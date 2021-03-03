Легковушка пыталась "перелететь" через трамвай в Бийске

Легковой автомобиль и трамвай столкнулись в Бийске. Само ДТП произошло еще 18 февраля, однако видеозапись появилась во вторник, 2 марта, на YouTube-канале группы компаний "Сотрудник".

На кадрах видно, как трамвай не спеша преодолевает перекресток, а легковушка не успевает затормозить. Водитель авто пытается уйти от столкновения, подлетает на сугробе, но все равно врезается в вагон.

Пострадал ли кто-то в этом ДТП – неизвестно.

Напомним, трамваи в Бийске не выходят на линию уже два дня подряд. В наукограде до сих пор не могут расчистить пути от снега. В мэрии Бийска отметили, что в среду, 3 марта, по дорогам города курсируют более 150 автобусов.