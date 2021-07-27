"Ещё месяц": эксперты рассказали, когда третья волна коронавируса пойдёт на спад

Алтайский край достиг плато по заболеваемости коронавирусом. Об этом представители Минздрава региона сообщили на пресс-конференции в понедельник, 26 июля. Чиновники надеются, что через пару-тройку недель ежесуточный прирост заражённых начнет снижаться.
"Обычно каждая фаза эпидемиологического процесса длится порядка трёх-четырёх недель. Сейчас мы уже вышли на фазу плато, поэтому рассчитываем на то, что скоро заболеваемость постепенно начнёт снижаться", – сказала начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению Минздрава Алтайского края Жанна Вахлова.
Пока в регионе всё ещё сохраняется высокая суточная заболеваемость, но, по словам медиков, она удерживается примерно на одном уровне, что говорит о стабилизации ситуации. Однако врачи по-прежнему работают в режиме повышенной загруженности. Так, бригаду скорой помощи пациентам приходится ждать в среднем 30-45 минут.
По данным оперштаба, за последние сутки в крае зарегистрировано 269 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровели 72 пациента, умерло 18 человек. Всего, по данным на 26 июля, в госпиталях Алтайского края лечатся 3254 ковидных пациента. Количество тяжелобольных – 758, из них подключен к аппаратам ИВЛ – 231. Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 60 727 человек, из них 4116 детей. Выздоровели всего 48 562 человека, умерло 3847 пациентов.
Ранее, 23 июля, на встрече с оперштабом министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов заявил, что ситуация по коронавирусу в Алтайском крае за последние две недели только ухудшается, а количество тяжелобольных растёт (из 325 ковидных реанимационных коек в регионе осталось только 13 свободных).
Там же, на заседании, чиновники приняли решение о введении обязательной вакцинации среди жителей Алтайского края с 27 июля 2021 года. Соответствующее постановление опубликовали на сайте регионального управления Роспотребнадзора. Документ подписала главный санитарный врач региона Ирина Пащенко.
Обязательную прививку от COVID-19 должны сделать сотрудники следующих отраслей: торговли, образования, общепита, транспорта, ЖКХ и энергетики, услуг связи, соцзащиты, банковской, спортивной и санитарно-курортной сфер, органов местной власти, МВД, МЧС, Росгвардии.
Первый компонент прививки работники должны сделать до 22 августа. Второй – до 29 сентября.
Комментарии
ну перед выборами нужна хорошая статистика, а потом до следующей волны списывать будут
Так пара-тройка недель или всё-же месяц? Через месяц вас четвёртая волна накроет.
Понты плебисцитные, да и только
27.07.2021 06:49
- гость -27.07.2021 07:14
Гость
27.07.2021 07:15
- гость -
Разогреваете себя перед выборами, не рановато? А то выборы начнутся, а вы устали))
Разогреваете себя перед выборами, не рановато? А то выборы начнутся, а вы устали))
Выборы пройдут и забудутся,а идиоты во власти останутся.
27.07.2021 07:37
Гость
Выборы пройдут и забудутся,а идиоты во власти останутся.
А куда без них, во власть идут не для того, что бы сделать народ счастливым. Просто менять одних на других, подумать надо.
Власть это алигархи. Выборы у нас для видимости демократии и траты средств.
27.07.2021 07:43
- гость -
Оставить старых или поменять на таких-же? Думай,не думай-хороших не видно до горизонта. Да и кто их допустит в "члены своего кружка"?
в режиме повышенной загруженности. Так, бригаду скорой помощи пациентам приходится ждать в среднем 30-45 минут
О, а какой режим тогда был осенью, когда бригаду скорой помощи пациентам приходилось ждать ЧЕТВЕРО СУТОК?! Получается, по сравнению с тем, что было, сейчас расслабуха
Всегда интересно смотреть цифры:
- Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 60 727 человек
- Выздоровели всего 48 562 человека
- умерло 3847 пациентов
То есть если из заболевших отнять выздоровевших и умерших получим число болеющих на сегодняшний день 60727-48562-3847=8318
- в госпиталях Алтайского края лечатся 3254 ковидных пациента
Итого более 5000 лечатся дома.
А как на сегодняшний день семья больных - сидят дома? или ходят на работу?
А если дома, то на больничном - или за свой счет?
Но ведь плато может смениться как спадом, так и подъёмом
27.07.2021 08:02
Артем
Вот прилип,грамотей! Нет,чтобы как все-сдал егэ и ничего бы не считал. Где только тебя так учили!?
Не надо путать плато с уступом )
"Бумажное" плато будет бесконечным,обратили внимание на слова пОпова,что реанимокоек осталось 13 !!!??? Так что вновь заболевшие будут "в лёгкой форме".
Берегите себя и близких.
А как на сегодняшний день семья больных - сидят дома? или ходят на работу?
Как то тоже возник вопрос, может рост пандемии из-за того, что Роспотребнадзору стало пофиг и он предписания контактным выдавать перестал? А нет тут должностных преступлений?
27.07.2021 07:37
Гость
Выборы пройдут и забудутся,а идиоты во власти останутся.
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вот чтобы этого не случилось надо:
1. понимать процесс выборов и для этого прочитать закон о выборах в РФ-Вы поймёте как
и что и кто делает.
2.решить: участие принимать или нет в глобальном обмане народа за плошку борща без
мяса.
27.07.2021 08:01
гость
О, а какой режим тогда был осенью, когда бригаду скорой помощи пациентам приходилось ждать ЧЕТВЕРО СУТОК?! Получается, по сравнению с тем, что было, сейчас расслабуха
Осенью на КТ были очереди в !ночь!, сейчас нет очередей в ночь. Ничего не понимаю.