Росздравнадзор проводит внеплановую проверку Минздрава Республики Алтай

Росздравнадзор начал выездную внеплановую проверку Минздрава Республики Алтай. Об этом говорится на сайте территориального подразделения ведомства.

Подчеркивается, что проверка касается вопросов "выработки и соблюдения мер, направленных на снижение темпов распространения новой коронавирусной инфекции, а также своевременного и полного развертывания дополнительных инфекционных коек, их оснащение медицинским оборудованием".

Ранее Росздравнадзор сообщал, что в республике выявили ряд проблем с оказанием помощи зараженным коронавирусом. Среди них – прирост больных, дефицит медиков, длительность проводимых исследований на ковид и другие. Также отмечались, что в лабораториях есть проблемы с обеспеченностью реагентами и расходниками, отсутствие амбулаторного КТ-центра и передвижного томографа.

По данным на 23 ноября, в Республике Алтай с начала эпидемии в регионе выявили 10 587 заразившихся коронавирусом. Из них 95 человек скончались.