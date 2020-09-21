Сколько заболевших в Алтайском крае 21 сентября?

73 новых случая заражения коронавирусной инфекцией выявили в Алтайском крае. 30 из них – в Барнауле. Теперь в регионе 13 060 инфицированных, среди них 1 009 детей.

Коронавирусом уже переболели 11 699 жителей региона. На лечении находятся 934 зараженных. Тяжелое течение заболевания наблюдается у 144 пациентов, 64 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

За прошедшие сутки в регионе скончались еще семь пациентов, у которых ранее диагностировали COVID-19. Коронавирусная инфекция стала причиной смерти только у четырех из них. За период пандемии в Алтайском крае скончался 431 пациент, из них от коронавируса – 173.