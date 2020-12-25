Путин предложил объявить 2021 год в России Годом науки и технологий

Президент России Владимир Путин предложил объявить 2021-й Годом науки и технологий. Его слова приводит ТАСС.

"Хотел бы <...> предложить объявить в России наступающий 2021 год Годом науки и технологий", – сказал он на заседании попечительского совета МГУ.

Российский лидер отметил, что вызов пандемии, с которым столкнулась цивилизация, "очень четко, убедительно" показал значимость сфер здравоохранения, образования, экологии, а также науки и технологий. Президент указал на ценность труда людей, которые работают в этих отраслях и выразил мнение, что они заслужили особого общественного и государственного признания.

Ранее Владимир Путин заявил о необходимости повышать МРОТ.