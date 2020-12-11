31 декабря может стать выходным днем для жительниц Новосибирской области

В Новосибирской области 31 декабря могут сделать выходным для женщин. Вопрос обсудили на итоговой пресс-конференции губернатора Андрея Травникова.

По словам главы региона, у него нет полномочий объявлять 31 декабря всеобщим выходным, но было бы правильным сделать его нерабочим для женщин.

"Я считаю, что правильно было бы сделать 31 декабря выходным днем, а новогодние – чуть-чуть покороче. Я обращаюсь ко всем руководителям Новосибирской области. По возможности сделайте выходной день для своих работников, по крайней мере, для женщин, на которых выпадают хлопоты", – цитирует Травникова НГС.

Напомним, что ранее депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект об изменениях в Трудовом кодексе – согласно им, выходной день с 8 января перенесут на 31 декабря. Исходя из текста пояснительной записки, в силу законопроект должен вступить с 1 января 2024 года.

При этом 80% россиян поддерживают идею сделать 31 декабря выходным, чтобы потратить его на подготовку к празднику.