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Единый реестр педофилов создадут в России к 2027 году

Власти России разрабатывают меры контроля над преступниками

13 августа 2026, 19:10, ИА Амител

Арест / Арестован / Полиция / Наручники / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru
Арест / Арестован / Полиция / Наручники / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

МВД России планирует к 2027 году создать единую электронную базу людей, совершивших преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Об этом пишет "База". При этом силовые ведомства и правительство прорабатывают несколько дополнительных мер контроля.

Одна из них станет сервис "Насильник-Педофил". В нем будут собирать данные, которые помогут идентифицировать неизвестных преступников и потерпевших по изображениям, а также сохранять материалы, которые используют в качестве доказательств.

«Идет разработка проекта федерального закона, в котором предлагается наказывать за хранение, изготовление, приобретение и перемещение через границу материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних независимо от цели. Сейчас для привлечения по этим действиям необходимо доказать цель распространения, публичной демонстрации или рекламирования», — говорится в публикации.

Власти обсуждают и еще одну меру контроля педофилов — электронные браслеты для людей, находящихся под административным надзором. МВД уже подготовило технические требования и ищет российских производителей. Но до этого реализацию проекта откладывали из-за нехватки финансирования.

Пока МВД не объявляло официальные сроки запуска перечисленных инициатив. Все они находятся на стадии разработки.

инициативы МВД законы
       

Комментарии 14

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Шинник

19:26:48 13-08-2026

вспоминаю дело когда тренер просто сидел рядом с подростком ...
Есть видеофиксация с камер внутреннего наблюдения ...
Суд установил что тренер "анонировал" в присутствии подростка ...

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Гость

20:28:57 13-08-2026

Шинник (19:26:48 13-08-2026) вспоминаю дело когда тренер просто сидел рядом с подростком ... Так его когда отпустили, он через некоторое время снова присел по той же статье

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Гость

10:42:06 14-08-2026

Шинник (19:26:48 13-08-2026) вспоминаю дело когда тренер просто сидел рядом с подростком ...
Это то видео, которое попало общественный доступ от самого тренера, чтобы набрать "сочувствующих", и как мы видим ему это удалось. Другие же видеоматериалы, которые рассматривались в суде в качестве доказательств, конечно же не распространялись в целях защиты интересов ребенка. И это касается всех преступлений сексуального характера в отношении детей.
А ваш тренер, как только вышел, тут же в подъезде начал домогаться до другого ребенка. Все еще готовы его защищать?

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.

19:49:10 13-08-2026

Расстрел... Просто и недорого.

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Musik

21:37:46 13-08-2026

. (19:49:10 13-08-2026) Расстрел... Просто и недорого. ... История Тесака ничему не учит?

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Гость

06:31:13 14-08-2026

Голосуешь за Яблоко - попадёшь в реестр педофилов? Ну-ну

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Трагати

07:17:53 14-08-2026

секта педофилов - богата, а потому -могущественна и безнаказанна.

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Гость

09:35:20 14-08-2026

Трагати (07:17:53 14-08-2026) секта педофилов - богата, а потому -могущественна и безнаказ... Афганистан показался мне достаточно бедной страной, и тем не менее это вот там прям очень сильно и везде.

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Гость

09:23:45 14-08-2026

Попадут ли в этот реестр представители Солнечного Афганистана? Там у них это очень прям сильно везде. Да и по Кафказику есть вопросики.

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гость

10:45:10 14-08-2026

давно пора создать реестр педофилов, причём, открытый. Чтобы все знали их в лицо. Это неизлечимая болезнь.

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Гость

11:21:48 14-08-2026

какой реестр. химическая кастрация, не меньше! А лучше расстрел. Зачем этот биомусор, со сдвигом в мозгу? Они не должны размножать и это не должно распространяться это нужно искоренять! Строго, жестко, в защиту наших ДЕТЕЙ!

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Гость

13:44:28 14-08-2026

Гость (11:21:48 14-08-2026) какой реестр. химическая кастрация, не меньше! А лучше расст...
А вы настолько доверяете нашей судебной системе?

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Гость

12:18:54 14-08-2026

Сделать вместо бумажных паспортов соцсеть. И все заслуги и позоры человека в открытый доступ.

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Гость

12:28:39 14-08-2026

Гость (12:18:54 14-08-2026) Сделать вместо бумажных паспортов соцсеть. И все заслуги и ... Реестровая модель - это было бы отлично. Не нужно было бы содержать ораву бюрократов справковыписыватетей.

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