Без фейерверка, но с огнями. Где установят новогоднюю елку в Барнауле в 2020 году

Где установят новогоднюю елку в Барнауле в 2020 году?

Главную новогоднюю елку в этом году традиционно поставят на площади Сахарова, сообщили в мэрии города. Также рядом с ней построят несколько небольших горок для детей, ледовые барельефы, снежные и ледовые скульптуры.

Кроме того, на традиционных площадках в районах города построят ледовые городки. Вероятно, речь идет об улице Мало-Тобольской, площади Мира, территории у парка "Солнечный ветер" и других.