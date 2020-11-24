Чуть больше месяца остается до празднования Нового года и шансы успеть заказать подарки через онлайн-магазины еще есть. Ведь сейчас как раз идут распродажи "черной пятницы". Кое-какие вещи можно приобрести с очень даже неплохой скидкой. Если вы еще не знаете, как порадовать близких, мы вам можем в этом помочь.
Пожалуй, эта вещь подвинет смешные носки в рейтинге самых популярных подарков в этом году. Маски в ближайший год нам точно еще всем пригодятся.
Необычные кружки
Головоломки
Деревянные модельки для сборки
Винтажный вечный календарь
Носки в виде елочных игрушек
Набор линз для камеры телефона
Раскраска-антистресс
Портативная колонка
Bluetooth‑трекеры
Комментарии
жесть какая-то...
дичь!!!!!!!