Из-за взрыва бытового газа в Славгороде эвакуировали жильцов двухэтажки

После хлопка начался пожар

13 августа 2026, 18:50, ИА Амител

Место взрыва газа в Славгороде / Фото: МЧС по Алтайскому краю

Спасатели эвакуировали жильцов двухэтажного многоквартирного дома после взрыва бытового газа, сообщает пресс-служба МЧС по Алтайскому краю.

Инцидент произошел на улице Кирпичной. По прибытии подразделений огонь горел в квартире на первом этаже, площадь пожара составила около 10 кв. метров. Из-за взрыва в жилом помещении выбило оконные рамы.

«Из опасной зоны спасено три человека. Двое из них переданы прибывшей бригаде скорой медицинской помощи для осмотра, один госпитализирован. Еще трое жильцов были эвакуированы. В тушении принимали участие 11 человек личного состава, привлечены четыре единицы техники. Эвакуированы два газовых баллона», — передает пресс-служба.

Предварительная причина взрыва — нарушение правил устройства и эксплуатации газового оборудования.