Вторник, 27 Июль, 12:52

Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2021г.

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 74,1
€ 87,32
23°


6149780 +0
Обь
175см -4

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Выборы-2021Олимпиада в ТокиоКоронавирус на Алтае
Новости

"Ещё месяц": эксперты рассказали, когда третья волна коронавируса пойдёт на спад

, ИА "Амител"
Чиновники заявили, что Алтайский край вышел на плато по заболеваемости коронавирусом
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Алтайский край достиг плато по заболеваемости коронавирусом. Об этом представители Минздрава региона сообщили на пресс-конференции в понедельник, 26 июля. Чиновники надеются, что через пару-тройку недель ежесуточный прирост заражённых начнет снижаться.

"Обычно каждая фаза эпидемиологического процесса длится порядка трёх-четырёх недель. Сейчас мы уже вышли на фазу плато, поэтому рассчитываем на то, что скоро заболеваемость постепенно начнёт снижаться", – сказала начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению Минздрава Алтайского края Жанна Вахлова.

Пока в регионе всё ещё сохраняется высокая суточная заболеваемость, но, по словам медиков, она удерживается примерно на одном уровне, что говорит о стабилизации ситуации. Однако врачи по-прежнему работают в режиме повышенной загруженности. Так, бригаду скорой помощи пациентам приходится ждать в среднем 30-45 минут.

По данным оперштаба, за последние сутки в крае зарегистрировано 269 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровели 72 пациента, умерло 18 человек. Всего, по данным на 26 июля, в госпиталях Алтайского края лечатся 3254 ковидных пациента. Количество тяжелобольных – 758, из них подключен к аппаратам ИВЛ – 231. Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 60 727 человек, из них 4116 детей. Выздоровели всего 48 562 человека, умерло 3847 пациентов.

Ранее, 23 июля, на встрече с оперштабом министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов заявил, что ситуация по коронавирусу в Алтайском крае за последние две недели только ухудшается, а количество тяжелобольных растёт (из 325 ковидных реанимационных коек в регионе осталось только 13 свободных).

Там же, на заседании, чиновники приняли решение о введении обязательной вакцинации среди жителей Алтайского края с 27 июля 2021 года. Соответствующее постановление опубликовали на сайте регионального управления Роспотребнадзора. Документ подписала главный санитарный врач региона Ирина Пащенко.

Обязательную прививку от COVID-19 должны сделать сотрудники следующих отраслей: торговли, образования, общепита, транспорта, ЖКХ и энергетики, услуг связи, соцзащиты, банковской, спортивной и санитарно-курортной сфер, органов местной власти, МВД, МЧС, Росгвардии.

Первый компонент прививки работники должны сделать до 22 августа. Второй – до 29 сентября.

Материалы по теме

 

Читайте также в сюжете: Коронавирус на Алтае
Автор:
Полина Жданова Редактор-журналист 89836019359

Комментарии

27.07.2021 06:49
- гость -

ну перед выборами нужна хорошая статистика, а потом до следующей волны списывать будут

27.07.2021 07:14
Гость

Так пара-тройка недель или всё-же месяц? Через месяц вас четвёртая волна накроет.

27.07.2021 07:15
- гость -

Понты плебисцитные, да и только

27.07.2021 07:25
- гость -

27.07.2021 06:49
- гость -27.07.2021 07:14
Гость
27.07.2021 07:15
- гость -

Разогреваете себя перед выборами, не рановато? А то выборы начнутся, а вы устали))

27.07.2021 07:37
Гость

Разогреваете себя перед выборами, не рановато? А то выборы начнутся, а вы устали))
Выборы пройдут и забудутся,а идиоты во власти останутся.

27.07.2021 07:43
- гость -

27.07.2021 07:37
Гость

Выборы пройдут и забудутся,а идиоты во власти останутся.

А куда без них, во власть идут не для того, что бы сделать народ счастливым. Просто менять одних на других, подумать надо.

27.07.2021 07:50
- гость -

Власть это алигархи. Выборы у нас для видимости демократии и траты средств.

27.07.2021 07:51
Гость

27.07.2021 07:43
- гость -
Оставить старых или поменять на таких-же? Думай,не думай-хороших не видно до горизонта. Да и кто их допустит в "члены своего кружка"?

27.07.2021 08:01
гость

в режиме повышенной загруженности. Так, бригаду скорой помощи пациентам приходится ждать в среднем 30-45 минут

О, а какой режим тогда был осенью, когда бригаду скорой помощи пациентам приходилось ждать ЧЕТВЕРО СУТОК?! Получается, по сравнению с тем, что было, сейчас расслабуха

27.07.2021 08:02
Артем

Всегда интересно смотреть цифры:
- Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 60 727 человек
- Выздоровели всего 48 562 человека
- умерло 3847 пациентов
То есть если из заболевших отнять выздоровевших и умерших получим число болеющих на сегодняшний день 60727-48562-3847=8318

- в госпиталях Алтайского края лечатся 3254 ковидных пациента
Итого более 5000 лечатся дома.
А как на сегодняшний день семья больных - сидят дома? или ходят на работу?
А если дома, то на больничном - или за свой счет?

27.07.2021 08:12
Виктор

Но ведь плато может смениться как спадом, так и подъёмом

27.07.2021 08:14
Гость

27.07.2021 08:02
Артем
Вот прилип,грамотей! Нет,чтобы как все-сдал егэ и ничего бы не считал. Где только тебя так учили!?

27.07.2021 08:19
- гость -

Не надо путать плато с уступом )

27.07.2021 08:27
Гость

"Бумажное" плато будет бесконечным,обратили внимание на слова пОпова,что реанимокоек осталось 13 !!!??? Так что вновь заболевшие будут "в лёгкой форме".
Берегите себя и близких.

