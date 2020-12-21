Мишустин поручил проверить данные о закрытии ЦРБ в Алтайском крае

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил список поручений по итогам ежегодной пресс-конференции президента Владимира Путина, состоявшейся 17 декабря. Одним из указаний стала директива Минздраву и Росздравнадзору относительно Алтайского края.

"Минздрав и Росздравнадзор проверят информацию о закрытии районных больниц в Алтайском крае", – говорится в тексте новости на сайте правительства.

Ранее amic.ru писал, что власти региона подтвердили предположение журналистов о том, что на территории Алтайского края нет Онежской центральной районной больницы, как и Онежского района. Указанная ЦРБ расположена в Архангельской области.

Поручение президента Владимира Путина губернатору Алтайского края Виктору Томенко разобраться с закрытием этого медучреждения в пресс-службе главы региона объяснили "возможной технической накладкой".