Еще 122 заражения COVID-19 подтвердили в Республике Алтай

За минувшие сутки в Республике Алтай лабораторно подтвердили 122 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает региональный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

Инфекцию выявили у 38 жителей (из них 9 детей) Усть-Коксинского района; у 25 (6) жителей Кош-Агачского района; у 20 (1) жителей Горно-Алтайска; у 12 (2) жителей Майминского района; у 10 (2) жителей Улаганского района; у пяти жителей Турочакского района; у четырёх (1) жителей Чемальского района; у трёх жителей Чойского района; у двух жителей Усть-Канского района; у двух жителей Шебалинского района и у одного жителя Онгудайского района.

Таким образом, общее число больных в Горном Алтае достигло 11 167 случаев заболевания. Выздоровели 9307 человек, в том числе 293 – за последние сутки.