СМИ: мужчина, захватившей отделение Сбербанка в Тюмени, состоял на учете у психиатра

Мужчина, захвативший отделение Сбербанка в Тюмени, состоял на учете у психиатра. С собой у него был муляж взрывного устройства, который, по всей видимости, и назвал "особо опасным предметом".

Как сообщает ТАСС, оцепление вокруг банка уже снимают. В помещении находились двое сотрудников Сбербанка, которые оказались заложниками злоумышленника.

Как сообщает источник в силовых ведомствах, мужчина находился в неадекватном состоянии и ранее состоял на учете у психиатра.

Напомним, что в Тюмени вооруженные правоохранители оцепили здание Сбербанка на Червишевском тракте. В 9:20 по местному времени в полицию поступило сообщение о том, что в офис банка вошел мужчина с сумкой и заявил, что в ней есть "опасный предмет" и ему необходимы деньги. Людей из соседних домов эвакуировали.

Позднее захватчика заложников задержали. Пострадавших в инциденте нет.