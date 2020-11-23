Движение для всех видов транспорта на площади Сахарова в Барнауле перекроют в первых числах декабря. Точная дата пока не определена. Об этом amic.ru рассказали в комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города.

В первые дни зимы здесь начнут строить новогодний городок и устанавливать елку. Также на площади поставят несколько небольших горок для детей, ледовые барельефы и снежные скульптуры Деда Мороза, Снегурочки и Быка. Завершить работы должны до 24 декабря 2020 года.

Жители и гости Барнаула смогут посещать снежный городок около трех недель. А с 14 января рабочие начнут его демонтировать. Открыть движение транспорта по проспекту Социалистическому планируют с 20:00 17 января 2021 года.

Ранее amic.ru писал, что из-за неблагоприятной эпидобстановки в Барнауле торжественного открытия ледового городка не будет. Власти решили также отказаться от концертных программ на площади Сахарова и фейерверка.