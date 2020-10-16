Такой день. Пробки из-за ДТП и признание вины сбившей ребенка автомобилисткой

Amic.ru – о главных событиях в Алтайском крае за 16 октября. Без коронавируса.

Прокуратура Новоалтайска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу по ч. 4 ст. 264 УК РФ в отношении 44-летней автомобилистки, которую обвиняют в наезде на шестилетнего мальчика в Новоалтайске. Женщина признала вину в полном объеме и раскаялась. Ей грозит до 12 лет лишения свободы.

С 19 октября обязанности главы Октябрьского района Барнаула будет исполнять Андрей Овсянников. Чиновник займет место Вячеслава Новикова на время его отсутствия.

Улицу Попова в Барнауле полностью откроют для движения транспорта в субботу, 17 октября. В пятницу губернатор Алтайского края Виктор Томенко посетил реконструированный участок и оценил проведенные работы.

Сироты, получившие жилье в новой трехэтажке в Камне-на-Оби по адресу Украинская, 3, пожаловались на очень плохие условия проживания. По словам жильцов, на полу квартир скапливается вода, а из-за пробоя в электросети их периодически бьет током. Позднее Следственный комитет Алтайского края начал доследственную проверку информации.

Бывший глава Каменского района Федор Найден обжаловал обвинительный приговор по уголовному делу о воспрепятствовании предпринимательской деятельности. Его сын рассказал, вердикт удалось смягчить как в части штрафа, так и в части ограничений на замещение должностей в органах власти.

В Барнауле произошло сразу несколько ДТП. Утром на Новом мосту большегрузный автомобиль "сложился пополам" и въехал в отбойник между полосами встречного движения. Из-за происшествия на мосту собралась огромная пробка. Позднее на въезде в город "паровозиком" столкнулись сразу четыре машины, из-за чего также образовался затор.