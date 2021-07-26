В Алтайском крае за сутки выявили 269 случаев COVID-19

В Алтайском крае за прошедшие сутки выявили 269 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших, согласно данным сводки, выросло до 60 727, сообщает региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.
Наибольший прирост заразившихся наблюдается в Барнауле (+100 человек за сутки), Рубцовске (+25), Заринске (+21), Бийске (+18) и Новоалтайске (+14).
Выздоровели за весь период 48 562 человека, в том числе 72 – за последние сутки.
Скончались ещё 18 пациентов с COVID-19. Всего в регионе зарегистрировали 3847 летальных случаев.
В тяжёлом состоянии сейчас находятся 758 заражённых, из них 231 – на ИВЛ. В ковидных госпиталях Алтайского края свободны 734 койки.
Комментарии
Выздоровели за весь период 48 562 человека, в том числе 72 – за последние сутки.
В ковидных госпиталях Алтайского края свободны 734 койки.
Коек на неделю максимум, это все что имеет смысл писать.
Как дела обстоят с медицинским кислородом ? Как власти края увеличили производство кислорода с октября 2020 года ?