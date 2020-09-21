Такой день. Новые подробности аварии на Павловском тракте и отставка министра

Amic.ru – о главных событиях в Алтайском крае за 20 сентября. Без коронавируса.

В Сети появилась видеозапись момента смертельной аварии на Павловском тракте. Возможно, она поможет в расследовании уголовного дела, которое возбудили правоохранительные органы.

Пять человек пострадали в результате столкновения двух маршруток в Барнауле. Все травмированные были доставлены в горбольницу № 1 и получили медицинскую помощь.

Алтайский край занял десятое место в рейтинге регионов по динамике потребительского спроса. Примечательно, что Алтайский край оказался лишь одним из двух субъектов (вместе с Калмыкией), где потребительский спрос не изменился ни в худшую, ни в лучшую сторону даже во время пандемии.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял отставку министра природных ресурсов и экологии региона Владимира Попрядухина.

Авиационная группа высшего пилотажа "Стрижи" 21 сентября улетела из Алтайского края. Асов проводил глава региона Виктор Томенко.

В Сети появилось видео с места ДТП в Бийске, где велосипедист попал под машину при попытке на скорости пересечь дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

33-летняя женщина на автомобиле Honda Fit утром 21 сентября сбила пенсионера на улице Петра Сухова. В результате наезда пешеход получил серьезные телесные повреждения. Пожилого человека госпитализировали в городскую больницу № 1.

Житель Барнаула с супругой отправился собирать грибы в лесополосу, где обнаружил человеческий череп.