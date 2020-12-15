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Борода онлайн. Что главный Дед Мороз подарил барнаульцам и когда он приедет к нам сам

, ИА "Амител"
Пандемия заставила Дедушку освоить Zoom
В этом году Дед Мороз приехать не смог, но подарки детям подарил / Фото: amic.ru / Саша Соколов

В этом году Дед Мороз приехать не смог, но подарки детям подарил / Фото: amic.ru / Саша Соколов

Самый главный Дед Мороз (который из Великого Устюга) 14 декабря "посетил" Барнаул с проектом "Путешествие Деда Мороза с НТВ". Правда, лишь виртуально. По традиции каждый декабрь бородатый волшебник путешествует по городам России, общается с детьми и журналистами, а главное – исполняет мечты. Но в этот раз в планы Деда Мороза вмешалась пандемия. Рисковать здоровьем Дедушка (а лет ему очень много) не стал. Он освоил современные технологии и пообщался с барнаульцами по "волшебной" связи. И, конечно, в очередной раз подарил детям подарки, о которых те просили в письмах.

Дедушка видит все

Цель "Путешествия Деда Мороза" – рассказать на всю страну истории семей, которые, несмотря на жизненные трудности, не отчаиваются и продолжают верить в чудеса. Дед Мороз дарит подарки малышам, которым живется тяжелее других, и чудо им необходимо чуточку больше остальных. В Барнаул Дед Мороз и НТВ приезжали четыре последних года. Но в этот раз вспоминать о красотах Алтая Дедушке пришлось в Zoom. 

"Барнаул, да и весь Алтайский край, – это чудесное и красивейшее место. Величественные горы, дремучие леса и синие-синие озера. Это край рек, ведь отсюда берет свое начало самая протяженная река в России", – восхитился Дед Мороз.

Похвалил волшебник и зимний городок, который недавно появился на Мало-Тобольской (не тот, который за 16 млн).

"Прекрасный новогодний городок в Барнауле возвели на Мало-Тобольской улице. Знаю, что там в оформлении использовали сюжеты из всеми любимых сказок и мультиков: "12 месяцев", "Дюймовочка", "Ну, погоди!" и многих других. А на нулевом километре поставили и мою фигуру, мне очень приятно. Да еще и со Снегурочкой и Снеговиком. Барнаул, как и всегда, получился очень нарядным", – оценил Дедушка.

Впрочем, как заметил Дед Мороз, города он запоминает по письмам и историям жителей. Так, он не забыл фигуриста из Барнаула Женю Филимонова, которому год назад подарил коньки. Вспомнил Дедушка и Лизу, для которой несколько лет назад организовал поездку в Санкт-Петербург, на спектакль "Лебединое озеро" в Мариинском театре. Девочка долго об этом мечтала.

Каждый год волшебник поздравляет детей из социальных учреждений. В этом году он уже успел провести онлайн-встречи с ребятами из Бийского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, краевого социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних "Надежда" и Алтайского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Каждому воспитаннику этих учреждений Дедушка отправил подарок.

О просьбах и историях людей волшебник узнает из писем. Кстати, мы сделали подробную инструкцию, как написать ему в Великий Устюг.

Самокат, телескоп и токарный станок

По словам Деда Мороза, чаще всего дети просят у него технику: смартфоны, гироскутеры, самокаты и приставки. Правда, волшебник охотнее воплощает в жизнь необычные мечты. Такие, которые помогут детям развиваться и добиваться успехов в будущем.

Например, в этом году Дед Мороз откликнулся на письмо барнаульской семьи Готфридт. Мама Елена в одиночку воспитывает шестилетнего Елисея и 12-летнюю Алину. Елисей попросил в письме телескоп. Мальчик обожает космос и уверен, что сам прилетел на Землю с далекой планеты. Правда, не помнит, с какой именно. Любовь к небу передалась ему от дедушки-летчика. В этом году его не стало. Потому Елисей сам решил в будущем рассекать облака. Теперь он сможет вечерами любоваться на звезды – его мечту Дедушка исполнил и подарил телескоп. Алине, которая увлекается рисованием, он отправил в подарок 3D-ручку.

А кто-то в восемь лет мечтает о токарном станке. Так, в этом году Дед Мороз познакомился с семьей Виноградовых, где живут двойняшки Тимофей и Филипп. Они очень хотят быть похожими на папу-строителя. Ребята мастерят все по дому и сами делают деревянные игрушки. Поделки они дарят друзьям или отдают в детские сады. Письмо Деду Морозу за них написал старший брат Святослав: попросил для них токарный станок. И эту мечту Дедушка тоже исполнил.

Дед Мороз отметил, что взрослые тоже присылают ему письма. Правда, подарки они хотят посерьезнее: например, новую машину или повышение на работе. Но есть и те, кто просит волшебника о любви.

"Часто спрашивают, как найти того самого или ту самую. Искреннего и доброго спутника жизни. Настоящую любовь. Вопрос этот, конечно, непростой. Сам сразу пускаюсь в долгие размышления. Думаю, все же нужно слушать не только ушами, но и сердцем", – философски рассудил Дед  Мороз.

Положить под елочку за доли секунды

Также Дед Мороз ответил на вопросы барнаульцев о том, как он стал волшебником и как творит чудеса. Например, детей интересовало, откуда у волшебника столько денег и где он вообще покупает подарки. Но Дедушка заверил: подарки создает "магией" с помощью своего "волшебного посоха".

Объяснил он и то, как за одну ночь успевает развезти подарки всем-всем-всем. Оказалось, дело в "волшебной" повозке: она, по заверениям Деда Мороза, развивает "почти космическую" скорость. Такую, что бородач буквально "проносится сквозь стены", а под каждой елочкой задерживается лишь "на сотые доли секунды". Но подарочек положить успевает. И мы ему, конечно, верим.

Еще любопытные дети пытались узнать, носит ли Дед Мороз маску и перчатки. И, как выяснилось, не зря: к рекомендациям ВОЗ волшебник не прислушивается. Правда, свое поведение он объяснил так: вместо перчаток есть большие и теплые варежки, а маску заменяет густая белая борода. Ну и здоровье у Дедушки, по его словам, все еще богатырское.

Больше всего детей, конечно, интересовало, приедет ли Дед Мороз к ним на Новый год. Тут волшебник, к сожалению, лишь пожал плечами: в этот раз обняться и попеть песни, увы, не получится. Дедушка пообещал, что как только ковид отступит, он обязательно приедет и со всеми увидится лично. И выразил надежду, что это случится уже через год. А пока волшебник в новогоднюю ночь каждому оставит под елочкой подарок.

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Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

Комментарии

15.12.2020 07:26
- гость -

Ещё один дед живущий на наши налоги...

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