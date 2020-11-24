Чуть больше месяца остается до празднования Нового года и шансы успеть заказать подарки через онлайн-магазины еще есть. Ведь сейчас как раз идут распродажи "черной пятницы". Кое-какие вещи можно приобрести с очень даже неплохой скидкой. Если вы еще не знаете, как порадовать близких, мы вам можем в этом помочь.

Пожалуй, эта вещь подвинет смешные носки в рейтинге самых популярных подарков в этом году. Маски в ближайший год нам точно еще всем пригодятся.

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Необычные кружки

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Головоломки

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Деревянные модельки для сборки

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Винтажный вечный календарь

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Носки в виде елочных игрушек

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Набор линз для камеры телефона

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Раскраска-антистресс

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Портативная колонка

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Bluetooth‑трекеры

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