Число зараженных в Алтайском крае перевалило за 16 тысяч. Девять школ ушли на досрочные каникулы, а Роспотребнадзор выявил нарушения у предпринимателей на Старом базаре. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.
181 новый случай заражения коронавирусной инфекцией выявили в Алтайском крае. 65 из них – в Барнауле. Теперь в регионе 16 039 инфицированных, среди них 1192 ребенка.
Коронавирусом уже переболели 13 785 жителей Алтайского края. На лечении в инфекционных госпиталях находятся 1625 человек с COVID-19. Тяжелое течение болезни наблюдается у 297 пациентов, из них 117 подключены к аппаратам ИВЛ. Еще 3659 бессимптомных вирусоносителей находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.
За время пандемии в регионе скончались 625 человек (из них 8 – за минувшие сутки). Коронавирусная инфекция стала причиной смерти у 289 пациентов.
Вместе с тем губернатор признал, что ситуация в Алтайском крае непростая. Число пациентов с респираторными заболеваниями на данный момент примерно на четверть выше среднего для этого времени года показателя.
Сотрудники регионального управления Роспотребнадзора проверили, как предприниматели, работающие на Старом базаре в Барнауле, соблюдают ковидные ограничения.
Трем арендаторам и собственнику здания вынесли предписания об устранении нарушений.
Оказалось, что в здании не было антисептика в туалетной комнате.
Девять школ Алтайского края досрочно ушли на осенние каникулы, рассказал министр образования Максим Костенко. Соответствующее решение учреждения могут принять, если более 30% учителей находятся на больничном или самоизоляции.
В этих школах учатся около 4 тысяч детей. Среди этих девяти учреждений есть школы Барнаула, Усть-Пристанского, Мамонтовского районов.
По словам Костенко, если сейчас школа уходит на досрочные каникулы, то ничего страшного с учебным процессом не произойдет и сбоев никаких не будет.
Для остальных школьные каникулы в Алтайском крае начнутся 24 октября, в субботу. И на учебу дети выйдут 9 ноября, в понедельник.
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О профилактике:
- как правильно носить перчатки, чтобы не заразиться коронавирусом;
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Комментарии
Какие 180? В 2 раза увеличьте цифру. Друг болеет короной, в поликлинике даже тест не стали делать, чтобы статистику не портить.