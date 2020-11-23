Движение для всех видов транспорта на площади Сахарова в Барнауле перекроют в первых числах декабря. Точная дата пока не определена. Об этом amic.ru рассказали в комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города.
В первые дни зимы здесь начнут строить новогодний городок и устанавливать елку. Также на площади поставят несколько небольших горок для детей, ледовые барельефы и снежные скульптуры Деда Мороза, Снегурочки и Быка. Завершить работы должны до 24 декабря 2020 года.
Жители и гости Барнаула смогут посещать снежный городок около трех недель. А с 14 января рабочие начнут его демонтировать. Открыть движение транспорта по проспекту Социалистическому планируют с 20:00 17 января 2021 года.
Ранее amic.ru писал, что из-за неблагоприятной эпидобстановки в Барнауле торжественного открытия ледового городка не будет. Власти решили также отказаться от концертных программ на площади Сахарова и фейерверка.
Комментарии
Стало известно, когда и на сколько перекроют площадь...
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Точная дата пока не определена.
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точно знаю! может быть, наверное...
Телевизор смотреть можно, но включать нельзя.
Вроде же запрет на празднования? Или на площади Сахарова вирус погибает?
Там средства погибают.
23.11.2020 11:59
- гость -
Вирус вирусом, а бабло распилить надобно.
Не успела порадоваться, что в связи с отменой всего и вся Сахарова перекрывать не будут!