В Алтайском крае за сутки выявили 269 случаев COVID-19

В Алтайском крае за прошедшие сутки выявили 269 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших, согласно данным сводки, выросло до 60 727, сообщает региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.

Наибольший прирост заразившихся наблюдается в Барнауле (+100 человек за сутки), Рубцовске (+25), Заринске (+21), Бийске (+18) и Новоалтайске (+14).

Выздоровели за весь период 48 562 человека, в том числе 72 – за последние сутки.

Скончались ещё 18 пациентов с COVID-19. Всего в регионе зарегистрировали 3847 летальных случаев.

В тяжёлом состоянии сейчас находятся 758 заражённых, из них 231 – на ИВЛ. В ковидных госпиталях Алтайского края свободны 734 койки.