Прокуратура проверит алтайскую ферму, заполненную трупами животных

Прокуратура Республики Алтай организовала проверку после сообщений о падеже крупного рогатого скота на ферме в селе Юстик Усть-Коксинского района, сообщает пресс-служба ведомства.

"В настоящее время прокуратурой Усть-Коксинского района проводится проверка с выездом на ферму СПК ПКЗ "Амурский", от работников фермы получены объяснения, запрошены необходимые документы. О результатах проведённой проверки и принятых мерах будет сообщено дополнительно", – говорится в сообщении.

Ранее о проблеме на алтайской ферме, заполненной трупами животных, рассказали жители села Усть-Кокса в социальных сетях. Отмечалось, что рабочим предприятия якобы перестали платить и никто за скотом теперь не следит и не убирает павших коров и телят. При этом выжившие животные пасутся среди трупов своих сородичей и едят сено вперемежку с навозом. По словам людей, зимой туши мёртвого скота растаскали собаки, а весной всё это начнёт разлагаться.