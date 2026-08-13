Онколог назвал продукт, который увеличивает риск развития рака
Многим нравится включать его в рацион его во время отдыха
13 августа 2026, 19:40, ИА Амител
Регулярное употребление фастфуда может стать катализатором для развития онкологических заболеваний. Об этом в интервью aif.ru рассказал кандидат медицинских наук, врач-онколог Евгений Черемушкин.
«Прямого онкогенного воздействия у продуктов нет. Но риски растут через возникшую хроническую воспалительную реакцию, которая может развиться от непривычной или так называемой вредной еды - чрезмерно жирной, острой. Любое воспаление сопровождается изменением тканей, появлением клеток с потенциалом бесконтрольного деления», — объяснил он.
Специалист пояснил механизм влияния вредной пищи на организм: продукты быстрого приготовления нарушают работу пищеварительной системы и вызывают хронические воспалительные процессы. Именно затяжное воспаление тканей является одним из ключевых факторов риска возникновения злокачественных новообразований.
«Фастфуд, безусловно, повышает риски за счет включения туда уже переработанных вторичных и третичных продуктов, в составе которых могут быть канцерогенные вещества. Это жирная пища, на фоне ее употребления возникают хронические воспалительные реакции, связанные с нарушением функций печени, поджелудочной железы, других органов», — отметил онколог.
Комментарии 0