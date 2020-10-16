Сколько заболевших в Алтайском крае 16 октября?

181 новый случай заражения коронавирусной инфекцией выявили в Алтайском крае. 65 из них – в Барнауле. Теперь в регионе 16 039 инфицированных, среди них 1192 ребенка.

Коронавирусом уже переболели 13 785 жителей Алтайского края. На лечении в инфекционных госпиталях находятся 1625 человек с COVID-19. Тяжелое течение болезни наблюдается у 297 пациентов, из них 117 подключены к аппаратам ИВЛ. Еще 3659 бессимптомных вирусоносителей находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

За время пандемии в регионе скончались 625 человек (из них 8 – за минувшие сутки). Коронавирусная инфекция стала причиной смерти у 289 пациентов.