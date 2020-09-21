В Алтайском крае ожидают рост случаев заражения коронавирусной инфекцией. Еще в одной медорганизации произошла вспышка COVID-19, а школы и детсады начали закрывать на карантин. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.
73 новых случая заражения коронавирусной инфекцией выявили в Алтайском крае. 30 из них – в Барнауле. Теперь в регионе 13 060 инфицированных, среди них 1 009 детей.
Коронавирусом уже переболели 11 699 жителей региона. На лечении находятся 934 зараженных. Тяжелое течение заболевания наблюдается у 144 пациентов, 64 из них подключены к аппаратам ИВЛ.
За прошедшие сутки в регионе скончались еще семь пациентов, у которых ранее диагностировали COVID-19. Коронавирусная инфекция стала причиной смерти только у четырех из них. За период пандемии в Алтайском крае скончался 431 пациент, из них от коронавируса – 173.
В Алтайском крае ожидают рост случаев заражения коронавирусом, говорит начальник отдела эпидемиологического надзора и санитарной охраны алтайского Роспотребнадзора Ольга Егорова.
Причем тенденция к росту отмечается уже сейчас. Ведь ранее в регионе фиксировали ежесуточно около 60 заболевших, а за последние 24 часа уже 73.
Увеличение числа заболевших сейчас связывают с возобновлением работы всех учреждений и коллективов. "Рост, возможно, будет и дальше", – отметила Егорова.
Также по региону наблюдается рост и заболеваемости ОРВИ, который связан с сезонными особенностями. Случаев гриппа в Алтайском крае пока не зарегистрировали.
"Такое ограниченное количество поступило для того, чтобы мы могли в регионе отработать логистические цепочки, понять, каким образом организовать сам процесс вакцинации", – пояснил Попов.
Первыми сделают прививки добровольцам из числа медработников. Попов уточнил, что в ближайшие три недели в регион поступит еще более 2000 доз. В первую очередь прививать будут работников здравоохранения и образования.
В Барнауле зафиксировали еще одну вспышку заболеваемости коронавирусом в медицинском учреждении. На этот раз – в Федеральном центре травматологии, ортопедии и эндопротезирования.
По словам Ольги Егоровой, инфекцию занес один из пациентов. В результате заболели несколько медработников и пациентов. Точное число заразившихся пока неизвестно.
Для того чтобы не допустить дальнейшего распространения COVID-19, одно из отделений больницы закрывают на карантин.
В Алтайском крае на карантин закрыли четыре детских сада и четыре школы, а также четыре группы в трех детсадах и 136 классов в 46 школах. Из-за ОРВИ не посещают школы 4,1 тыс. учеников. Из них около трех тысяч перешли на дистанционное обучение.
На карантин закрывают только те классы и группы, в которых отсутствует более 20% детей по заболеваемости ОРВИ.
Сейчас во всех образовательных организациях на входе у детей измеряют температуру и проверяют состояние здоровья. Если у школьников наблюдаются симптомы респираторных заболеваний – кашель, насморк или повышенная температура, – то их отстраняют от учебы, вызывают родителей и отправляют к участковому педиатру. Также на уроки не допускаются те дети, которые относятся к числу контактных по COVID-19.
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А сколько человек обследуют на коронавирус в крае ежедневно?