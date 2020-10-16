Женщине, сбившей ребенка в Новоалтайске, грозит до 12 лет колонии

Прокуратура Новоалтайска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу по ч. 4 ст. 264 УК РФ в отношении 44-летней автомобилистки, которую обвиняют в наезде на шестилетнего мальчика в Новоалтайске.

Как уточняет пресс-служба прокуратуры Алтайского края, обвиняемая признала вину в полном объеме и раскаялась. Ей грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, что вечером 26 июля 44-летняя Ирина Смирнова за рулем Nissan Sunny не справилась с управлением и сбила шестилетнего мальчика. Он шел по обочине вместе с девятилетним братом. Ребенок скончался на месте. Сама женщина отказалась давать показания и признавать свою вину.

Позднее выяснилось, что женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. Следствие предъявило обвинение автомобилистке по статье "Нарушение правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека".

6 августа алтайский краевой суд отклонил требование прокуратуры о содержании женщины в СИЗО. При этом суд запретил подозреваемой выходить на улицу, что, согласно законодательству, считается ужесточением. До этого женщина могла совершать двухчасовые прогулки в определенное время.

Позднее стало известно, что руководитель СУ СКР по Алтайскому краю Андрей Хвостов взял расследование преступления под личный контроль.