Водитель устроил ДТП в Барнауле и пытался позвонить с помощью визитницы

Фото: instagram.com/barnaul.insta
Два автомобиля столкнулись на пересечении улиц Челюскинцев и Партизанской днем 23 октября. В аварию попали Hyundai службы заказа такси и ВАЗ-21099. Видео и фото опубликовали на странице barnaul.insta в Instagram.
По словам очевидцев, обошлось без пострадавших. При этом свидетели происшествия отметили неадекватное поведение водителя отечественного автомобиля, предположив, что мужчина находится в состоянии наркотического или алкогольного опьянения. Так, судя по кадрам видео, мужчина пытался позвонить, используя визитницу в качестве телефона.
Однако в ГИБДД это отрицают. Как сообщили amic.ru в ведомстве, оба водителя были трезвы.
Напомним, вечером 22 июня маршрутка сбила 80-летнюю горожанку возле ТЦ "Огни". Женщина пересекала проезжую часть в неположенном месте. Пострадавшую госпитализировали.
Комментарии
И что? У нас мэр маску на глаза надевает, но при этом свидетели происшествия не отметили неадекватное поведение мэра, предположив, что мужчина находится в состоянии наркотического или алкогольного опьянения.
Грибочки они такие)))
А почему не стали вызывать полицию если были подозрения что он неадекват?? чтобы он потом кого нибуть наглухо сбил? В таком случае водитель такси - чудак на букву м.
17:39
- гость -
Возможно водитель Т, тоже был пьян. Вы так визжите, как будто трезвые никого наглухо не сбивают.