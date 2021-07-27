"Ещё месяц": эксперты рассказали, когда третья волна коронавируса пойдёт на спад

Алтайский край достиг плато по заболеваемости коронавирусом. Об этом представители Минздрава региона сообщили на пресс-конференции в понедельник, 26 июля. Чиновники надеются, что через пару-тройку недель ежесуточный прирост заражённых начнет снижаться.

"Обычно каждая фаза эпидемиологического процесса длится порядка трёх-четырёх недель. Сейчас мы уже вышли на фазу плато, поэтому рассчитываем на то, что скоро заболеваемость постепенно начнёт снижаться", – сказала начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению Минздрава Алтайского края Жанна Вахлова.

Пока в регионе всё ещё сохраняется высокая суточная заболеваемость, но, по словам медиков, она удерживается примерно на одном уровне, что говорит о стабилизации ситуации. Однако врачи по-прежнему работают в режиме повышенной загруженности. Так, бригаду скорой помощи пациентам приходится ждать в среднем 30-45 минут.

По данным оперштаба, за последние сутки в крае зарегистрировано 269 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровели 72 пациента, умерло 18 человек. Всего, по данным на 26 июля, в госпиталях Алтайского края лечатся 3254 ковидных пациента. Количество тяжелобольных – 758, из них подключен к аппаратам ИВЛ – 231. Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 60 727 человек, из них 4116 детей. Выздоровели всего 48 562 человека, умерло 3847 пациентов.

Ранее, 23 июля, на встрече с оперштабом министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов заявил, что ситуация по коронавирусу в Алтайском крае за последние две недели только ухудшается, а количество тяжелобольных растёт (из 325 ковидных реанимационных коек в регионе осталось только 13 свободных).



Там же, на заседании, чиновники приняли решение о введении обязательной вакцинации среди жителей Алтайского края с 27 июля 2021 года. Соответствующее постановление опубликовали на сайте регионального управления Роспотребнадзора. Документ подписала главный санитарный врач региона Ирина Пащенко.

Обязательную прививку от COVID-19 должны сделать сотрудники следующих отраслей: торговли, образования, общепита, транспорта, ЖКХ и энергетики, услуг связи, соцзащиты, банковской, спортивной и санитарно-курортной сфер, органов местной власти, МВД, МЧС, Росгвардии.

Первый компонент прививки работники должны сделать до 22 августа. Второй – до 29 сентября.