Бывшему главе Каменского района Федору Найдену удалось обжаловать приговор

Бывший глава Каменского района Федор Найден обжаловал обвинительный приговор по уголовному делу о воспрепятствовании предпринимательской деятельности.

Соответствующая запись появилась на сайте Восьмого кассационного суда общей юрисдикции в Кемерове. Как уточнил "Банкфаксу" сын осужденного, депутат АКЗС Алексей Найден, вердикт удалось смягчить как в части штрафа, так и в части ограничений на замещение его отцом должностей в органах власти.

Найден-младший рассказал, что пока сам не знает всех деталей и не может назвать точные цифры сокращений, поскольку суд еще не передал документы с решением.

Напомним, что приговор Федору Найдену вынесли в ноябре 2019 года. Главу района осудили по статье "Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности".

По версии следствия, используя служебное положение, чиновник потребовал от руководителей детских садов расторгнуть договоры о поставке хлеба с определенной компанией и заключить аналогичные контракты с КФХ, которое возглавлял его родственник.

В результате суд первой инстанции признал Найдена виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей. Бывший чиновник подал жалобу, однако суд только ужесточил вердикт, запретив ему занимать должности в органах власти в течение трех лет.