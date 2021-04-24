Три случая заражения коронавирусом выявили в Республике Алтай за сутки

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявили три новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб.
За весь период в Республике Алтай лабораторно подтверждено 16793 случая заболевания.
Зарегистрировано три случая ассоциированной смерти пациентов с коронавирусом. В январе скончался 64-летний житель Майминского района, в феврале – 74-летний житель Горно-Алтайска, в марте – 66-летний житель Горно-Алтайска.
За прошедшие сутки выздоровели два пациента. По данным на 24 апреля, за весь период в регионе выздоровели 16495 человек.
Всего проведено 200157 лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию.
Комментарии
Я каждый день читаю заголовок про Алтай, но давно не читал про Алтайский край