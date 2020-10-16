Алтайский Следком начал проверку информации о доме, который "бьет током"

Следственный комитет Алтайского края начал доследственную проверку по информации о некачественно построенном доме для детей-сирот в Камне-на-Оби, которую ранее опубликовали СМИ.

"В ходе проверки следователям предстоит выяснить все обстоятельства, изложенные в материале средства массовой информации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", – пишет пресс-служба ведомства.

Как ранее сообщил amic.ru, сироты, получившие жилье в новой трехэтажке в Камне-на-Оби по адресу Украинская, 3, пожаловались на очень плохие условия проживания. По словам жильцов, на полу квартир скапливается вода, а из-за пробоя в электросети их периодически бьет током.