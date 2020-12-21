Мишустин поручил проверить данные о закрытии ЦРБ в Алтайском крае

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил список поручений по итогам ежегодной пресс-конференции президента Владимира Путина, состоявшейся 17 декабря. Одним из указаний стала директива Минздраву и Росздравнадзору относительно Алтайского края.
"Минздрав и Росздравнадзор проверят информацию о закрытии районных больниц в Алтайском крае", – говорится в тексте новости на сайте правительства.
Ранее amic.ru писал, что власти региона подтвердили предположение журналистов о том, что на территории Алтайского края нет Онежской центральной районной больницы, как и Онежского района. Указанная ЦРБ расположена в Архангельской области.
Поручение президента Владимира Путина губернатору Алтайского края Виктору Томенко разобраться с закрытием этого медучреждения в пресс-службе главы региона объяснили "возможной технической накладкой".
Комментарии
Нет Онежского района? Царь не может врать, значит будет
Ну все, Томенко попал. Теперь выяснится, что он не только районную больницу закрыл, но и Онежский район ликвидировал.
Было в прессе и другое предположение, что речь идет об Алейской ЦРБ, что находится в славном городе Алейске на улице Олешко. Журналист, высказавший сие предположение, резонно заметил, что спутать Алейский и Онежский район все-таки намного проще, нежели Алтайский край и Архангельскую область. Видимо, в Кремле тоже так считают. Так что не проканают у Томенко очередные дурацкие отмазки!
Суетский в Онежский! Оно что есть то нет.
А в чём проблема то? Переименуйте район и больницу, и доложите в бункер №1 что всё хорошо.