Есть видеофиксация с камер внутреннего наблюдения ...
Суд установил что тренер "анонировал" в присутствии подростка ...
20:28:57 13-08-2026
Шинник (19:26:48 13-08-2026) вспоминаю дело когда тренер просто сидел рядом с подростком ... Так его когда отпустили, он через некоторое время снова присел по той же статье
10:42:06 14-08-2026
Шинник (19:26:48 13-08-2026) вспоминаю дело когда тренер просто сидел рядом с подростком ...
Это то видео, которое попало общественный доступ от самого тренера, чтобы набрать "сочувствующих", и как мы видим ему это удалось. Другие же видеоматериалы, которые рассматривались в суде в качестве доказательств, конечно же не распространялись в целях защиты интересов ребенка. И это касается всех преступлений сексуального характера в отношении детей.
А ваш тренер, как только вышел, тут же в подъезде начал домогаться до другого ребенка. Все еще готовы его защищать?
19:49:10 13-08-2026
Расстрел... Просто и недорого.
21:37:46 13-08-2026
. (19:49:10 13-08-2026) Расстрел... Просто и недорого. ... История Тесака ничему не учит?
06:31:13 14-08-2026
Голосуешь за Яблоко - попадёшь в реестр педофилов? Ну-ну
07:17:53 14-08-2026
секта педофилов - богата, а потому -могущественна и безнаказанна.
09:35:20 14-08-2026
Трагати (07:17:53 14-08-2026) секта педофилов - богата, а потому -могущественна и безнаказ... Афганистан показался мне достаточно бедной страной, и тем не менее это вот там прям очень сильно и везде.
09:23:45 14-08-2026
Попадут ли в этот реестр представители Солнечного Афганистана? Там у них это очень прям сильно везде. Да и по Кафказику есть вопросики.
10:45:10 14-08-2026
давно пора создать реестр педофилов, причём, открытый. Чтобы все знали их в лицо. Это неизлечимая болезнь.
11:21:48 14-08-2026
какой реестр. химическая кастрация, не меньше! А лучше расстрел. Зачем этот биомусор, со сдвигом в мозгу? Они не должны размножать и это не должно распространяться это нужно искоренять! Строго, жестко, в защиту наших ДЕТЕЙ!
13:44:28 14-08-2026
Гость (11:21:48 14-08-2026) какой реестр. химическая кастрация, не меньше! А лучше расст...
А вы настолько доверяете нашей судебной системе?
12:18:54 14-08-2026
Сделать вместо бумажных паспортов соцсеть. И все заслуги и позоры человека в открытый доступ.
12:28:39 14-08-2026
Гость (12:18:54 14-08-2026) Сделать вместо бумажных паспортов соцсеть. И все заслуги и ... Реестровая модель - это было бы отлично. Не нужно было бы содержать ораву бюрократов справковыписыватетей.