27.07.2021 08:43
гость

А как на сегодняшний день семья больных - сидят дома? или ходят на работу?

Как то тоже возник вопрос, может рост пандемии из-за того, что Роспотребнадзору стало пофиг и он предписания контактным выдавать перестал? А нет тут должностных преступлений?

27.07.2021 10:01
гость


27.07.2021 07:37
Гость

Выборы пройдут и забудутся,а идиоты во власти останутся.
====================================================
вот чтобы этого не случилось надо:
1. понимать процесс выборов и для этого прочитать закон о выборах в РФ-Вы поймёте как
и что и кто делает.
2.решить: участие принимать или нет в глобальном обмане народа за плошку борща без
мяса.

27.07.2021 11:35
гость


27.07.2021 08:01
гость
О, а какой режим тогда был осенью, когда бригаду скорой помощи пациентам приходилось ждать ЧЕТВЕРО СУТОК?! Получается, по сравнению с тем, что было, сейчас расслабуха


Осенью на КТ были очереди в !ночь!, сейчас нет очередей в ночь. Ничего не понимаю.

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
12:48
Томенко поставил задачу нарастить темпы вакцинации до 10 тысяч человек в день на Алтае 0
12:37
Бесплатный Wi-Fi появился на набережной Оби и в Нагорном парке Барнаула 0
12:25
В Алтайском крае за сутки выявили 266 случаев заражения коронавирусом 0
12:14
Жительница США отпраздновала 112-й день рождения и раскрыла секрет долголетия 1
12:03
Минеральная, горная, освежающая: эксперты назвали самую популярную российскую воду 0
11:50
Рафт с туристами перевернулся в Горном Алтае, инструктор пропал 0
11:38
Депутаты АКЗС предложат свой вариант индексации пенсий работающим пенсионерам 3
11:27
47 случаев COVID-19 выявили в Горном Алтае за сутки 0
11:15
Россия впервые за 25 лет взяла золото Олимпиады в плавании 3
11:03
Два дня без подзарядки: подборка недорогих смартфонов с мощными аккумуляторами 1
10:50
Налоговый вычет за фитнес: кто сможет его получить и сколько можно будет сэкономить 6
10:37
Партия "Новые люди" выдвинула кандидатов в депутаты Алтайского Заксобрания 3
10:24
Приставы смогут забирать загранпаспорта у должников 6
10:14
Курица золотая. Почему в магазинах Алтая "пропала" охлаждённая птица и что будет с ценами 30
10:03
В Барнауле прошёл летний чемпионат Алтайского края по биатлону среди ветеранов 0
09:52
Эксперты рассказали, почему в третью волну коронавируса растёт количество тяжелобольных 16
09:46
По каким направлениям семьи с детьми смогут купить авиабилеты по спецтарифам? 11
09:41
Алтайское озеро вошло в десятку наиболее популярных в России 4
09:30
13 улиц заасфальтируют в барнаульском посёлке Лесном за два года 1
09:18
Следователи заинтересовались вспышкой ковида в детском лагере на Алтае 4
09:03
От мечты до стартапа: как получить готовый офис в центре города на выгодных условиях 1
08:52
Ирина Шейк сфотографировалась в откровенном белье 5
08:41
В Госдуме предложили компенсировать россиянам затраты на газификацию 6
08:29
Экс-замгендиректора Горно-Алтайского ЖКХ арестовали за взятку в миллион 1
08:15
Оппозиционеры на любой вкус. Как кандидаты в ГД оценивают борьбу в Рубцовском округе 5
08:02
Врачи сообщили о росте детской заболеваемости коронавирусом в Алтайском крае 17
07:53
Полиция разыскивает женщину, подозреваемую в краже банковской карты в Барнауле 3
07:38
Экономист предостерёг россиян от попыток заработать на кешбэке 6
07:22
В Алтайском крае началась обязательная вакцинация. Кому теперь придётся прививаться? 74
07:01
В России допустили временный запрет на экспорт бензина 5
06:52
Власти Барнаула занимаются вопросом нехватки мест в школах и детсадах 8
06:39
"Ещё месяц": эксперты рассказали, когда третья волна коронавируса пойдёт на спад 17
06:15
Доктор Мясников перечислил неочевидные предвестники инфаркта 0
06:02
Дожди, грозы и порывистый ветер ожидаются в Алтайском крае 27 июля 0
00:12
Такой день. Возможная отставка главы алтайского Минобра и кража пожертвований из храма 0
23:28
Приём предложений и правок в генплан Барнаула завершён 5
22:58
Томенко поручил увеличить производство кислорода в Алтайском крае 9
22:29
Объёмы валютных сбережений россиян рекордно выросли 2
21:55
Вспышка коронавируса произошла в детском лагере в Республике Алтай 0
21:29
В России предложили включить правила дорожного движения в ЕГЭ 5
20:58
В России намечается дефицит новых автомобилей 4
20:25
Российские спортсмены выиграли ещё два золота на Олимпийских играх 0
19:56
Хроника коронавируса в Алтайском крае. Главное за 26 июля 1
19:38
Певицу МакSим вывели из искусственной комы 0
19:20
Российские саблистки взяли золото и серебро на Олимпийских играх в Токио 0
18:58
Вячеслав Франк назначил нового главу отдела по развитию туризма Барнаула 1
18:38
5,5 млн россиян переболели коронавирусом 0
18:11
Опубликован текст постановления об обязательной вакцинации в Алтайском крае 16
17:57
Замгубернатора российского региона оштрафовали за фото с краснокнижными цветами 2
17:46
Первый российский финал Олимпиады в Токио проведут фехтовальщицы 0

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.