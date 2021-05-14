В Барнауле мужчины избили пенсионера гвоздодёром и ограбили его

72-летний житель Барнаула обратился в полицию и рассказал о том, что на него напали неизвестные. По словам мужчины, злоумышленники избили его и ограбили.
Правоохранители выяснили, что ночью в дверь мужчины постучали. Он открыл и увидел двух незнакомцев, которые сразу повалили его на пол и начали избивать гвоздодёром. После этого нападавшие забрали из карманов пострадавшего 8500 рублей и скрылись.
"В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых. Ими оказались двое ранее судимых жителей краевой столицы 36 и 30 лет. Похищенные деньги злоумышленники потратили на спиртные напитки", – рассказали в региональном МВД.
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