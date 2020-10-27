За прошедшие сутки в Республике Алтай выявили 144 новых случая коронавируса, сообщает оперштаб региона.

Диагноз подтвердился у 69 жителей города Горно-Алтайска, в том числе у двух детей; у 27 жителей Майминского района, в том числе у семи детей; у 15 жителей Усть-Коксинского района, в том числе у трех детей; у восьми жителей Шебалинского района, в том числе у двух детей; у семи жителей Кош-Агачского района, в том числе у двух детей; у семи жителей Улаганского района; у пяти жителей Турочакского района; у трех жителей Онгудайского района; у трех жителей Чемальского района.

За весь период в Горном Алтае насчитали 6902 случая заболевания. Выздоровели 4699 пациентов, в том числе 122 – за минувшие сутки.

Также в республике зафиксировали еще один летальный исход. С подтвержденным коронавирусом скончался 85-летний житель Горно-Алтайка. Всего в регионе умерло 42 человека, в 37 случаях причиной стал COVID-19.