Путин предложил объявить 2021 год в России Годом науки и технологий

Президент России Владимир Путин предложил объявить 2021-й Годом науки и технологий. Его слова приводит ТАСС.
"Хотел бы <...> предложить объявить в России наступающий 2021 год Годом науки и технологий", – сказал он на заседании попечительского совета МГУ.
Российский лидер отметил, что вызов пандемии, с которым столкнулась цивилизация, "очень четко, убедительно" показал значимость сфер здравоохранения, образования, экологии, а также науки и технологий. Президент указал на ценность труда людей, которые работают в этих отраслях и выразил мнение, что они заслужили особого общественного и государственного признания.
Ранее Владимир Путин заявил о необходимости повышать МРОТ.
Комментарии
Объявить 2021-й год можно хоть годом высадки россиян на марсе. Только толку от этого будет ноль.
Он только может рекомендовать и предлагать, никакой конкретики, тряпло
Годом того, что в его РФ давно нет.
Предлагаю объявить 2021 год "Годом исполнения обещаний".
аборигейка выплюнь каку из рота!
25.12.2020 08:03
- гость -
Абориген абсолютно прав! Какие технологии, какая наука? Все в упадке.
Зачем нам какие-то технологии, мы если чё цап царап, и всё.
обещать не значит женится
Годом новых технологий распила и отката. Теперь коррупция в ужасе убежит за кордон.