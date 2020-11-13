Без фейерверка, но с огнями. Где установят новогоднюю елку в Барнауле в 2020 году

До Нового года осталось полтора месяца. И власти Барнаула уже занялись подготовкой к встрече 2021 года. 12 ноября на заседании рабочей группы участники обсудили, как будут украшать город и проводить праздничные мероприятия. Где в этом году установят главную елку и когда открытие – читайте в материале amic.ru.
Главную новогоднюю елку в этом году традиционно поставят на площади Сахарова, сообщили в мэрии города. Также рядом с ней построят несколько небольших горок для детей, ледовые барельефы, снежные и ледовые скульптуры.
Кроме того, на традиционных площадках в районах города построят ледовые городки. Вероятно, речь идет об улице Мало-Тобольской, площади Мира, территории у парка "Солнечный ветер" и других.
Конечно будут. Причем преобразить город по-новогоднему планируют до 14 декабря 2020. Во всех районах развесят праздничные огни, разместят баннеры с новогодней тематикой, традиционно оформят въездные зоны и магистрали. Комитет по строительству, архитектуре и развитию Барнаула сейчас как раз завершает работу над концепцией новогоднего оформления краевой столицы.
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